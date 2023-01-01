Оптимальное удаление строк SQL, за исключением первых n

Быстрый ответ

Перейдём сразу к существу: оставим ТОП-'n' записей и удалим все остальные с применением CTE и оператора DELETE в SQL Server:

SQL Скопировать код WITH CTE AS ( SELECT TOP (n) [PrimaryKey] FROM [YourTable] ORDER BY [Criteria] DESC ) DELETE FROM [YourTable] WHERE [PrimaryKey] NOT IN (SELECT [PrimaryKey] FROM CTE);

Замените n на нужное количество строк, которые вы хотите сохранить, [YourTable] – на имя вашей таблицы, [Criteria] – на критерий сортировки, а [PrimaryKey] – на идентификатор строки.

Пошаговое руководство и альтернативные методы

Анализ производительности и поиск альтернатив

При работе с большим количеством данных CTE может не являться самым эффективным вариантом. Для более масштабных задач целесообразнее использовать временную таблицу, снизив тем самым нагрузку на сервер:

SQL Скопировать код CREATE TABLE #TempTable (PrimaryKey DataType); INSERT INTO #TempTable SELECT TOP (n) [PrimaryKey] FROM [YourTable] ORDER BY [Criteria] DESC; DELETE FROM [YourTable] WHERE [PrimaryKey] NOT IN (SELECT [PrimaryKey] FROM #TempTable); DROP TABLE #TempTable;

Не забудьте указать тип DataType в соответствии с типом данных вашего первичного ключа.

Сохранение целостности данных с помощью уникальных идентификаторов

Для гарантированного сохранения именно тех записей, которые нам нужны, стоит использовать уникальные идентификаторы, основываясь на строгих критериях сортировки:

SQL Скопировать код DELETE t1 FROM [YourTable] t1 LEFT OUTER JOIN ( SELECT UNIQUE_IDENTIFIER FROM ( SELECT UNIQUE_IDENTIFIER, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [Criteria] DESC) AS rn FROM [YourTable] ) t WHERE rn <= n ) t2 ON t1.UNIQUE_IDENTIFIER = t2.UNIQUE_IDENTIFIER WHERE t2.UNIQUE_IDENTIFIER IS NULL;

Оптимизация частых удалений

Тем, кто регулярно проводит массовые удаления, стоит рассмотреть возможность секционирования таблиц. Это значительно улучшит производительность.

Различия в синтаксисе и методах для разных баз данных

Например, в PostgreSQL вместо TOP следует использовать LIMIT :

SQL Скопировать код DELETE FROM [YourTable] WHERE [PrimaryKey] NOT IN ( SELECT [PrimaryKey] FROM [YourTable] ORDER BY [Criteria] DESC LIMIT n );

Не забудьте заменить [YourTable] , [PrimaryKey] , и [Criteria] на актуальные данные.

Визуализация

Представим, что вы владелец выставки шаров с эмодзи:

До: 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

Ваша задача – оставить лишь пять шедевров:

SQL Скопировать код DELETE FROM EmojiBalloonDisplay WHERE BalloonID NOT IN ( SELECT TOP 5 BalloonID FROM EmojiBalloonDisplay ORDER BY DesignQuality DESC );

Результат: лучшие из лучших

После: 🎈🥇, 🎈🥈, 🎈🥉, 🎈🎖️, 🎈🎖️

Остаётся пятерка великолепных дизайнов!

Экстремальные сценарии, потенциальные проблемы и SQL-хитрости

Правильное использование ORDER BY

Убедитесь, что сортировка по ORDER BY происходит по уникальным значениям, чтобы избежать ошибок при выборе топ-'n' записей.

Избегайте производительных ловушек

Не рекомендуется выполнять SELECT TOP n прямо в DELETE , чтобы не тормозить выполнение запроса.

Всегда проводите тестирование перед выполнением

Перед тем как удалить записи, проверьте, какие именно будут удалены, с помощью тестового запроса SELECT .

Резервное копирование – ваша безопасность

Перед каждым массовым удалением обязательно создавайте резервные копии.

