Оптимизация вставки и обновления строк MySQL: ON DUPLICATE KEY UPDATE#MySQL / MariaDB #INSERT / UPDATE / DELETE #MERGE / UPSERT
Быстрый ответ
Для массовой вставки данных с режимом обновления при совпадении ключей применяется ON DUPLICATE KEY UPDATE. Вам нужно просто перечислить новые значения и определить стратегию обновления так, чтобы при совпадении ключей строки обновлялись:
INSERT INTO table_name (col1, col2) VALUES
(val1_1, val1_2),
(val2_1, val2_2),
...
ON DUPLICATE KEY UPDATE
col1 = VALUES(col1),
col2 = VALUES(col2);
Такой подход позволяет обновлять столбцы
col1 и
col2 на соответствующие новые значения из списка
VALUES, если ключи совпадают.
Мощь ON DUPLICATE KEY UPDATE
Возможности ON DUPLICATE KEY UPDATE незаменимы при массовых вставках. Инструкция эффективно совмещает в себе функциональность операторов
INSERT и
UPDATE, снижая нагрузку на базу данных, уменьшая количество сетевых запросов и упрощая логику ввода на уровне приложения.
# SQL "два-в-одном" 🎉
INSERT INTO table_name (col1, col2) VALUES
(val1_1, val1_2),
(val2_1, val2_2),
...
ON DUPLICATE KEY UPDATE
col1 = VALUES(col1),
col2 = VALUES(col2);
С версией MySQL 8.0.19
VALUES(col1) можно заменить на
VALUE, что делает запрос более читаемым. Ключевое слово
VALUE указывает на значения, предназначенные для обновления.
Особую внимательность следует уделить столбцам с не первичными уникальными ключами: важно глубоко понимать уникальные ограничения, чтобы предотвратить нежелательные перезаписи. В целом, благодаря MySQL, ваша работа с массовыми операциями будет значительно эффективнее.
# Время для UPSERT 🚀
INSERT INTO table_name (id, col1, col2) VALUES
(1, 'A', 'X'),
(2, 'B', 'Y'),
...
ON DUPLICATE KEY UPDATE
col1 = VALUES(col1),
col2 = VALUES(col2);
Альтернатива в SQL Server
SQL Server предлагает альтернативный подход: использование временных таблиц и команду
MERGE. Как и
ON DUPLICATE KEY UPDATE,
MERGE позволяет обновлять существующие записи или вставлять новые в зависимости от условий совпадения.
# Привет от SQL Server для MySQL! 👋
MERGE INTO target_table AS t
USING source_table AS s
ON t.key_col = s.key_col
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET t.col1 = s.col1, t.col2 = s.col2
WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
INSERT (key_col, col1, col2)
VALUES (s.key_col, s.col1, s.col2);
Увеличение производительности без снижения безопасности
Охраняйтесь от SQL-инъекций, используя плейсхолдеры (
?) и передавая параметры в виде массивов. Эffectively increases безопасность при массовых операциях с данными.
В JavaScript-среде использование
async/await и
Promises делает асинхронные операции с базой данных высокопроизводительными и упрощает обработку ошибок. Стрелочные функции делают код кратким и лаконичным.
Работа с десятичными значениями
Для корректной работы с десятичными значениями и сохранения их точности при транзакциях используйте символ обратной кавычки (`):
# Мы сохраняем точность до копейки 💰
INSERT INTO financials (account, amount) VALUES
(`123456`, `25.75`),
(`654321`, `100.50`),
...
ON DUPLICATE KEY UPDATE
amount = VALUES(amount);
Визуализация
Давайте рассмотрим пример:
🛒 Корзина покупок: [🍎, 🍞, 🧀, 🥦]
При каждой покупке цена товара добавляется или обновляется при использовании купона.
🛍️ Каждое сканирование товара:
- Добавляет товар, если его нет в чеке
- Обновляет цену, если есть скидочный купон
В таком контексте
ON DUPLICATE KEY UPDATE в MySQL работает следующим образом:
INSERT INTO bill (item, price) VALUES
('🍎', 1.00), ('🍞', 2.00), ('🧀', 3.00)
ON DUPLICATE KEY UPDATE price=VALUES(price);
Процесс сканирования на кассе:
- Добавляет товар, если он еще не был добавлен 🆕, или
- Обновляет цену, если товар уже был отсканирован ранее 🔁
До: 🧾 Чек: {🍎: 1.50, 🍞: 2.00}
После: 🧾 Чек: {🍎: 1.00, 🍞: 2.00, 🧀: 3.00}
Такой подход обеспечивает быструю и плавную работу.
Полезные материалы
- MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 13.2.7.2 INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE — официальная документация MySQL по "INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE".
- sql – Вставка или обновление записи в MySQL, если она существует – Stack Overflow — возможности UPSERT в MySQL на практике.
- mysql – "INSERT IGNORE" против "INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE" – Stack Overflow — разбор отличий между "INSERT IGNORE" и "INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE".
- sql – Обновление сразу нескольких строк в MySQL – Stack Overflow — стратегии массового обновления строк в MySQL.
- INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE – База знаний MariaDB — подробное описание и примеры использования, применимые также для MySQL.
Алина Карпова
инженер по данным