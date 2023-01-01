Оптимизация запросов LIKE в PostgreSQL: поиск списка слов#PostgreSQL #Оптимизация запросов #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
Если вам необходимо извлечь записи из таблицы в PostgreSQL, которые содержат любое из указанных вами слов, вы можете воспользоваться шаблоном
LIKE совместно с функцией
ANY для массивов:
SELECT * FROM my_table WHERE my_column LIKE ANY (ARRAY['%word1%', '%word2%', '%word3%']);
Такой запрос возвратит те строки, в столбце
my_column которых присутствуют слова 'word1', 'word2' или 'word3'. Это простой и эффективный метод.
Дополнительная гибкость с регулярными выражениями
Регулярные выражения POSIX в PostgreSQL позволяют добавить гибкости условиям поиска. Используйте оператор
~* для поиска, игнорирующего регистр, и
~ для поиска с учетом регистра. Ниже приведен пример регистронезависимого поиска:
SELECT * FROM my_table WHERE my_column ~* ANY (ARRAY['word1', 'word2', 'word3']);
С помощью регулярных выражений можно достигнуть более элегантных и быстрых решений, в отличие от многочисленных конструкций
LIKE.
Использование функции ANY для массивов для улучшения производительности
Если у вас имеется динамический список слов, не нужно загружать ваш запрос множественными
LIKE. Вместо этого вы можете формировать массив при помощи функции
ANY. Это улучшит удобство и масштабируемость:
SELECT * FROM my_table WHERE my_column LIKE ANY (ARRAY[word_list]);
В примере выше
word_list — это переменная, которая представляет массив поисковых запросов. Таким образом, можно избежать многочисленных сканирований таблицы отдельными
LIKE.
Полнотекстовый поиск для решения сложных задач
Для выполнения более сложных поисковых задач в PostgreSQL рекомендуется применять полнотекстовый поиск:
SELECT * FROM my_table WHERE to_tsvector('english', my_column) @@ plainto_tsquery('english', 'word1 | word2 | word3');
Здесь содержимое
my_column преобразуется в текстовый вектор (
tsvector), а поисковый запрос в поисковый запрос (
tsquery), который ищет любое из указанных слов.
Визуализация
Представьте себя археологом, ищущим словесные сокровища в глубинах базы данных:
|Сундук Базы Данных 💼
|Поисковые Запросы 🕵️♂️
|'сокровище', 'золото'
|'сокровище'
|'пират', 'остров'
|'золото'
|'карта', 'корабль'
|'корабль'
Используя LIKE как лупу 🔍, произведите поиск:
SELECT * FROM chest WHERE jewel LIKE '%treasure%' OR jewel LIKE '%gold%' OR jewel LIKE '%ship%';
В результате вы обнаружите все сокровища, которые соответствуют вашим запросам.
Путешествие с SIMILAR TO
Вы можете использовать
SIMILAR TO для работы со списками слов и шаблонами:
SELECT * FROM my_table WHERE my_column SIMILAR TO '%(word1|word2|word3)%';
Позвольте SQL стандартным способом подобрать наиболее подходящие совпадения.
Поиск без учета регистра
Для сравнения без учета регистра переведите в нижний регистр как поля типа varchar, так и каждое слово в списке:
SELECT * FROM my_table WHERE LOWER(my_column) LIKE ANY (ARRAY[LOWER('Word1'), LOWER('Word2'), LOWER('Word3')]);
Повышение производительности
Работая с большим количеством записей, не забудьте про использование индексов для ускорения выполнения запросов. Анализируйте планы запросов и обновляйте PostgreSQL до последних версий, чтобы использовать новейшие методы индексации и функции сопоставления с образцом.
Мария Шереметьева
DBA-консультант