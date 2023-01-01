Оптимизация SQL запроса: удаление дубликатов из LEFT JOIN

Быстрый ответ

Вы можете исключить дубликаты при выполнении LEFT JOIN, применив простой подход с использованием подзапроса и оконной функции ROW_NUMBER() . Используйте PARTITION BY для столбца, который вызывает дублирование, и затем отберите строки с высшим приоритетом через условие WHERE , исключая таким образом дубликаты.

SQL Скопировать код SELECT clean.* FROM ( SELECT t1.*, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY t1.duplicate_field ORDER BY t1.preferred_order) AS row_num FROM left_table t1 LEFT JOIN right_table t2 ON t1.id = t2.foreign_id ) AS clean WHERE clean.row_num = 1;

Здесь duplicate_field – это столбец, содержащий дубликаты, а preferred_order устанавливает порядок, по которому будут оцениваться дублирующиеся строки.

Применение

В SQL Server доступна функция OUTER APPLY , которая для каждой строки левой таблицы выполняет подзапрос. Сочетание OUTER APPLY с TOP 1 позволяет выбрать только одну строку из правой таблицы, предотвращая тем самым дублирование.

SQL Скопировать код SELECT t1.*, oa.* FROM left_table t1 OUTER APPLY ( SELECT TOP 1 * FROM right_table t2 WHERE t1.id = t2.foreign_id ORDER BY t2.rank_criteria ) oa;

Эффективность ключевого слова

Если ваш запрос относительно прост, и вы хотите устранить дубликаты после выполнения LEFT JOIN, используйте ключевое слово DISTINCT . Однако стоит обратить внимание на то, что применение DISTINCT может заметно ухудшить производительность при обработке больших объемов данных.

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT t1.* FROM left_table t1 LEFT JOIN right_table t2 ON t1.id = t2.foreign_id;

Тонкие настройки с применением выборочного соединения

Когда дело доходит до работы с многомерными таблицами, например, при связывании контента с медиа, важно тщательно выбирать столбцы для объединения, чтобы избегать создания дубликатов:

SQL Скопировать код SELECT t1.content_id, t1.title, t2.media_id, t2.url FROM tbl_Contents t1 LEFT JOIN ( SELECT media_id, content_id, url, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY content_id ORDER BY priority DESC) as row_num FROM tbl_Media ) t2 ON t1.content_id = t2.content_id AND t2.row_num = 1;

Визуализация

Рассмотрим аналогию с очередью в фастфуде:

Markdown Скопировать код Очередь (👥): [Боб, Алиса, Тед] Заказы (🍔📝): [Алиса 🍟, Тед 🌭, Тед 🥤, Алиса 🍔] LEFT JOIN: 👥💔🍔📝 => [Боб: 🚫, Алиса: 🍟 & 🍔, Тед: 🌭 & 🥤] # Типично для стандартного LEFT JOIN, что Алиса и Тед "клонируются", # чтобы отобразить ВСЕ их заказы.

Уникальные заказы:

Markdown Скопировать код 👥💔🍔📝 => [Боб: 🚫, Алиса: ✅, Тед: ✅] # В данном случае каждый клиент из левой таблицы (очереди) остается уникальным, # но все заказы клиента всё равно отображаются.

В этом контексте каждый клиент соответствует одной записи в очереди, а список заказов представляет собой разнообразие доступных предложений.

Управление неожиданными NULL и порядком данных

LEFT JOIN может привести к появлению неожиданных NULL и хаосу в порядке данных. Для избежания этого примените следующий подход:

SQL Скопировать код SELECT t1.content_id, t1.title, ISNULL(t2.media_id, 'No media') AS media_id FROM tbl_Contents t1 LEFT JOIN tbl_Media t2 ON t1.content_id = t2.content_id ORDER BY t1.content_id, t2.priority;

Обеспечение целостности данных

Ваши запросы должны извлекать все соответствующие строки из левой таблицы без дублирования, даже когда в правой таблице есть NULL:

SQL Скопировать код SELECT t1.*, COALESCE(t2.attribute, 'Default value') AS attribute FROM left_table t1 LEFT JOIN right_table t2 ON t1.matching_column = t2.matching_column WHERE t2.unique_column IS NULL OR t2.unique_column = (/* ваша "золотая" колонка */);

Функция COALESCE предотвращает появление проблем при наличии пустых значений в правой таблице, при этом поддерживая целостность итогового набора данных.

