Оптимизация SQL-запроса: замена not in() и where на join#JOIN (соединения таблиц) #Оптимизация запросов #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
Создайте аналог конструкции
NOT IN, используя
LEFT JOIN и выбрав записи, у которых отсутствуют соответствия. В таком случае в конструкции
WHERE нужно использовать сравнение
t2.id IS NULL.
Пример такого запроса:
SELECT t1.*
FROM table1 t1
LEFT JOIN table2 t2 ON t1.id = t2.id
WHERE t2.id IS NULL;
Такой запрор будет возврщать те строки из
table1, которые отсутствуют в
table2, выполняя действие, аналогичное
NOT IN.
Особенности работы с "Not in"
При использовании конструкции
NOT IN могут появляться проблемы при наличии значений
NULL в списке. Кроме того, этот оператор не всегда является наиболее оптимальным для обработки больших объемов данных.
Эффективная альтернатива: "Not exists"
NOT EXISTS часто является более производительным решением по сравнению с
LEFT JOIN, особенно при работе с большим объемом данных и сложными подзапросами.
Пример использования
NOT EXISTS:
SELECT t1.*
FROM table1 t1
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM table2 t2
WHERE t1.id = t2.id
);
/ Этот подзапрос исключает из выборки
table1 строки, которые присутствуют в
table2. /
Взгляните ближе на "Except"
Для исключения из выборки строк одной таблицы, которые присутствуют в другой, можно использовать оператор
EXCEPT, который также удаляет дубликаты.
Пример использования
EXCEPT:
SELECT id
FROM table1
EXCEPT
SELECT id
FROM table2;
/ Если
id присутствует в обеих таблицах, соответствующая строка будет исключена из результата. /
Обратите внимание, что
EXCEPT не поддерживается во всех SQL-диалектах (например, в MySQL).
Визуализация: Разбираем SQL-операторы
- Действие
NOT INнапоминает рабору вышибалы в клубе, который не пускает определенных посетителей.
LEFT JOINпредставляет собой чертеж, на котором пересекающиеся участки отвечают записям из обеих таблиц. Нам нужны уникальные записи, которые не попадают в это пересечение.
NOT EXISTSпохож на прожектор, который освещает только те элементы, которые не находят соответствие в другой таблице.
- Действие
EXCEPTможно сравнить с математической операцией вычитания одного набора данных из другого.
Применение Left Join
Когда вы используете
LEFT JOIN, всегда проверяйте
NULL в столбце из второй (правой) таблицы. Это поможет избежать получения ложно положительных результатов, которые могут возникнуть, если проверяемый столбец содержит
NULL.
Производительность при работе с большими объемами данных тоже важна:
LEFT JOIN не всегда будет самым быстрым методом.
Praemonitus praemunitus – Предупрежден, значит вооружен
- Будьте осторожны с полями, которые могут содержать значения
NULL.
- Не забывайте об индексации столбцов, участвующих в соединениях.
- Будьте внимательны к типам данных, чтобы избежать неожиданных преобразований.
Полезные материалы
- SQL – Выбрать строки, которых нет в другой таблице – Stack Overflow — Обсуждение преимуществ и недостатков LEFT JOIN по сравнению с NOT EXISTS.
- SQL LEFT JOIN Keyword — Учебник по
LEFT JOINс понятными примерами.
- A Visual Explanation of SQL Joins — Визуализированное объяснение принципа работы SQL JOINS на примерах.
- SQL – NOT IN против NOT EXISTS – Stack Overflow — Сравнение
NOT INи
NOT EXISTS: обсудим их применение на практике.
- Преобразование NOT IN в JOIN в SQL – Database Tutorial — Каки есть профессиональные способы преобразования условий NOT IN в запросы типа JOIN.
Мария Шереметьева
DBA-консультант