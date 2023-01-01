Оптимизированный способ множественного обновления строк в MySQL#MySQL / MariaDB #Оптимизация запросов #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Множественные обновления в MySQL можно выполнять с помощью оператора CASE. Приведем пример:
UPDATE your_table
SET your_column = CASE
WHEN condition1 THEN value1
WHEN condition2 THEN value2
ELSE your_column
END
WHERE your_column IN (value1, value2);
Однако, несмотря на то что этот метод хорошо приспособлен для простых задач, есть и другие, более эффективные и гибкие подходы для сложных сценариев работы с базами данных.
Метод "INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE"
Повышение эффективности обновлений в MySQL можно достичь путем использования операцией
INSERT...ON DUPLICATE KEY UPDATE. Вот пример ее применения:
INSERT INTO your_table (id, Col1, Col2)
VALUES
(1, 'Value1', 'Value2'), -- Ввод новых данных!
(2, 'Value3', 'Value4'), -- Добавляем еще новые данные!
(3, 'Value5', 'Value6') -- Добро пожаловать, новые данные!
ON DUPLICATE KEY UPDATE
Col1 = VALUES(Col1), -- Если нашлось совпадение, обновляем данные!
Col2 = VALUES(Col2); -- Найдем для тебя обновление, друг мой!
Заметьте: наличие уникального индекса в поле
id позволяет системе определять, когда вставить новую запись, а когда обновить существующую. Такой метод позволяет сократить количество операций до одного запроса, уменьшая нагрузку на сервер баз данных.
CASE против INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE: выбор метода
Ваш выбор между
CASE и
INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE должен зависеть от конкретной задачи.
- Оператор CASE подойдет, когда требуется произвести обновления, основанные на сложных условиях и когда важно использование условной логики.
- Используйте
INSERT, когда вам необходимы массовые обновления больших объемов данных с более простыми или однородно распределенными условиями.
Тесты производительности показывают, что в некоторых случаях оператор CASE может быть в два раза быстрее, чем
INSERT...ON DUPLICATE. Но, не следует слепо доверять этим выводам. Важно проводить индивидуальные тесты!
Использование JOIN и подзапросов
Также можно использовать JOIN в сочетании с подзапросами для реализации сложных сценариев обновления:
UPDATE your_table t
JOIN (
SELECT id, new_value
FROM another_table
) sub
ON t.id = sub.id
SET t.your_column = sub.new_value;
Такой подход — это своего рода швейцарский армейский нож в мире работы с базами данных: он позволяет сочетать различные источники данных и параметризовать обновления в соответствии с усложняющимися требованиями.
Визуализация
Представьте, что вы дали команду группе художников перекрасить стены согласно определенным инструкциям:
Стена 1: 🖌️🟢 ➡ До обновления
Стена 2: 🖌️🔵 ➡ До обновления
Стена 3: 🖌️🔴 ➡ До обновления
Запрос SQL:
UPDATE my_walls
SET color = CASE
WHEN wall_id = 1 THEN 'blue' -- Стена 1 перекрашивается в синий!
WHEN wall_id = 2 THEN 'red' -- Стена 2 станет красной!
WHEN wall_id = 3 THEN 'green' -- Стена 3 обретет зеленый цвет!
END
WHERE wall_id IN (1, 2, 3);
Результат будет следующим:
Стена 1: 🖌️🔵 ✅ После обновления
Стена 2: 🖌️🔴 ✅ После обновления
Стена 3: 🖌️🟢 ✅ После обновления
Так, будто художники исполнили всю работу одновременно и всего одной командой, множество строк в базе данных могут быть обновлены одним SQL-запросом.
Особенности и проблемы
Особенности работы с полями, не допускающими NULL значения
Когда дело касается полей, не допускающих NULL-значений и не имеющих значений по умолчанию, стоит явно задавать значение, чтобы избежать ошибок вроде
"столбец 'Col' не может быть NULL":
INSERT INTO your_table (id, Col1, Col2)
VALUES (1, 'Value1', 'Value2')
ON DUPLICATE KEY UPDATE
Col1 = IFNULL(VALUES(Col1), 'default_value'), -- В случае отсутствия значения поля, задаем значение по умолчанию!
Col2 = IFNULL(VALUES(Col2), 'default_value'); -- Предотвращаем ошибки пустого поля!
Учет репликации и логирования
Учтите, что операции изменения данных могут привести к увеличению объема хранимых логов и данных для репликации. Так, транзакционные обновления могут привести к увеличению объема логов. С другой стороны, использование
INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE обычно генерирует меньше логов, что предпочтительно для систем с активной репликацией.
Особенности работы AUTO_INCREMENT в InnoDB
Помните, что
INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE может неожиданно увеличить значения
AUTO_INCREMENT в системах InnoDB. В то время как в движке MyISAM такого эффекта не будет.
Ясность псевдонимов таблиц при обновлениях
При выполнении
UPDATE с участием нескольких таблиц или подзапросов рекомендуется использовать псевдонимы таблиц для лучшей читаемости кода:
UPDATE your_table AS t
INNER JOIN another_table AS a
ON t.id = a.id
SET t.col = a.val; -- Ясный и понятный код обновления!
Полезные материалы
- MySQL :: Руководство по Справочнику MySQL 8.0 :: 13.2.17 Синтаксис команды UPDATE — Подробное руководство об использовании синтаксиса команды UPDATE в MySQL.
- sql – Множественные обновления в MySQL – Stack Overflow — Обсуждение вопроса массовых обновлений в MySQL с множеством ответов от пользователей сообщества.
- MySQL :: Руководство по Справочнику MySQL 8.0 :: 13.3.1 Команды START TRANSACTION, COMMIT и ROLLBACK — Полное руководство по транзакциям в MySQL и безопасным массовым обновлениям.
- MySQL :: Руководство по Справочнику MySQL 8.0 :: 13.2.15 Подзапросы — Узнайте, как эффективно использовать подзапросы в UPDATE для реализации сложных операций.
- MySQL :: Руководство по Справочнику MySQL 8.0 :: 8.3 Оптимизация работы с индексами — Советы по оптимизации индексов для высокопроизводительных обновлений в MySQL.
Алина Карпова
инженер по данным