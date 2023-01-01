Оптимизация запросов LIKE в PostgreSQL: поиск списка слов

#PostgreSQL  #Оптимизация запросов  #Производительность и тюнинг  
Быстрый ответ

Если вам необходимо извлечь записи из таблицы в PostgreSQL, которые содержат любое из указанных вами слов, вы можете воспользоваться шаблоном LIKE совместно с функцией ANY для массивов:

SELECT * FROM my_table WHERE my_column LIKE ANY (ARRAY['%word1%', '%word2%', '%word3%']);

Такой запрос возвратит те строки, в столбце my_column которых присутствуют слова 'word1', 'word2' или 'word3'. Это простой и эффективный метод.

Дополнительная гибкость с регулярными выражениями

Регулярные выражения POSIX в PostgreSQL позволяют добавить гибкости условиям поиска. Используйте оператор ~* для поиска, игнорирующего регистр, и ~ для поиска с учетом регистра. Ниже приведен пример регистронезависимого поиска:

SELECT * FROM my_table WHERE my_column ~* ANY (ARRAY['word1', 'word2', 'word3']);

С помощью регулярных выражений можно достигнуть более элегантных и быстрых решений, в отличие от многочисленных конструкций LIKE.

Использование функции ANY для массивов для улучшения производительности

Если у вас имеется динамический список слов, не нужно загружать ваш запрос множественными LIKE. Вместо этого вы можете формировать массив при помощи функции ANY. Это улучшит удобство и масштабируемость:

SELECT * FROM my_table WHERE my_column LIKE ANY (ARRAY[word_list]);

В примере выше word_list — это переменная, которая представляет массив поисковых запросов. Таким образом, можно избежать многочисленных сканирований таблицы отдельными LIKE.

Полнотекстовый поиск для решения сложных задач

Для выполнения более сложных поисковых задач в PostgreSQL рекомендуется применять полнотекстовый поиск:

SELECT * FROM my_table WHERE to_tsvector('english', my_column) @@ plainto_tsquery('english', 'word1 | word2 | word3');

Здесь содержимое my_column преобразуется в текстовый вектор (tsvector), а поисковый запрос в поисковый запрос (tsquery), который ищет любое из указанных слов.

Визуализация

Представьте себя археологом, ищущим словесные сокровища в глубинах базы данных:

Сундук Базы Данных 💼 Поисковые Запросы 🕵️‍♂️
'сокровище', 'золото' 'сокровище'
'пират', 'остров' 'золото'
'карта', 'корабль' 'корабль'

Используя LIKE как лупу 🔍, произведите поиск:

SELECT * FROM chest WHERE jewel LIKE '%treasure%' OR jewel LIKE '%gold%' OR jewel LIKE '%ship%';

В результате вы обнаружите все сокровища, которые соответствуют вашим запросам.

Путешествие с SIMILAR TO

Вы можете использовать SIMILAR TO для работы со списками слов и шаблонами:

SELECT * FROM my_table WHERE my_column SIMILAR TO '%(word1|word2|word3)%';

Позвольте SQL стандартным способом подобрать наиболее подходящие совпадения.

Поиск без учета регистра

Для сравнения без учета регистра переведите в нижний регистр как поля типа varchar, так и каждое слово в списке:

SELECT * FROM my_table WHERE LOWER(my_column) LIKE ANY (ARRAY[LOWER('Word1'), LOWER('Word2'), LOWER('Word3')]);

Повышение производительности

Работая с большим количеством записей, не забудьте про использование индексов для ускорения выполнения запросов. Анализируйте планы запросов и обновляйте PostgreSQL до последних версий, чтобы использовать новейшие методы индексации и функции сопоставления с образцом.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация по совпадению шаблонов — официальное руководство по совпадению шаблонов.
  2. MySQL LIKE IN() на Stack Overflow — обсуждение эффективного использования LIKE.
  3. Полнотекстовый поиск в Postgres на блоге Crunchy Data — детальное рассмотрение оптимизации текстовых запросов.
  4. Улучшение производительности SQL LIKE с помощью индексов — советы по повышению скорости LIKE путем использования индексов.
Мария Шереметьева

DBA-консультант

