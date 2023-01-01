Оптимизация MySQL: правила работы с индексами и их влияние#MySQL / MariaDB #Индексы #Оптимизация запросов
Быстрый ответ
Избыточное количество индексов может замедлить операции
INSERT,
UPDATE и
DELETE, потому что каждый из них требует дополнительной поддержки и увеличивает нагрузку при выполнении этих операций. Для анализа производительности запросов и оценки эффективности индексов удобно использовать команду
EXPLAIN. Для обнаружения неиспользуемых индексов вы можете выполнить следующий запрос:
SELECT * FROM sys.schema_unused_indexes;
Этот запрос покажет вам индексы, которые в большинстве случаев остаются неиспользованными, и возможно, их стоит удалить. Регулярные аудиты индексов помогут поддерживать оптимальное состояние базы данных и снизить ее нагрузку.
Индексы: что, когда и зачем использовать?
Индексы способны значительно ускорить извлечение данных, однако они не всегда являются универсальным решением для увеличения производительности. Важно понимать, когда и какие колонки следует индексировать для достижения баланса между ускорением
SELECT и сохранением эффективности операций изменения данных (DML).
Критерии для добавления индексов
Стратегия построения индексов должна учитывать селективность данных, типы запросов и особенности их использования. Колонки с большим количеством уникальных значений и участвующие в
WHERE,
JOIN,
ORDER BY или
GROUP BY в большинстве случаев подходят для индексации. Однако излишнее количество индексов часто бывает бесполезным: учитывайте, что MySQL использует только один индекс для каждого конкретного SELECT!
Селективность и порядок колонок в индексе
Эффективность индекса также зависит от порядка колонок в нем. Общее правило гласит: более селективные колонки следует помещать в начале индекса. Это позволяет MySQL более эффективно использовать индекс, даже если в запросе не упоминаются все колонки индекса.
Использование функций с индексированными колонками: недруг индексов
Применение функций к индексированным столбцам может свести на нет все усилия, направленные на их оптимизацию. Будьте осмотрительны с этим аспектом!
Цена индексации
Индексы не только помогают ускорять операции чтения, но и оказывают влияние на производительность операций DML. Каждый новый индекс замедляет
INSERT,
UPDATE и
DELETE, при этом требует дополнительного места для хранения. Вот некоторые стратегии для минимизации этих недостатков:
Влияние индексов на операции DML
Если таблица часто подвергается изменениям, желательно ограничивать количество индексов. Это можно сравнить с чрезмерной опекой родителя, которая замедляет игру.
Ограничения на пространство индексирования
Избыточная индексация может привести к проблемам с хранением данных. Всегда убеждайтесь, что ускорение чтения оправдывает пространство, занимаемое индексами.
Эффективное использование индексов: лучшие практики
Для индексации необходим постоянный мониторинг и периодическая коррекция. Вот некоторые из лучших практик:
Мониторинг использования индексов
Регулярное использование инструментов анализа поможет избежать лишних и ненужных индексов. Это подобно проведению генеральной уборки.
# Приведите в порядок вашу базу данных!
pt-duplicate-key-checker
Улучшение дизайна схемы базы данных
Никакая индексация не спасет плохо сконструированную базу данных. Продуманная структура базы данных является основным условием для достижения хорошей производительности.
Балансировка
Избегайте крайностей – ни "индексировать всё", ни "избегать индексации".
Визуализация
Представьте базу данных как шкаф для рубашек:
👔👔👔👔👔👔 = Строки таблицы (данные)
🏷️🏷️🏷️ = Индексы (отметки для быстрого поиска)
Если каждую рубашку пометить всеми возможными характеристиками:
Метки: ["красный", "в полоску", "хлопок", "размер S", "повседневный", ...]
Таблица: [`id`, `name`, `date`, `content`, ...]
Это будет избыточно, как и надеть бабочку на пикник:
🏷️🏷️🏷️🏷️🏖️🏷️🏷️🏷️🏷️🏷️🏷️🏷️⛔️🏷️🏷️
// Слишком много индексов, будто в смокинге на повседневное мероприятие
Оптимально организованное пространство — это лучший выбор:
👔👔🏷️👔👔🏷️👔👔 = Выбранные метки позволят быстро найти нужные данные (SELECT) без перегрузки.
Тщательная оптимизация — ключ к успеху. Ведь вам не нужно, чтобы шкаф выглядел как комната подростка, не так ли?
Мария Шереметьева
DBA-консультант