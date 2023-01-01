Оптимизация запросов MySQL: два одноколоночных индекса или один двухколоночный?#MySQL / MariaDB #Индексы #Оптимизация запросов
Быстрый ответ
В зависимости от того, используются ли поля по отдельности или вместе, стоит рассмотреть использование составного индекса или одноколоночных индексов. Вот пример:
При наличии запросов, вовлекающих оба поля:
CREATE INDEX idx_compound ON your_table (column1, column2);
При наличии запросов к отдельным полям:
CREATE INDEX idx_col1 ON your_table (column1);
CREATE INDEX idx_col2 ON your_table (column2);
Определите потребность в составном индексе или независимых индексах для каждой колонки, проанализировав тестовые запросы и планы выполнения.
Составной индекс – необходимый помощник для совместных запросов
Составной индекс увеличивает производительность запросов, в которых оба поля участвуют в WHERE, JOIN или ORDER BY. Таким образом, оптимизатор базы данных повышает скорость и эффективность сортировки и фильтрации данных.
Индекс должен соответствовать шаблону запроса
Если вы часто используете поля 'giverid' и 'recipientid' вместе, возможно, подойдёт составной индекс:
SELECT * FROM donations WHERE giver_id = 1 AND recipient_id = 2;
Однако, если запросы часто адресованы лишь к одному из полей, предпочтительнее могут быть одноколоночные индексы.
Влияние индексации на операции CRUD
Индексы повышают скорость чтения, но могут замедлять запись данных из-за необходимости обновления структуры индекса при каждом изменении.
Проверьте занимаемое пространство перед индексацией
Убедитесь, что пространство, занимаемое двухколоночным индексом, соизмеримо с его пользой для производительности.
Кардинальность – преимущество для индексации
Лучшими кандидатами на индексацию будут являться колонки с высокой кардинальностью, так как они предоставляют большее количество информации для оптимизации запросов.
Столкновение с особенностями старых версий MySQL
В старых версиях MySQL может быть полезен покрывающий индекс — он увеличивает производительность запросов, подобно тому как виниловая пластинка с классическим хитом.
Индексация: искусство баланса
Несмотря на увеличение затрат на обслуживание, индексация значительно улучшает производительность запросов.
Визуализация
Можно представлять индексацию как ящик с инструментами, где каждый индекс — это отдельное отделение.
🧰 – Ящик с инструментами (Ваша Таблица)
|🗄️ Отделение 1 (Индекс по Колонке A)|
|🗄️ Отделение 2 (Индекс по Колонке B)|
Применительно к двум одноколоночным индексам:
🔍 Отдельные Поиски:
|🗄️ Индекс Колонки A| |🗄️ Индекс Колонки B|
- Это словно иметь два ключа для двух разных замков.
И к составному индексу:
🔎 Совмещенный Поиск:
|🗄️ Составной Индекс Колонок AB|
- Это подобно мастер-ключу, открывающему специальное отделение.
Одиночество второй колонки в составном индексе
Если запросы обычно содержат только вторую колонку, составной индекс может быть неэффективен.
Обеспечение уникальности и целостности данных при помощи индекса
Составной индекс помогает контролировать уникальность комбинации двух полей и обеспечивает целостность данных.
Подбор индекса в зависимости от объема данных и частоты запросов
Объем данных и частота запросов влияют на выбор между составными и одноколоночными индексами.
Руководство по выбору индекса на основе производительности
Основывайтесь на показателях производительности и используйте аналитические инструменты, как например
EXPLAIN в MySQL, для выбора стратегии индексации.
Автоматическая индексация и её ограничения
Автоматически созданные индексы на внешние ключи не всегда оптимальны для сложных запросов, иногда пользовательская индексация будет предпочтительнее.
Не все колонки нуждаются в индексации
Индексировать колонки с множеством NULL, с одинаковыми значениями или редко используемые в запросах не стоит.
Мультиколоночный индекс как псевдо-первичный ключ
Мультиколоночный индекс может выступать в роли псевдо-первичного ключа и обеспечивать уникальность в сводных таблицах.
Мария Шереметьева
DBA-консультант