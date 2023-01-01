Оптимизированные batch INSERT-запросы в JDBC и Oracle#Java Core #Оптимизация запросов #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для увеличения производительности операции INSERT в JDBC используйте пакетную обработку — batch-запросы. Группируйте запросы на вставку данных с помощью метода
addBatch() и выполняйте их одним блоком с помощью
executeBatch(). Вот пример кода:
String sql = "INSERT INTO myTable (col1, col2) VALUES (?, ?)";
try (Connection conn = myDataSource.getConnection();
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {
conn.setAutoCommit(false);
for (DataItem item : dataList) {
pstmt.setInt(1, item.getCol1());
pstmt.setString(2, item.getCol2());
pstmt.addBatch();
}
pstmt.executeBatch();
conn.commit();
}
Настройте размер batch-пакета таким образом, чтобы он оптимально отражал характеристики вашей СУБД. И помните: отключение автокоммита с помощью
setAutoCommit(false) обеспечивает атомарность операций — все изменения будут применены целиком или отменены, как в большинстве боевиков.
Сокращение времени выполнения транзакций
Старайтесь избегать излишних сетевых задержек. Интенсивный сетевой трафик приводит к дополнительным задержкам. Стремитесь к сокращению числа сетевых обращений на каждый batch-пакет, это поможет сэкономить время.
Переиспользование и оптимизация PreparedStatement
Не создавайте новый
PreparedStatement для каждого запроса. За економию ресурсов можно переиспользовать один и тот же объект для различных batch-пакетов, после вызова метода
executeBatch() очистите параметры запроса с помощью
pstmt.clearParameters().
Тестирование и настройка для достижения оптимальных результатов
Тестирование и оптимизация размера batch-пакета играют ключевую роль. Начните с предварительного значения в 100 записей на пакет и настройте его в соответствии с особенностями эксплуатационной среды.
Кастомизация настроек JDBC
Производительность может быть увеличена благодаря специальным настройкам драйверов JDBC:
MySQL: Оптимизация запросов
Используйте параметр
rewriteBatchedStatements=true в MySQL для ускорения выполнения batch-операций.
Oracle: Тонкая настройка
В Оракле можно улучшить выполнение batch-запросов с помощью методов типа
OraclePreparedStatement.setExecuteBatch().
Визуализация
Демонстрация выполнения batch-INSERTов в JDBC:
┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐
│ INSERT │ │ INSERT │ │ INSERT │
│ Query 1 │ │ Query 2 │ │ Query 3 │
└─────────┘ └─────────┘ └─────────┘
📦 📦 📦
────────────────────────────────────────────
🏭 ЛЕНТА ПАКЕТНОЙ ОБРАБОТКИ 🏭
Пакетирование: запросы сгруппированы и отправляются через JDBC одной партией.
В отличие от:
┌─────────┐ 💨 ┌─────────┐ 💨 ┌─────────┐
│ INSERT │────── │ INSERT │────── │ INSERT │
│ Query 1 │ │ Query 2 │ │ Query 3 │
└─────────┘ └─────────┘ └─────────┘
Индивидуальные запросы: каждый запрос на вставку выполняется отдельно.
Все о транзакциях
Управление транзакциями — это критически важный элемент. Ошибки в управлении транзакциями могут вызвать непредвиденные последствия. Используя
setAutoCommit(false), вы делаете работу с транзакциями предсказуемой и надежной.
Обработка исключений: Будьте уверены в своих действиях
Если произойдет исключение, будьте готовы к операции отката транзакции, чтобы обеспечить сохранность данных.
Уровни изоляции транзакций
Для предотвращения "грязного" чтения, неповторяемого чтения, а также фантомного чтения, важно правильно настраивать уровень изоляции транзакций.
Рекомендации по оптимизации
Максимально эффективно используйте возможности подключения JDBC:
Оптимизация использования памяти
При вставке больших текстовых или бинарных данных используйте потоковые методы, такие как
setBlob() или
setClob(), чтобы снизить потребление памяти.
Кэширование
Некоторые пулы подключений JDBC предоставляют функцию кэширования, позволяющую минимизировать затраты на создание и анализ запросов.
Предотвращение лишних операций
Перед выполнением запроса INSERT оцените, не содержат ли ваши запросы излишней информации. Рассмотрите возможность использования ограничений и триггеров в СУБД для обеспечения целостности данных.
Алина Карпова
инженер по данным