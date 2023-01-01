Оптимизация всех таблиц MySQL: эффективная очистка пространства#MySQL / MariaDB #Оптимизация запросов #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
Вы можете оптимизировать все таблицы в MySQL, применив следующий запрос:
SELECT CONCAT('OPTIMIZE TABLE ', table_name, ';') FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'YourDatabaseName';
Здесь
'YourDatabaseName' следует заменить на имя вашей базы данных для генерации SQL-команд.
Оптимизировать таблицы можно также через командную строку при помощи
mysqlcheck:
mysqlcheck -o --all-databases -u root -p
После ввода пароля пользователя
root начнется оптимизация со всеми доступными привилегиями.
Приступаем к работе с mysqlcheck
На всю катушку с командной строкой
Утилита
mysqlcheck идеально подходит для работы с большим количеством операций и вполне совместима с командными скриптами. Чтобы автоматически производить ремонт при оптимизации, добавьте
--auto-repair:
mysqlcheck -o --auto-repair --all-databases -u root -p
Если нужно сосредоточиться исключительно на определенной базе данных, указывайте ее имя вместо опции
--all-databases:
mysqlcheck -o --auto-repair <db_schema_name> -u root -p
Автоматизация — верный путь разработчика
Сценарий командной строки для
mysqlcheck, настроенный с помощью cron, обеспечит стабильную чистоту ваших таблиц:
0 3 * * * /usr/bin/mysqlcheck -o --all-databases -u root -pYourPassword
С помощью этой команды вы сможете настроить автоматический запуск оптимизации каждый день в три часа утра.
PHP-скрипты: не только веб
Для оптимизации таблиц возможно применение PHP:
$mysqli = new mysqli('host', 'user', 'password', 'database');
$result = $mysqli->query('SHOW TABLES');
while ($row = $result->fetch_row()) {
$mysqli->query('OPTIMIZE TABLE '.$row[0]);
}
Не забывайте об ошибках – они тоже должны быть обработаны.
Брайкетыкать mysqlcheck и практические рекомендации
mysqlcheck предоставляет детальную информацию о состоянии каждой таблицы, что помогает облегчить диагностику. Использование этой утилиты с привилегиями root дает полный доступ к функционалу.
Будьте аккуратны с крупногабаритными базами данных, потому что оптимизация может вызвать временное недоступность из-за блокировок.
Понимайте свой инструментарий
При выборе между SQL IDE, командной строкой или phpMyAdmin для оптимизации таблиц, учитывайте свои потребности и возможности сервера.
Визуализация
Оптимизация в MySQL можно сравнить с упорядоченными полками с книгами в библиотеке:
До OPTIMIZE: [📚📚🧹..📚🧹🧹]
- Таблицы фрагментированы и разрознены, как книги, разбросанные среди пыли.
OPTIMIZE TABLE `every_single_table`; -- Также, как если бы библиотекарь упорядочил книги!
После OPTIMIZE: [📚📚📚📚]
- Полки упорядочены и чисты, словно результат магии.
Ключевая идея: Как и библиотеки, базы данных требуют постоянной оптимизации для эффективной работы.
Продвинутые приемы и лучшие практики
Свои скрипты: индивидуальная настройка под ваши задачи
Создавайте свои собственные скрипты, чтобы формировать запросы
OPTIMIZE TABLE исходя из ваших задач:
PREPARE stmt FROM 'OPTIMIZE TABLE ?';
Бережно относитесь к большим таблицам
Оптимизируйте большие таблицы во внерабочее время, чтобы не мешать выполнению процессов. Для InnoDB рекомендуется использовать
ALTER TABLE ... ENGINE=InnoDB.
Регулярно создавайте резервные копии
При каждой оптимизации обязательно делайте резервные копии базы данных с помощью
mysqldump или облачных хранилищ, например Amazon S3.
Мария Шереметьева
DBA-консультант