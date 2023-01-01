Оптимизация запросов PostgreSQL: LATERAL JOIN или подзапрос

Быстрый ответ

Если вам кажется, что подзапросы недостаточно гибки, LATERAL JOIN станет для вас надежным выбором, открывая возможность использования колонок из предыдущих таблиц в условиях соединения. Допустим, у нас есть таблица events и функция get_latest_event_info , которая использует event_id :

SQL Скопировать код SELECT e.id, e.name, li.info FROM events e, LATERAL get_latest_event_info(e.id) AS li;

Здесь ключевое слово LATERAL позволяет функции get_latest_event_info использовать идентификатор события из e.id , в результате чего они работают как единое целое. 🌀

Когда стоит использовать LATERAL

LATERAL JOIN и обычные подзапросы подобны разным мантиям супергероев — подходят для различных ситуаций.

Расширьте возможности LATERAL для мнogоколоночных функций

В случае использования функции, которая возвращает несколько колонок или возвращает множество значений (например, unnest() ), LATERAL просто необходим.

Когда результаты становятся пустыми

Если функция с множеством значений возвращает пустые результаты, что может привести к потере основной строки данных, LEFT JOIN LATERAL приходит на помощь, сохраняя ее для вас. 🎩

LATERAL как ускоритель выполнения запросов

Если медленное выполнение запросов вас раздражает, LATERAL может ускорить их выполнение, превращаясь из улитки в ракету. 🚀

Опасайтесь подводных камней LATERAL

У LATERAL также есть свои хитрости, которые важно знать.

Будьте внимательны с условиями JOIN

Использование LATERAL может ввести вас в заблуждение, что дополнительные условия при соединении не требуются. Всегда стоит проверить условия соединения дважды, особенно для INNER и OUTER версий LATERAL.

Проверяйте план выполнения запроса

Так же как и в финансах, в SQL важно контролировать расходы. Подзапросы в LATERAL могут выполняться несколько раз, что увеличивает общую нагрузку. Берегите ресурсы!

Используйте инструменты разумно

Не всегда необходимо использовать все доступные инструменты для решения задачи. В некоторых случаях достаточно обойтись обычным JOIN , WHERE или UNION , минуя LATERAL .

Визуализация

Представьте себе футбольный матч ⚽.

Подзапрос: это вратарь, который держит один и тот же тацтический план против любого нападающего.

LATERAL JOIN: это форварды, которые гибко меняют свою стратегию в зависимости от обороны, чтобы забить гол.

Взаимодействие LATERAL с другими инструментами SQL

LATERAL можно использовать совместно с другими инструментами SQL для создания сложных решений.

COALESCE и CASE в помощь при работе с пустыми значениями

Как обработать наборы данных, возвращающие пустые значения? Вы можете воспользоваться функциями COALESCE и CASE , которые оказываются мощным инструментом против "пустышек".

Выигрышная стратегия против корреляционных подзапросов

Вспомните игру "камень-ножницы-бумага". Использование LEFT JOIN LATERAL ... ON true позволяет одолеть корреляционные подзапросы, как бумага обхватывает камень.

Читаемость кода — ваш SQL EndGame

LATERAL может служить ценным инструментом для улучшения читаемости вашего SQL-кода, делая сложные запросы более понятными и защищая ваши SQL-скрипты от потенциальных угроз и ошибок.

