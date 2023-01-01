Оптимизация SQL запросов: выбор EXISTS 1 или EXISTS *#SQL для аналитиков #Подзапросы #Оптимизация запросов
Быстрый ответ
SELECT * FROM parent WHERE EXISTS
(SELECT 1 FROM child WHERE parent.id = child.parent_id);
Просмотр наличия связанных записей без извлечения информации возможно с помощью
EXISTS (SELECT 1 ...) и
EXISTS (SELECT * ...). Эти два варианта не различаются с точки зрения производительности и оптимированы в SQL-системах. Данный код эффективно отслеживает наличие дочерних записей для каждой родительской записи.
Возможности оператора 'EXISTS' в SQL Server
Оператор
EXISTS применяется для проверки существования строк в подзапросе. Это не обязательно связано с конкретным содержимым, поскольку
EXISTS работает на основе бинарной логики – 'да' или 'нет'.
Фазы компиляции и выполнения
Чтобы лучше разобраться в принципе работы, нужно понимать разницу между компиляцией и выполнением запросов. Команда 'SELECT 1' может несколько ускорить компиляцию (не требует проверки всех столбцов), но на время выполнения и план выполнения это не повлияет.
Управление уровнями доступа
Команды "SELECT 1" и "SELECT " проверяют *права доступа ко всем столбцам в основной таблице. В отличие от них "SELECT somenotnull_col" проверяет права только для данного столбца. Это может быть важно с точки зрения управления доступом**, хотя редко влияет на производительность.
Задумки: 'SELECT 1' против 'SELECT *'
Знакомство со средой
При выборе между двумя вариантами, проведите тестирование в вашей среде и тщательно изучите информацию о производительности. Можно сравнить количество транзакций в секунду, чтобы лучше оценить результаты.
Советы экспертов
Мнения DBA или специалистов по базам данных о преимуществах использования 'SELECT 1' обычно мало влияют на производительность. Однако важно понимать их аргументы и уточнять их собственным опытом.
Семантика кода
Выбор может также зависеть от стандартов кодирования в вашей команде. В сложных запросах 'SELECT 1' может повысить понятность намерений и улучшить читаемость и поддержку кода.
Визуализация
EXISTS выполняет функции надёжного детектора (🔍) в SQL — его цель – сообщить о наличии или отсутствии записей:
| Подзапрос с
EXISTS
|Обнаружено?
|
EXISTS (SELECT 1 ...)
|👍 Да
|
EXISTS (SELECT * ...)
|👍 Да
Важно только наличие строки. Не имеет значения, что ищет детектор (1 или *), результат его работы одинаков.
Если `EXISTS` обнаруживает ЛЮБУЮ строку, то:
- `SELECT 1` [🔍👍]
- `SELECT *` [🔍👍]
Разницы для SQL нет, главное – наличие строки.
Оптимизация SQL Server и идентичность
Стандартная обработка SQL
Оптимизатор SQL Server, выступающий в роли незаметного героя, учитывает, что для
EXISTS нет разницы между 1 и *. Главное — наличие хотя бы одной строки, как того требует стандарт SQL. Этот принцип общепринят на всех SQL-платформах.
Понимание плана выполнения
Хотите разоблачить миф о ' против 1'? Изучите *планы выполнения*. Вне зависимости от того, выбрали вы '1' или '', планы выполнения обычно похожи. Это поможет вам лучше понять принципы оптимизации запросов.
Мария Шереметьева
DBA-консультант