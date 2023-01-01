Оптимальное удаление строк SQL, за исключением первых n#SQL для аналитиков #Оптимизация запросов #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Перейдём сразу к существу: оставим ТОП-'n' записей и удалим все остальные с применением CTE и оператора DELETE в SQL Server:
WITH CTE AS (
SELECT TOP (n) [PrimaryKey] FROM [YourTable] ORDER BY [Criteria] DESC
)
DELETE FROM [YourTable]
WHERE [PrimaryKey] NOT IN (SELECT [PrimaryKey] FROM CTE);
Замените
n на нужное количество строк, которые вы хотите сохранить,
[YourTable] – на имя вашей таблицы,
[Criteria] – на критерий сортировки, а
[PrimaryKey] – на идентификатор строки.
Пошаговое руководство и альтернативные методы
Анализ производительности и поиск альтернатив
При работе с большим количеством данных CTE может не являться самым эффективным вариантом. Для более масштабных задач целесообразнее использовать временную таблицу, снизив тем самым нагрузку на сервер:
CREATE TABLE #TempTable (PrimaryKey DataType);
INSERT INTO #TempTable
SELECT TOP (n) [PrimaryKey] FROM [YourTable] ORDER BY [Criteria] DESC;
DELETE FROM [YourTable]
WHERE [PrimaryKey] NOT IN (SELECT [PrimaryKey] FROM #TempTable);
DROP TABLE #TempTable;
Не забудьте указать тип
DataType в соответствии с типом данных вашего первичного ключа.
Сохранение целостности данных с помощью уникальных идентификаторов
Для гарантированного сохранения именно тех записей, которые нам нужны, стоит использовать уникальные идентификаторы, основываясь на строгих критериях сортировки:
DELETE t1 FROM [YourTable] t1
LEFT OUTER JOIN (
SELECT UNIQUE_IDENTIFIER FROM (
SELECT UNIQUE_IDENTIFIER, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [Criteria] DESC) AS rn
FROM [YourTable]
) t
WHERE rn <= n
) t2 ON t1.UNIQUE_IDENTIFIER = t2.UNIQUE_IDENTIFIER
WHERE t2.UNIQUE_IDENTIFIER IS NULL;
Оптимизация частых удалений
Тем, кто регулярно проводит массовые удаления, стоит рассмотреть возможность секционирования таблиц. Это значительно улучшит производительность.
Различия в синтаксисе и методах для разных баз данных
Например, в PostgreSQL вместо
TOP следует использовать
LIMIT:
DELETE FROM [YourTable]
WHERE [PrimaryKey] NOT IN (
SELECT [PrimaryKey] FROM [YourTable] ORDER BY [Criteria] DESC LIMIT n
);
Не забудьте заменить
[YourTable],
[PrimaryKey], и
[Criteria] на актуальные данные.
Визуализация
Представим, что вы владелец выставки шаров с эмодзи:
До: 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
Ваша задача – оставить лишь пять шедевров:
DELETE FROM EmojiBalloonDisplay
WHERE BalloonID NOT IN (
SELECT TOP 5 BalloonID FROM EmojiBalloonDisplay ORDER BY DesignQuality DESC
);
Результат: лучшие из лучших
После: 🎈🥇, 🎈🥈, 🎈🥉, 🎈🎖️, 🎈🎖️
Остаётся пятерка великолепных дизайнов!
Экстремальные сценарии, потенциальные проблемы и SQL-хитрости
Правильное использование ORDER BY
Убедитесь, что сортировка по
ORDER BY происходит по уникальным значениям, чтобы избежать ошибок при выборе топ-'n' записей.
Избегайте производительных ловушек
Не рекомендуется выполнять
SELECT TOP n прямо в
DELETE, чтобы не тормозить выполнение запроса.
Всегда проводите тестирование перед выполнением
Перед тем как удалить записи, проверьте, какие именно будут удалены, с помощью тестового запроса
SELECT.
Резервное копирование – ваша безопасность
Перед каждым массовым удалением обязательно создавайте резервные копии.
Алина Карпова
инженер по данным