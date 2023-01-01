Оптимизация вставки и обновления строк MySQL: ON DUPLICATE KEY UPDATE

Быстрый ответ

Для массовой вставки данных с режимом обновления при совпадении ключей применяется ON DUPLICATE KEY UPDATE. Вам нужно просто перечислить новые значения и определить стратегию обновления так, чтобы при совпадении ключей строки обновлялись:

SQL Скопировать код INSERT INTO table_name (col1, col2) VALUES (val1_1, val1_2), (val2_1, val2_2), ... ON DUPLICATE KEY UPDATE col1 = VALUES(col1), col2 = VALUES(col2);

Такой подход позволяет обновлять столбцы col1 и col2 на соответствующие новые значения из списка VALUES , если ключи совпадают.

Мощь ON DUPLICATE KEY UPDATE

Возможности ON DUPLICATE KEY UPDATE незаменимы при массовых вставках. Инструкция эффективно совмещает в себе функциональность операторов INSERT и UPDATE , снижая нагрузку на базу данных, уменьшая количество сетевых запросов и упрощая логику ввода на уровне приложения.

С версией MySQL 8.0.19 VALUES(col1) можно заменить на VALUE , что делает запрос более читаемым. Ключевое слово VALUE указывает на значения, предназначенные для обновления.

Особую внимательность следует уделить столбцам с не первичными уникальными ключами: важно глубоко понимать уникальные ограничения, чтобы предотвратить нежелательные перезаписи. В целом, благодаря MySQL, ваша работа с массовыми операциями будет значительно эффективнее.

SQL Скопировать код # Время для UPSERT 🚀 INSERT INTO table_name (id, col1, col2) VALUES (1, 'A', 'X'), (2, 'B', 'Y'), ... ON DUPLICATE KEY UPDATE col1 = VALUES(col1), col2 = VALUES(col2);

Альтернатива в SQL Server

SQL Server предлагает альтернативный подход: использование временных таблиц и команду MERGE . Как и ON DUPLICATE KEY UPDATE , MERGE позволяет обновлять существующие записи или вставлять новые в зависимости от условий совпадения.

SQL Скопировать код # Привет от SQL Server для MySQL! 👋 MERGE INTO target_table AS t USING source_table AS s ON t.key_col = s.key_col WHEN MATCHED THEN UPDATE SET t.col1 = s.col1, t.col2 = s.col2 WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN INSERT (key_col, col1, col2) VALUES (s.key_col, s.col1, s.col2);

Увеличение производительности без снижения безопасности

Охраняйтесь от SQL-инъекций, используя плейсхолдеры ( ? ) и передавая параметры в виде массивов. Это эффективно повышает безопасность при массовых операциях с данными.

В JavaScript-среде использование async/await и Promises делает асинхронные операции с базой данных высокопроизводительными и упрощает обработку ошибок. Стрелочные функции делают код кратким и лаконичным.

Работа с десятичными значениями

Для корректной работы с десятичными значениями и сохранения их точности при транзакциях используйте символ обратной кавычки (`):

SQL Скопировать код # Мы сохраняем точность до копейки 💰 INSERT INTO financials (account, amount) VALUES (`123456`, `25.75`), (`654321`, `100.50`), ... ON DUPLICATE KEY UPDATE amount = VALUES(amount);

Визуализация

Давайте рассмотрим пример:

Markdown Скопировать код 🛒 Корзина покупок: [🍎, 🍞, 🧀, 🥦]

При каждой покупке цена товара добавляется или обновляется при использовании купона.

Markdown Скопировать код 🛍️ Каждое сканирование товара: - Добавляет товар, если его нет в чеке - Обновляет цену, если есть скидочный купон

В таком контексте ON DUPLICATE KEY UPDATE в MySQL работает следующим образом:

SQL Скопировать код INSERT INTO bill (item, price) VALUES ('🍎', 1.00), ('🍞', 2.00), ('🧀', 3.00) ON DUPLICATE KEY UPDATE price=VALUES(price);

Процесс сканирования на кассе:

товар, если он еще не был добавлен 🆕, или Обновляет цену, если товар уже был отсканирован ранее 🔁

Markdown Скопировать код До: 🧾 Чек: {🍎: 1.50, 🍞: 2.00} После: 🧾 Чек: {🍎: 1.00, 🍞: 2.00, 🧀: 3.00}

Такой подход обеспечивает быструю и плавную работу.

