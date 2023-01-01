Оптимизация SQL-запроса: замена not in() и where на join

Быстрый ответ

Создайте аналог конструкции NOT IN , используя LEFT JOIN и выбрав записи, у которых отсутствуют соответствия. В таком случае в конструкции WHERE нужно использовать сравнение t2.id IS NULL .

Пример такого запроса:

SQL Скопировать код SELECT t1.* FROM table1 t1 LEFT JOIN table2 t2 ON t1.id = t2.id WHERE t2.id IS NULL;

Такой запрор будет возврщать те строки из table1 , которые отсутствуют в table2 , выполняя действие, аналогичное NOT IN .

Особенности работы с "Not in"

При использовании конструкции NOT IN могут появляться проблемы при наличии значений NULL в списке. Кроме того, этот оператор не всегда является наиболее оптимальным для обработки больших объемов данных.

Эффективная альтернатива: "Not exists"

NOT EXISTS часто является более производительным решением по сравнению с LEFT JOIN , особенно при работе с большим объемом данных и сложными подзапросами.

Пример использования NOT EXISTS :

SQL Скопировать код SELECT t1.* FROM table1 t1 WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM table2 t2 WHERE t1.id = t2.id );

/ Этот подзапрос исключает из выборки table1 строки, которые присутствуют в table2 . /

Взгляните ближе на "Except"

Для исключения из выборки строк одной таблицы, которые присутствуют в другой, можно использовать оператор EXCEPT , который также удаляет дубликаты.

Пример использования EXCEPT :

SQL Скопировать код SELECT id FROM table1 EXCEPT SELECT id FROM table2;

/ Если id присутствует в обеих таблицах, соответствующая строка будет исключена из результата. /

Обратите внимание, что EXCEPT не поддерживается во всех SQL-диалектах (например, в MySQL).

Визуализация: Разбираем SQL-операторы

Действие NOT IN напоминает работу вышибалы в клубе, который не пускает определенных посетителей.

напоминает рабору вышибалы в клубе, который не пускает определенных посетителей. LEFT JOIN представляет собой чертеж, на котором пересекающиеся участки отвечают записям из обеих таблиц. Нам нужны уникальные записи, которые не попадают в это пересечение.

представляет собой чертеж, на котором пересекающиеся участки отвечают записям из обеих таблиц. Нам нужны уникальные записи, которые не попадают в это пересечение. NOT EXISTS похож на прожектор, который освещает только те элементы, которые не находят соответствие в другой таблице.

похож на прожектор, который освещает только те элементы, которые не находят соответствие в другой таблице. Действие EXCEPT можно сравнить с математической операцией вычитания одного набора данных из другого.

Применение Left Join

Когда вы используете LEFT JOIN , всегда проверяйте NULL в столбце из второй (правой) таблицы. Это поможет избежать получения ложно положительных результатов, которые могут возникнуть, если проверяемый столбец содержит NULL .

Производительность при работе с большими объемами данных тоже важна: LEFT JOIN не всегда будет самым быстрым методом.

Praemonitus praemunitus – Предупрежден, значит вооружен

Будьте осторожны с полями, которые могут содержать значения NULL .

. Не забывайте об индексации столбцов, участвующих в соединениях.

Будьте внимательны к типам данных, чтобы избежать неожиданных преобразований.

