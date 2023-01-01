Оптимизация поиска схожих строк в PostgreSQL: pg_trgm#PostgreSQL
Быстрый ответ
Для эффективного поиска похожих строк в PostgreSQL рекомендуется использование расширения
pg_trgm, работающего на принципе триграмм. Для его включения выполните команду:
CREATE EXTENSION pg_trgm;
Воспользуйтесь оператором сходства
% для быстрого поиска похожих строк:
SELECT * FROM your_table WHERE your_column % 'your_search_term';
Для ускорения работы создайте
GIN индекс по триграммам для соответствующей колонки:
CREATE INDEX your_index_name ON your_table USING GIN (your_column gin_trgm_ops);
Такое тонкое настройка позволяет быстро фильтровать тексты на основе степени схожести триграмм, что сокращает время выполнения запроса.
Понимание
Параметр
pg_trgm.similarity_threshold устанавливает пороговое значение сходства, которое задаёт точность выборки данных и контролирует точность и надёжность результатов. Установка порога в 0.8 выглядит так:
SELECT SETVAL(pg_trgm.similarity_threshold, 0.8);
Нет места примерной схожести тут!
Выбор подходящего индекса
Гибкость — ключевое преимущество GiST индексов. Их следует использовать, когда нужен баланс между операциями записи и чтения. Эти индексы не идеально точны, это позволяет сберечь время на запись, немного увеличивая время чтения.
Оптимизация выполнения запросов
Чтобы избежать повторного вычисления сложных функций, стоит избегать обращений к выходным столбцам в предложениях
WHERE или
HAVING. Вместо этого испольуйте подзапросы или общие табличные выражения (CTE) для усовершенствования производительности запросов.
Мои выражения всегда содержательны, но никогда банальны.
Подготовка к соединению
Перед началом работы со значениями из нескольких таблиц, продумайте предусловия — они помогут уточнить выборку данных, что особенно важно при работе с большим объёмом строк.
Визуализация
Представьте себе океан, наполненный всевозможными видами рыб. Поиск определённого вида рыбы в нём подобен поиску строки в базе данных:
Океан (🌊): [🐠 Клоунская рыба, 🦑 Кальмар, 🐡 Фугу, 🐟 Тунец]
Запрос (🎣): "Найти рыбу, похожую на 🐟 тунца"
PostgreSQL поможет справиться с подобной задачей:
🎣 + PostgreSQL ➡️ [🐟 Тунец, 🐠 Рыба схожая с Тунцом]
Наш подход к "рыболовству" в базах данных гарантирует быстроту и точность поиска!
Рассмотрение разных типов индексов
GIN: Когда его использовать?
- Идеально подходит для крупных массивов данных.
- Необходима высокая скорость чтения.
- Когда приставка важности к производительности, а не экономия места на диске.
GiST: Когда он подходит?
- Требуется равновесие между скоростями чтения и записи.
- Если работаете с геометрическими данными или выполняете полнотекстовый поиск.
- Если важнее скорость создания индекса и экономия дискового пространства.
Избегаем масштабных соединений
Опасайтесь перекрестных соединений, поскольку они могут привести к созданию огромного количества строк. Вместо них используйте
LIMIT,
OFFSET или тщательно подобранные условия в
WHERE для уменьшения числа строк перед соединением.
Привлекаем оператор % в работу
Оператор
% станет отличным инструментом для поиска схожих строк. Однако учтите, что он работает на основе установленного порога сходства в
pg_trgm.similarity_threshold и только после этого определяет степень похожести строк.
Техники повышения производительности с использованием pg_trgm
Умное фильтрование пар строк
Сохраняйте минимум строк для сравнения сходства, используя предварительную фильтрацию по индексированным колонкам или вычисленным заранее метрикам.
Регулярное обслуживание индексов
GIN-индексы способны ускорить чтение, но со временем их размеры могут увеличиваться. Поэтому не забывайте проводить их регулярное обновление и очистку.
Беги, индекс, беги... Или точнее, переиндексируйся и обновись!
Кэширование часто выполняемых запросов
Для запросов, которые выполняются часто, можно использовать кэширующие решения. Это позволит избежать повторного расчёта результатов с каждым новым запросом.
Обновление расширения
Следите за обновлениями
pg_trgm — не упустите возможность использовать улучшения и новые возможности, которые добавляются в новых версиях.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация: 16: 9.7. Сопоставление с шаблонами — Руководство по использованию шаблонов сопоставления в SQL для PostgreSQL.
- Medium — Статья о сравнении сходства строк в PostgreSQL: анализ pg_trgm и fuzzystrmatch.
- PostgreSQL: Документация: 16: F.17. fuzzystrmatch — определение сходства и расстояния строк — Обзор модуля
fuzzystrmatchдля определения степени схожести и расстояния между строками.
- Postgres Full-Text Search: Поисковая система в... | Блог Crunchy Data — Рекомендации по улучшению производительности запросов по текстовым шаблонам в PostgreSQL.
- Seite wurde nicht gefunden. – CYBERTEC — Глубокий анализ преимуществ использования pg_trgm для определения схожести строк.
Фёдор Зимин
разработчик Unity