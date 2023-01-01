Оптимизация подсчета записей с GROUP BY в PostgreSQL#PostgreSQL #Оптимизация запросов
Быстрый ответ
Основание синтаксиса операторов
GROUP BY и
COUNT в PostgreSQL выглядит таким образом:
SELECT столбец, COUNT(*) AS количество
FROM таблица
GROUP BY столбец;
Рассмотрим пример, где производится подсчет количества заказов по их статусам:
SELECT статус, COUNT(*) AS количество
FROM заказы
GROUP BY статус;
Данный запрос извлечет количество каждого уникального статуса из таблицы
заказы.
Подсчет уникальных значений: акцент на уникальность
Если вам необходимо подсчитать количество уникальных значений, следует использовать
COUNT(DISTINCT столбец):
SELECT статус, COUNT(DISTINCT id_клиента) AS уникальные_клиенты
FROM заказы
GROUP BY статус;
Этот запрос рассчитает количество уникальных клиентов для каждого статуса заказа. Можно сказать, что каждый клиент – это уникальная снежинка.
Настройка производительности: ускорение при помощи индексов
Производительность выполнения запроса можно улучшить, создав индексы для столбцов, которые часто используются для выборки данных или сопоставления:
CREATE INDEX индекс_столбца ON таблица(столбец);
Другими словами, мы включаем турбо-режим для запросов в PostgreSQL.
Использование
Избегайте чрезмерного использования
GROUP BY при подсчете уникальных значений. В этих ситуациях предпочтительней использовать
COUNT(DISTINCT):
SELECT COUNT(DISTINCT id_клиента) AS уникальные_клиенты
FROM заказы;
Такой подход сократит использование
GROUP BY, сделав ваш запрос более простым и вероятно, более быстрым.
Визуализация
Данные можно представить как городской панорамный вид, где категории – это здания, а их количество определяет их высоту:
GROUP BY определяет контуры каждой группы зданий, разделяя различные районы.
До применения GROUP BY – все выглядит как единый городской пейзаж 🏙️:
🏠🏢🏬🏦🏭🏠🏢🏬🏦🏭
После применения GROUP BY с использованием COUNT – каждый район становится узнаваемым 🌆:
🏢🏢🏣 🏬🏬🏬🏬 🏦🏦
[ Район 1: 2 ][ Район 2: 4 ][ Район 3: 2 ]
Здесь важно скорее количество зданий в районе, а не его площадь.
Светодиодный меч: использование FILTER
С помощью оператора
FILTER можно подсчитать строки, соответствующие определенным условиям:
SELECT статус,
COUNT(*) FILTER (WHERE возврат) AS возвращенные_заказы,
COUNT(*) FILTER (WHERE NOT возврат) AS завершенные_заказы
FROM заказы
GROUP BY статус;
Мы как бы маневрируем световым мечом, точно выбирая данные для подсчета количества возвращенных и выполненных заказов по каждому статусу.
CTE и оконные функции: универсальный инструмент
CTE (Common Table Expressions) помогают структурировать запросы, применяя оконные функции для подсчета данных внутри группы строк. Это своего рода швейцарский нож в PostgreSQL.
WITH OrderedStatuses AS (
SELECT статус,
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY статус ORDER BY id_заказа) AS номер_строки
FROM заказы
)
SELECT статус, COUNT(номер_строки) AS количество
FROM OrderedStatuses
GROUP BY статус;
Таким образом, SQL-запрос становится аналитическим инструментом, сортирующим заказы по статусам перед их подсчетом.
Использование EXISTS вместо агрегирующих функций: путь к оптимизации
Применяйте
EXISTS, когда необходимо проверить наличие данных, а не подсчитывать их, так как это может обеспечить более высокую производительность:
SELECT статус
FROM заказы o
WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM клиенты c
WHERE c.id = o.id_клиента
AND c.регион = 'Европа'
)
GROUP BY статус;
В результате запрос будет выбирать только те группы заказов, для которых есть хоть один клиент из Европы. Это можно сравнить с выбором спелых фруктов, не обращая внимания на их количество.
Мария Шереметьева
DBA-консультант