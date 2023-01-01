Оптимизация запросов в MySQL: условие в SQL и 'if clause'#MySQL / MariaDB #Оптимизация запросов #CASE WHEN
Быстрый ответ
Для внедрения логики
if-then-else в SQL используется оператор
CASE:
SELECT CASE WHEN условие THEN истинное_значение ELSE ложное_значение END FROM таблица;
В этом выражении
условие представляет собой ваше условие if,
истинное_значение – это результат при истинности условия, а
ложное_значение – результат при ложности условия. Этот подход применим ко всем SQL-средам.
Условное обновление в SQL
При необходимости
ОБНОВИТЬ таблицу при выполнении определенных условий, используется конструкция
CASE:
UPDATE имя_таблицы
SET имя_столбца = CASE
WHEN условие THEN истинное_значение
ELSE имя_столбца -- если условие ложно, значение остается прежним
END
WHERE определенный_столбец = определенное_значение; -- уточняющий инструмент
Не забудьте использовать
WHERE – это ваш инструмент для точной фильтрации обновлений.
Контроль обновлений при помощи подзапросов
Подзапросы позволяют управлять обновлениями, экономя при этом системные ресурсы:
UPDATE целевая_таблица
SET статус = 'Обновлено'
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM связанная_таблица
WHERE проверяемое_условие
LIMIT 1 -- функционирует как запирающий механизм, пропуская не более одной строки
) AND целевое_условие; -- дополнительная проверка условий
Использование
NOT EXISTS с
LIMIT 1 повышает производительность, концентрируя обновления на случаях, когда строки в подзапросе отсутствуют.
Увеличение эффективности путем обновления нескольких таблиц
Оператор
UPDATE позволяет обновить несколько таблиц за один запрос, если использовать хорошо спланированный
JOIN.
UPDATE a
JOIN b ON a.b_id = b.id
SET a.status = 'Новый Статус'
WHERE b.условие; -- ограничивает выбор, работает как VIP-зона
Такой подход сокращает количество запросов, экономя ресурсы базы данных.
Защита будущих запросов при помощи параметров
Сделайте запросы
динамичными и защищёнными от
SQL-инъекций, используя
параметризацию.
UPDATE имя_таблицы
SET имя_столбца = CASE
WHEN условие THEN ? -- `?` выступает в качестве параметра
ELSE имя_столбца
END
WHERE id = ?; -- второй параметр, готовый к использованию
В коде приложения достаточно подставить реальные значения вместо этих плейсхолдеров.
Визуализация условной логики
Рассмотрим выбор блюда дня в зависимости от настроения повара 🍲:
SELECT
CASE
WHEN [настроение на сегодня] THEN 'Яйцо Флорентийское' -- когда повар пребывает в отличном настроении 🌞
ELSE 'Запеченные бобы' -- в противном случае подаются бобы, запеченные с тостами 🍞
END as 'Специал Дня'
...
В результате условный запрос на SQL выглядит вполне естественно:
| 🌞 Повар в хорошем настроении сегодня? | Специал Дня 🍲 |
| --------------------------------------- | --------------- |
| Да | Яйцо Флорентийское 🍳 |
| Нет | Запеченные бобы 🍞 |
Использование конструкций для сложной логики
Совершенствуйте свои SQL-навыки, используя контрольные конструкции, такие как
IF...ELSE в некоторых системах, например, в Transact-SQL.
IF (SELECT COUNT(*) FROM таблица WHERE условие) = 0
BEGIN
-- операция в случае истинности условия
INSERT INTO таблица (столбцы) VALUES (значения); -- демонстрация SQL-команды в действии
END;
Комбинирование условий с логическими операторами
Для формирования выражений с несколькими условиями используйте
AND,
OR,
NOT.
SELECT *
FROM таблица
WHERE (условие1 AND условие2) OR (условие3 AND NOT условие4); -- служба логических операторов SQL!
Работа с несколькими условиями при помощи оператора
Оператор
CASE позволяет работать с множеством условий:
SELECT
CASE
WHEN условие1 THEN 'Результат 1'
WHEN условие2 THEN 'Результат 2'
ELSE 'Результат по умолчанию' -- таким образом, никто не будет обделён вниманием
END
FROM таблица;
Перед выполнением обновлений обратите внимание на следующее:
Имена столбцов: проверьте, указаны ли имена столбцов верно.
Синтаксис: каждый диалект SQL имеет свои особенности, будьте внимательны.
Проверка логики: убедитесь в корректности логики ваших запросов.
Оптимизация подзапросов: не перегружайте систему лишними запросами.
Мария Шереметьева
DBA-консультант