Оптимизация SELECT запросов в Entity Framework 6: NOLOCK

Быстрый ответ

Для того чтобы внедрить поведение NOLOCK в Entity Framework 6, вам нужно поместить свои запросы в контекст TransactionScope с опцией IsolationLevel.ReadUncommitted :

csharp Скопировать код using (var scope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required, new TransactionOptions { IsolationLevel = IsolationLevel.ReadUncommitted })) { // Ваш запрос EF здесь будет выполнен с применением NOLOCK var query = context.Entities.ToList(); // Обязательно выполните scope.Complete() для завершения транзакции. scope.Complete(); }

Примечание: При применении NOLOCK возможны грязные чтения. Поэтому использование этого подхода должно быть обдуманным.

Пользовательский перехват команд: Мастер маскировки

Для изменения SQL-команд без воздействия на базу данных вы можете использовать DbCommandInterceptor .

Утончённое использование перехватчиков

Создайте собственный перехватчик, унаследовав его от DbCommandInterceptor , и переопределите метод ReaderExecuting , добавив подсказку NOLOCK . Пример обработки:

csharp Скопировать код public class NoLockInterceptor : DbCommandInterceptor { public override void ReaderExecuting(DbCommand command, DbCommandInterceptionContext<DbDataReader> interceptionContext) { // Делаем мягкую подстановку NOLOCK в SQL-команду command.CommandText = command.CommandText.Replace("FROM", "FROM (NOLOCK)"); // Вызываем исходный метод ReaderExecuting base.ReaderExecuting(command, interceptionContext); } }

Зарегистрируйте перехватчик в методе инициализации вашего приложения:

csharp Скопировать код DbInterception.Add(new NoLockInterceptor());

Обед не бесплатен

Применение NOLOCK может значительно увеличить производительность, однако это сопряжено с риском грязного чтения данных. Это может привести к чтению данных, еще не законфирмированных транзакцией, или к пропуску определенных строк.

Управление транзакциями: Держите утят в ряд

Транзакции — это еще один способ работы с данными, позволяющий избежать побочных эффектов от NOLOCK .

Применение TransactionScope

Управлять пакетными операциями предназначен TransactionScope :

csharp Скопировать код using (var transactionScope = new TransactionScope(TransactionScopeOption.Required, new TransactionOptions { IsolationLevel = IsolationLevel.ReadUncommitted })) { // Здесь применяются ваши операции с базой данных transactionScope.Complete(); }

Создайте интерцептор уровня изоляции

Создайте IsolationLevelInterceptor и добавьте его в конфигурацию EF DbConfiguration :

csharp Скопировать код public class IsolationLevelInterceptor : DbCommandInterceptor { public override void ReaderExecuting(DbCommand command, DbCommandInterceptionContext<DbDataReader> interceptionContext) { // Применяем ReadUncommitted только для текстовых команд if (command.CommandType == CommandType.Text) command.Connection.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadUncommitted); // Выполняем вызов исходного метода ReaderExecuting base.ReaderExecuting(command, interceptionContext); } }

Примечание: Не забывайте об освобождении ресурсов после выполнения команды.

Визуализация

Использование Entity Framework с NOLOCK можно сравнить с пользованием экспресс-кассой в супермаркете:

plaintext Скопировать код Без NOLOCK: [🛒🚶🛒🚶🛒🥫🍞🥛] |----- Медленная очередь -----| С NOLOCK: [🚀🛒💨] |-- Экспресс-полоса --|

Entity Framework без NOLOCK : вы находитесь в очереди за базовыми продуктами.

Entity Framework с NOLOCK : вы проходите кассу быстро, но рискнуть пролить молоко (то есть столкнуться с проблемами с транзакциями).

Улучшение производительности: Предназначено для смельчаков

Попробуйте экспериментировать со следующими нестандартными методами улучшения производительности Entity Framework:

Профилирование и оптимизация: Покажите SQL, кто здесь главный

С помощью SQL Profiler вы можете наблюдать за эффективностью NOLOCK и определить узкие места.

Повторное использование соединения: Делиться значит быть внимательным

Пользуйтесь пулом соединений SqlConnectionPool, чтобы оптимизировать использование ресурсов, снизив затраты на установление соединений.

Контроль времени жизни транзакции: Всё — дело времени

Для контроля над продолжительностью транзакций удобно использовать расширение DataReaderDisposing в сценариях с IDataReader .

Чистый и поддерживаемый код: Мы все любим порядок

Решения как UnitOfWork и Repository позволяют лаконично объединить логику управления транзакциями с перехватом команд.

Объедините свои силы

Избавьтесь от разбросанной по коду логики управления транзакциями, создав централизованную систему или репозиторий.

Глобальные изменения за раз: Подумайте, стоит ли это того

Перед внедрением глобальных перехватчиков хорошо подумайте: экономия на объеме кода может ослабить оптимизацию запросов.

