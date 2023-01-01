Оптимизация удаления миллионов строк по ID в PostgreSQL

#Разное  
Быстрый ответ

Чтобы эффективно управлять миллионами записей, лучше всего использовать пошаговое удаление с применением команды DELETE. Циклическое выполнение удалений в пакетном режиме помогает снизить время блокировки и уменьшить размер транзакций. Вот пример такой реализации:

WHILE EXISTS (SELECT 1 FROM ваша_таблица WHERE id IN (подзапрос_на_удаляемые_id))
BEGIN
    DELETE TOP (10000) FROM ваша_таблица
    WHERE id IN (подзапрос_на_удаляемые_id)
END

Этот метод повторяется, пока не будут удалены все нужные строки. Это оптимизирует производительность и минимизирует риск блокировки базы данных.

Подготовка к удалению

Перед началом процесса удаления необходимо выполнить ряд подготовительных шагов для повышения его эффективности:

Индексы: как по льду

Сначала удаляем ненужные индексы, а после завершения операции возвращаем их на место.

Ограничения и триггеры: не дёргайте за курок

Рекомендуется отключить триггеры и внешние ключи на время выполнения операции, чтобы предотвратить ненужные действия и замедление процесса. После завершения операции включаем их обратно.

Подготовка к очистке: уборка перед праздником

Выполнение команды VACUUM ANALYZE (или её аналога) помогает правильно подготовить систему к процессу удаления записей.

Безопасность транзакции: пристегивайтесь!

Важно обернуть операцию удаления в транзакцию, чтобы защитить процесс от возможных ошибок.

Эффективные стратегии удаления

После подготовки системы рассмотрим техники эффективного удаления:

Truncate: делаем дорогу!

При необходимости удалить всю таблицу, используйте команду TRUNCATE. Она быстрая и не создаёт лишних записей в логах.

Оптимизация памяти: размер имеет значение

Для выполнения масштабных операций стоит правильно настроить temp_buffers в PostgreSQL или их аналоги в других системах, чтобы избежать проблем с памятью.

Управление таблицами: организуйте своё пространство

Если в таблицах есть много пустого пространства, рекомендуется воспользоваться CLUSTER, pg_repack или DBCC SHRINKDATABASE. Эти инструменты позволяют высвободить это пространство и реорганизовать данные.

Удаление с подвохом: запросы WITH

Использование запросов WITH делает код более читаемым и упрощает процесс удаления при непростых операциях и объединении таблиц.

Ограничения и индексы: ключевой трюк

Откладывание проверки ограничений до завершения транзакции уменьшает временные затраты на процесс, также как и создание индексов для внешних ключей.

Визуализация

Процесс удаления лучше всего представить себе, как если бы вы опустошали ведро, наполненное мячами (🏀). Вы можете делать это по одному мячу, или:

Ведро в начале: [🏀🏀🏀🏀🏀... (миллионы)]

Выбор доступен:

| Метод        | Визуализация              |
| ------------ | -------------------------- |
| По одному    | 🤏🏀 -> ⏳                 |
| Пакетами     | 🤲🏀🏀🏀 -> ⌛️             |
| Всё сразу    | 🏀🏀🏀... -> 🗑️ -> ⚡️     |

Самый эффективный способ – высыпать их все (🏀🏀🏀...) в мусорное ведро (🗑️)!

После: [ ]

Таким образом, удаление пакетами считается наиболее эффективным решением на сегодняшний день.

Профессиональные рекомендации для плавного удаления

Вот некоторые советы, которые помогут вам успешно удалить данные:

Создание функций удаления: самое мощное оружие

Создайте специализированную функцию удаления для управления процессом и возможности его повторения.

Оптимизация окружающей среды: знайте свою площадку

Адаптируйте процесс под особенности ваших PostgreSQL и Oracle для достижения максимальной производительности.

Создание альтернатив: в эту игру играют два

Вы можете попробовать скопировать данные, которые нужно сохранить, в новую таблицу, а затем удалить оригинальную. Это минимизирует время простоя.

Управление ресурсами: домашнее преимущество

Делайте все необходимое, чтобы системные ресурсы были настроены для обработки масштабных удалений, и избегайте перегрузки системы.

Организационные лучшие практики: заметки тренера

Следуйте документированной и согласованной процедуре, что позволит сэкономить время и избежать ошибок. Это путь к успеху.

Полезные материалы

  1. MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: DELETE Statement — Подробное руководство по проведению массового удаления в MySQL.
  2. PostgreSQL: DELETE — Инструкции по использованию ограничений в операциях удаления в PostgreSQL.
  3. SQL Temporal Tables vs Change Data Capture vs Change Tracking – part 2 — Гид по индексированным представлениям в SQL Server.
  4. Reclaiming Unused Space in Oracle — Практическое руководство по масштабному удалению данных в Oracle.
  5. SQL Server: Deleting Large Number of Rows from Table – Solution (Part 2) — Советы от эксперта Pinal Dave по работе с большими объёмами данных в SQL Server.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

