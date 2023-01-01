logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Оптимизация Rails кода с помощью raw SQL на Heroku
Перейти

#Веб-разработка  #PostgreSQL  #Оптимизация запросов  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы применить безымянный SQL в Rails, следуйте по шагам:

ruby
Скопировать код
sql = 'SELECT * FROM users WHERE attribute = ?'
result = ActiveRecord::Base.connection.execute(sql, value)

Для взаимодействия с экземплярами модели:

ruby
Скопировать код
users = User.find_by_sql([sql, value])

Используйте заглушки (?) во избежание SQL-инъекций. Данные методы обеспечивают прямое обращение к базе данных, минуя рамки ActiveRecord. Относитесь к ним с осознанностью!

Пошаговый план для смены профессии

Когда стоит использовать безымянный SQL

Безымянный SQL проявляет свои преимущества при повышении производительности и успешном решении сложных запросов, что недоступно ActiveRecord.

Во имя скорости!

При работе с огромными массивами данных или при сложных операциях объединения ActiveRecord может показывать низкую производительность. Для ускорения обработки используйте безымянный SQL.

Чтобы предотвратить тайм-ауты на Heroku

При работе с Heroku запросы к базе данных могут требовать много времени. Если вы стремитесь к максимально быстрой обработке запросов, применяйте безымянный SQL для улучшенной оптимизации взаимодействия с базой данных и предотвращения тайм-аутов.

Устранение "бутылочных горлышек"

Если ActiveRecord становится "узким местом", безымянный SQL поможет оптимизировать взаимодействие с базой данных, преодолевая проблемы производительности.

Продвинутая работа с данными при помощи безымянного SQL

Объединение данных: как в сочетании шоколад и арахисовое масло

При необходимости создания объединенного представления данных, скажем, PaymentDetail и PaymentError, упорядоченных по created_at, безымянный SQL будет лучшим решением.

ruby
Скопировать код
sql = <<-SQL
  SELECT pd.*, pe.*
  FROM payment_details pd
  INNER JOIN payment_errors pe ON pd.id = pe.payment_detail_id
  ORDER BY pd.created_at DESC
SQL

results = ActiveRecord::Base.connection.execute(sql)
# Вуаля – результат готов!

Очистка данных: быстрее и проще

Безымянный SQL позволит получить значение конкретного поля напрямую, оставив позади тяжеловесные экземпляры ActiveRecord:

ruby
Скопировать код
record_array = ActiveRecord::Base.connection.select_all(sql).to_a
# Данные собраны в массив и готовы к использованию!

Эффективное управление данными

Используйте безымянный SQL для изменения и дальнейшей обработки данных:

ruby
Скопировать код
record = ActiveRecord::Base.connection.exec_query(sql)
record.each do |record|
  # Теперь каждая запись под вашим контролем
end

Оснастившись ActiveRecord::Result, вы получаете доступ ко всем методам Enumerable, что существенно упрощает обработку данных.

Кэшировать или не кэшировать?

Результаты запросов удобно сохранять в переменной, например records_array, чтобы избежать накладных операций с базой данных. Это поможет сохранить высокую производительность и реактивность вашего приложения.

Визуализация

Скрытые взаимодействия ActiveRecord

ruby
Скопировать код
# Способ через ActiveRecord
@users = User.where(age: 21)

Это схоже с использованием голубиной почты для доставки важного сообщения.

Markdown
Скопировать код
Rails (🚀): [📜(возраст: 21) -> 🐦 -> 🗄️(Пользователь)]

Прямота безымянного SQL

ruby
Скопировать код
# Способ через безымянный SQL
@users = ActiveRecord::Base.connection.execute("SELECT * FROM users WHERE age = 21")

То же самое, что воспользоваться телефоном для мгновенной связи:

Markdown
Скопировать код
Безымянный SQL (📞): [☎️(SELECT * FROM users WHERE age = 21) -> 🗄️(Пользователь)]

Данное сравнение помогает понять разницу в скорости получения данных при использовании ActiveRecord и безымянного SQL.

Работа с безымянным SQL

Увеличение эффективности запросов

ruby
Скопировать код
sql = <<-SQL
  UPDATE users
  SET active = 'false'
  WHERE last_login < ?
SQL

ActiveRecord::Base.connection.execute(sql, 1.year.ago)
# Пользователи не посещающие сайт в течение года автоматически становятся неактивными

Безымянный SQL дает возможность эффективного обновления данных, минуя обратные вызовы ActiveRecord.

Значение индексации

Обеспечьте индексацию ключевых столбцов, таких как created_at, для ускорения работы запросов.

ruby
Скопировать код
# В миграции:
add_index :users, :created_at
# Быстрый доступ к данным гарантирован!

Жизнь слишком коротка для затянутой загрузки

При работе с огромными массивами данных лучше использовать пагинацию, чтобы избежать перегрузки памяти.

ruby
Скопировать код
# Использование пагинации с помощью гема 'will_paginate'
@users = User.paginate(page: params[:page], per_page: 10).to_a
# Оптимальный объем данных для работы

Оптимизация запросов

Рассмотрите возможность создания представлений базы данных для сложных запросов, чтобы обеспечить быструю и эффективную обработку данных.

Забота о серверах

Правильно настройте оборудование и параметры базы данных, чтобы достичь максимальной производительности.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для выполнения безымянного SQL в Rails?
1 / 5

Мария Шереметьева

DBA-консультант

