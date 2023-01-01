Оптимизация производительности вставки в PostgreSQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы ускорить вставки данных в PostgreSQL, рекомендуется прибегать к массовым операциям с использованием команды COPY . Она позволяет загружать большие объемы данных, существенно уменьшая накладные расходы в сравнении с множественным использованием команды INSERT .

SQL Скопировать код COPY my_table FROM '/file.csv' WITH (FORMAT csv);

При работе на Python с PostgreSQL удобно использовать функцию copy_expert из библиотеки Psycopg2. Она позволяет напрямую передать CSV-файлы для массовой загрузки данных:

Python Скопировать код import psycopg2 conn = psycopg2.connect(dsn) cursor = conn.cursor() with open('data.csv', 'r') as file: cursor.copy_expert("COPY my_table FROM STDIN WITH CSV", file) conn.commit()

Не забывайте об оптимизации параметра work_mem для эффективного использования памяти в процессе вставки данных и задайте размеры пакетов данных для более рационального использования системных ресурсов.

Настраиваем параметры сервера для улучшения стратегии вставки

Для сокращения числа контрольных точек (checkpoint) во время массовой загрузки данные, следует настроить параметры PostgreSQL, вроде max_wal_size . Если вы установите synchronous_commit в положение off, транзакция завершится успешно ещё до того, как записи WAL будут записаны на диск. Это увеличит скорость записи данных:

SQL Скопировать код ALTER SYSTEM SET synchronous_commit TO off;

Рациональное управление Журналом Предзаписи (WAL), включая увеличение параметра commit_delay при работе с несколькими параллельными транзакциями, делает групповую фиксацию более эффективной. Размещение файлов WAL на отдельном диске также положительно сказывается на производительности ввода-вывода.

Оптимизация таблиц и индексов для более быстрой загрузки данных

Для ускорения вставки данных можно воспользоваться обработкой в режиме UNLOGGED таблиц, что временно обеспечивает исключение затрат на запись операций в WAL:

SQL Скопировать код CREATE UNLOGGED TABLE my_table_temp AS SELECT * FROM my_table WITH NO DATA;

После массовых операций вставки не забывайте удалять и создавать заново индексы для поддержания их оптимальной эффективности. После вставки данных также важно активировать триггеры:

SQL Скопировать код DROP INDEX my_index; -- Операция вставки CREATE INDEX my_index ON my_table USING btree (my_column);

Визуализация

Представьте, что база данных — это шоссе, где даными являются автомобили:

Markdown Скопировать код Обычное передвижение: 🚗 ➡️ 🚗 ➡️ 🚗 ➡️ 🚗 ➡️ 🚗 ➡️ (Медленное добавление данных)

Чтобы оптимизировать вставку, выберите быстрый путь:

Markdown Скопировать код Экспресс-маршрут для больших данных: 🚀🚗🚗🚗🚗🚗 (Быстрая массовая вставка) 🏁 Финиш (Индексация после вставки)

Массовая вставка: Запустите все автомобили одновременно. Задержка индексации: Устанавливайте указатели направления (индексы) после гонок.

Результат: данные быстрее попадают из точки А в точку Б! 🏎️💨

Выбираем правую полосу: аппаратные соображения

Переход на SSD высокого уровня существенно увеличит скорость записи данных. Разделение дисковой нагрузки между базой данных и WAL поможет распределить нагрузку на ввод-вывод. Улучшение аппаратных ресурсов, включая увеличение объема оперативной памяти, значительно повысит общую производительность системы.

Мощный ход: использование современных форматов данных

Для максимизации скорости загрузки данных используйте команду COPY с бинарными форматами данных. В Python возможно применение бинарной загрузки, предоставляемой такими библиотеками, как psycopg2 .

Эффективные и стильные вставки в Python

Пользователи Python могут ускорить процесс с помощью предварительно подготовленных SQL-выражений. Не забывайте отключать auto-commit для экономии ресурсов, затрачиваемых на транзакции, и применяйте такие подходы, как SQLBulkOperations .

Python Скопировать код cursor.execute('PREPARE bulk_insert (int, text) AS INSERT INTO my_table VALUES ($1, $2);') for record in records: cursor.execute('EXECUTE bulk_insert (%s, %s)', record) conn.commit()

Совершенствуем стратегии индексации для UUID

При работе с UUID важно использовать функции, вроде gen_random_uuid() . Однако следует помнить о последствиях их использования для процесса индексации и потенциальной перестройке данных, которая может замедлить скорость вставок данных.

Полезные материалы