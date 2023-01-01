Оптимизация запросов в MySQL: условие в SQL и 'if clause'

#MySQL / MariaDB  #Оптимизация запросов  #CASE WHEN  
Быстрый ответ

Для внедрения логики if-then-else в SQL используется оператор CASE:

SQL

SELECT CASE WHEN условие THEN истинное_значение ELSE ложное_значение END FROM таблица;

В этом выражении условие представляет собой ваше условие if, истинное_значение – это результат при истинности условия, а ложное_значение – результат при ложности условия. Этот подход применим ко всем SQL-средам.

Условное обновление в SQL

При необходимости ОБНОВИТЬ таблицу при выполнении определенных условий, используется конструкция CASE:



UPDATE имя_таблицы
SET имя_столбца = CASE 
                    WHEN условие THEN истинное_значение 
                    ELSE имя_столбца -- если условие ложно, значение остается прежним
                  END
WHERE определенный_столбец = определенное_значение; -- уточняющий инструмент

Не забудьте использовать WHERE – это ваш инструмент для точной фильтрации обновлений.

Контроль обновлений при помощи подзапросов

Подзапросы позволяют управлять обновлениями, экономя при этом системные ресурсы:



UPDATE целевая_таблица
SET статус = 'Обновлено'
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM связанная_таблица
    WHERE проверяемое_условие
    LIMIT 1  -- функционирует как запирающий механизм, пропуская не более одной строки
) AND целевое_условие;  -- дополнительная проверка условий

Использование NOT EXISTS с LIMIT 1 повышает производительность, концентрируя обновления на случаях, когда строки в подзапросе отсутствуют.

Увеличение эффективности путем обновления нескольких таблиц

Оператор UPDATE позволяет обновить несколько таблиц за один запрос, если использовать хорошо спланированный JOIN.



UPDATE a
JOIN b ON a.b_id = b.id
SET a.status = 'Новый Статус'
WHERE b.условие;  -- ограничивает выбор, работает как VIP-зона

Такой подход сокращает количество запросов, экономя ресурсы базы данных.

Защита будущих запросов при помощи параметров

Сделайте запросы динамичными и защищёнными от SQL-инъекций, используя параметризацию.



UPDATE имя_таблицы
SET имя_столбца = CASE 
                    WHEN условие THEN ?  -- `?` выступает в качестве параметра
                    ELSE имя_столбца
                  END
WHERE id = ?;  -- второй параметр, готовый к использованию

В коде приложения достаточно подставить реальные значения вместо этих плейсхолдеров.

Визуализация условной логики

Рассмотрим выбор блюда дня в зависимости от настроения повара 🍲:



SELECT 
  CASE 
    WHEN [настроение на сегодня] THEN 'Яйцо Флорентийское'  -- когда повар пребывает в отличном настроении 🌞
    ELSE 'Запеченные бобы'   -- в противном случае подаются бобы, запеченные с тостами 🍞
  END as 'Специал Дня'
...

В результате условный запрос на SQL выглядит вполне естественно:



| 🌞 Повар в хорошем настроении сегодня? | Специал Дня 🍲  |
| --------------------------------------- | --------------- |
| Да                                      | Яйцо Флорентийское 🍳 |
| Нет                                     | Запеченные бобы 🍞 |

Использование конструкций для сложной логики

Совершенствуйте свои SQL-навыки, используя контрольные конструкции, такие как IF...ELSE в некоторых системах, например, в Transact-SQL.



IF (SELECT COUNT(*) FROM таблица WHERE условие) = 0
  BEGIN
    -- операция в случае истинности условия
    INSERT INTO таблица (столбцы) VALUES (значения);  -- демонстрация SQL-команды в действии
  END;

Комбинирование условий с логическими операторами

Для формирования выражений с несколькими условиями используйте AND, OR, NOT.



SELECT *
FROM таблица
WHERE (условие1 AND условие2) OR (условие3 AND NOT условие4);  -- служба логических операторов SQL!

Работа с несколькими условиями при помощи оператора

Оператор CASE позволяет работать с множеством условий:



SELECT 
  CASE 
    WHEN условие1 THEN 'Результат 1'
    WHEN условие2 THEN 'Результат 2'
    ELSE 'Результат по умолчанию'  -- таким образом, никто не будет обделён вниманием
  END
FROM таблица;

Перед выполнением обновлений обратите внимание на следующее:

  • Имена столбцов: проверьте, указаны ли имена столбцов верно.
  • Синтаксис: каждый диалект SQL имеет свои особенности, будьте внимательны.
  • Проверка логики: убедитесь в корректности логики ваших запросов.
  • Оптимизация подзапросов: не перегружайте систему лишними запросами.

Мария Шереметьева

DBA-консультант

