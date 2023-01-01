Оптимизация запросов SQL: сравнение varchar и nvarchar

Быстрый ответ

Неверное использование неявного преобразования типов в SQL Server приводит к тому, что запрос phone = N'1234' тратит дополнительные ресурсы на конвертацию данных в формат Unicode. Если тип колонки phone — VARCHAR, то добавление префикса N запускает процесс преобразования. Чтобы избежать этого:

Используйте литерал, соответствующий типу колонки:

Для VARCHAR ( не-Unicode ):

SQL Скопировать код -- Выбор быстрее, чем интернет у бабушки SELECT * FROM table WHERE phone = '1234';

Для NVARCHAR ( Unicode ):

SQL Скопировать код -- Unicode-выбор, будто каждый символ в себе несет двойную загадку SELECT * FROM table WHERE phone = N'1234';

Применение соответствующих литералов воздержит от лишних преобразований, повышая скорость выполнения запросов.

Раскрытие смысла: Приоритет типов и сопоставление

SQL Server учитывает приоритеты типов при сравнении различных типов данных. Значения с меньшим приоритетом автоматически приводятся к типам с более высоким. Так, NVARCHAR имеет приоритет над VARCHAR, и это инициирует неявное преобразование, мешающее эффективному использованию индексов.

С сопоставлениями ассоциируются наборы правил, определяющие механизм сравнения строк в SQL Server. Использование разных типов сопоставления (сопоставление SQL или Windows) может повлиять на производительность. Несмотря на то что сопоставления Windows функциональнее и более точны, их сложность может замедлить операции сравнения.

Влияние типов данных на временные затраты запроса

При сопоставлении значения колонки VARCHAR с литералом N'1234', SQL Server сначала преобразует колонку в формат NVARCHAR. Это заметно замедляет процесс. Избежать неявного преобразования и ускорить выполнение запроса поможет приведение литерала к типу VARCHAR или преобразование колонки в тип NVARCHAR.

VARCHAR и NVARCHAR: Требования к хранению данных и работа оптимизатора запросов

Выбор между VARCHAR и NVARCHAR — это баланс между возможностями и реальностью. Если необходимо обрабатывать многоязычные тексты или вы цените точность Unicode, то выбор в пользу NVARCHAR будет оптимальным. Однако если данные преимущественно англоязычные и важнее экономия ресурсов и производительность, то лучше выбрать VARCHAR.

Оптимизатор запросов учесть влияние приоритета типов и приспособит план выполнения, учитывая неявные преобразования и индексы.

Визуализация

Сравнение скоростей выполнения запросов phone = N'1234' и phone = '1234' можно представить аналогией с грузовиками, доставляющими данные по разным маршрутам:

Markdown Скопировать код 🛣️ Маршрут с префиксом N (N'1234'): | 🚚💨: [Азбенка с преобразованием] ➡️ [Доставка Данных] 🛣️ Маршрут без префикса N ('1234'): | 🚚: [Прямая Доставка Данных]

Неявное преобразование можно сравнить с внезапной остановкой на преобразование, замедляющую доставку.

Markdown Скопировать код | Тип Запроса | Маршрут | | ------------------------- | ------------- | | phone = N'1234' | 🚚 (🔄⏳)💨 | | phone = '1234' | 🚚 |

Становится очевидно, что маршрут без преобразований ( '1234' ) обеспечивает более быструю доставку.

Эффективное использование индексов

Выбор типа литерала, соответствующего типу колонки, позволяет непосредственно использовать индексы. Если типы не совпадают, SQL Server может выполнить полное сканирование вместо индексированного поиска. Явное приведение типов ( CAST ) или конвертация ( CONVERT ) в запросе позволит оптимизатору эффективнее работать с индексами.

SQL Скопировать код -- Вариант запроса, адаптированный под индексы, приветливый как хороший сосед SELECT * FROM table WHERE phone = CAST(N'1234' AS VARCHAR);

Стратегии повышения производительности

Чтобы минимизировать затраты времени, используйте следующие стратегии: