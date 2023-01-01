Оптимизация SQL запросов: выбор EXISTS 1 или EXISTS *

Быстрый ответ

SQL Скопировать код SELECT * FROM parent WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM child WHERE parent.id = child.parent_id);

Просмотр наличия связанных записей без извлечения информации возможно с помощью EXISTS (SELECT 1 ...) и EXISTS (SELECT * ...) . Эти два варианта не различаются с точки зрения производительности и оптимированы в SQL-системах. Данный код эффективно отслеживает наличие дочерних записей для каждой родительской записи.

Возможности оператора 'EXISTS' в SQL Server

Оператор EXISTS применяется для проверки существования строк в подзапросе. Это не обязательно связано с конкретным содержимым, поскольку EXISTS работает на основе бинарной логики – 'да' или 'нет'.

Фазы компиляции и выполнения

Чтобы лучше разобраться в принципе работы, нужно понимать разницу между компиляцией и выполнением запросов. Команда 'SELECT 1' может несколько ускорить компиляцию (не требует проверки всех столбцов), но на время выполнения и план выполнения это не повлияет.

Управление уровнями доступа

Команды "SELECT 1" и "SELECT " проверяют *права доступа ко всем столбцам в основной таблице. В отличие от них "SELECT somenotnull_col" проверяет права только для данного столбца. Это может быть важно с точки зрения управления доступом**, хотя редко влияет на производительность.

Задумки: 'SELECT 1' против 'SELECT *'

Знакомство со средой

При выборе между двумя вариантами, проведите тестирование в вашей среде и тщательно изучите информацию о производительности. Можно сравнить количество транзакций в секунду, чтобы лучше оценить результаты.

Советы экспертов

Мнения DBA или специалистов по базам данных о преимуществах использования 'SELECT 1' обычно мало влияют на производительность. Однако важно понимать их аргументы и уточнять их собственным опытом.

Семантика кода

Выбор может также зависеть от стандартов кодирования в вашей команде. В сложных запросах 'SELECT 1' может повысить понятность намерений и улучшить читаемость и поддержку кода.

Визуализация

EXISTS выполняет функции надёжного детектора (🔍) в SQL — его цель – сообщить о наличии или отсутствии записей:

Подзапрос с EXISTS Обнаружено? EXISTS (SELECT 1 ...) 👍 Да EXISTS (SELECT * ...) 👍 Да

Важно только наличие строки. Не имеет значения, что ищет детектор (1 или *), результат его работы одинаков.

Markdown Скопировать код Если `EXISTS` обнаруживает ЛЮБУЮ строку, то: - `SELECT 1` [🔍👍] - `SELECT *` [🔍👍]

Разницы для SQL нет, главное – наличие строки.

Оптимизация SQL Server и идентичность

Стандартная обработка SQL

Оптимизатор SQL Server, выступающий в роли незаметного героя, учитывает, что для EXISTS нет разницы между 1 и *. Главное — наличие хотя бы одной строки, как того требует стандарт SQL. Этот принцип общепринят на всех SQL-платформах.

Понимание плана выполнения

Хотите разоблачить миф о ' против 1'? Изучите *планы выполнения*. Вне зависимости от того, выбрали вы '1' или '', планы выполнения обычно похожи. Это поможет вам лучше понять принципы оптимизации запросов.

