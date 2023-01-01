Оптимизация поиска схожих строк в PostgreSQL: pg_trgm

#PostgreSQL  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для эффективного поиска похожих строк в PostgreSQL рекомендуется использование расширения pg_trgm, работающего на принципе триграмм. Для его включения выполните команду:

SQL

CREATE EXTENSION pg_trgm;

Воспользуйтесь оператором сходства % для быстрого поиска похожих строк:

SQL

SELECT * FROM your_table WHERE your_column % 'your_search_term';

Для ускорения работы создайте GIN индекс по триграммам для соответствующей колонки:

SQL

CREATE INDEX your_index_name ON your_table USING GIN (your_column gin_trgm_ops);

Такое тонкое настройка позволяет быстро фильтровать тексты на основе степени схожести триграмм, что сокращает время выполнения запроса.

Пошаговый план для смены профессии

Понимание

Параметр pg_trgm.similarity_threshold устанавливает пороговое значение сходства, которое задаёт точность выборки данных и контролирует точность и надёжность результатов. Установка порога в 0.8 выглядит так:

SQL

SELECT SETVAL(pg_trgm.similarity_threshold, 0.8);

Нет места примерной схожести тут!

Выбор подходящего индекса

Гибкость — ключевое преимущество GiST индексов. Их следует использовать, когда нужен баланс между операциями записи и чтения. Эти индексы не идеально точны, это позволяет сберечь время на запись, немного увеличивая время чтения.

Оптимизация выполнения запросов

Чтобы избежать повторного вычисления сложных функций, стоит избегать обращений к выходным столбцам в предложениях WHERE или HAVING. Вместо этого испольуйте подзапросы или общие табличные выражения (CTE) для усовершенствования производительности запросов.

Мои выражения всегда содержательны, но никогда банальны.

Подготовка к соединению

Перед началом работы со значениями из нескольких таблиц, продумайте предусловия — они помогут уточнить выборку данных, что особенно важно при работе с большим объёмом строк.

Визуализация

Представьте себе океан, наполненный всевозможными видами рыб. Поиск определённого вида рыбы в нём подобен поиску строки в базе данных:

Markdown

Океан (🌊): [🐠 Клоунская рыба, 🦑 Кальмар, 🐡 Фугу, 🐟 Тунец]

Запрос (🎣): "Найти рыбу, похожую на 🐟 тунца"

PostgreSQL поможет справиться с подобной задачей:

Markdown

🎣 + PostgreSQL ➡️ [🐟 Тунец, 🐠 Рыба схожая с Тунцом]

Наш подход к "рыболовству" в базах данных гарантирует быстроту и точность поиска!

Рассмотрение разных типов индексов

GIN: Когда его использовать?

  • Идеально подходит для крупных массивов данных.
  • Необходима высокая скорость чтения.
  • Когда приставка важности к производительности, а не экономия места на диске.

GiST: Когда он подходит?

  • Требуется равновесие между скоростями чтения и записи.
  • Если работаете с геометрическими данными или выполняете полнотекстовый поиск.
  • Если важнее скорость создания индекса и экономия дискового пространства.

Избегаем масштабных соединений

Опасайтесь перекрестных соединений, поскольку они могут привести к созданию огромного количества строк. Вместо них используйте LIMIT, OFFSET или тщательно подобранные условия в WHERE для уменьшения числа строк перед соединением.

Привлекаем оператор % в работу

Оператор % станет отличным инструментом для поиска схожих строк. Однако учтите, что он работает на основе установленного порога сходства в pg_trgm.similarity_threshold и только после этого определяет степень похожести строк.

Техники повышения производительности с использованием pg_trgm

Умное фильтрование пар строк

Сохраняйте минимум строк для сравнения сходства, используя предварительную фильтрацию по индексированным колонкам или вычисленным заранее метрикам.

Регулярное обслуживание индексов

GIN-индексы способны ускорить чтение, но со временем их размеры могут увеличиваться. Поэтому не забывайте проводить их регулярное обновление и очистку.

Беги, индекс, беги... Или точнее, переиндексируйся и обновись!

Кэширование часто выполняемых запросов

Для запросов, которые выполняются часто, можно использовать кэширующие решения. Это позволит избежать повторного расчёта результатов с каждым новым запросом.

Обновление расширения

Следите за обновлениями pg_trgm — не упустите возможность использовать улучшения и новые возможности, которые добавляются в новых версиях.

Фёдор Зимин

разработчик Unity

