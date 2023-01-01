Оптимальное сочетание TOP 10 и DISTINCT в SQL Server 2008

Быстрый ответ

Если вы хотите извлечь первые десять уникальных записей в SQL Server, примените комбинацию Common Table Expression (CTE) и функции ROW_NUMBER:

SQL Скопировать код WITH DistinctTop10 AS ( SELECT DISTINCT YourColumn, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourColumn) AS RowNum FROM YourTable ) SELECT YourColumn FROM DistinctTop10 WHERE RowNum <= 10;

Вместо YourColumn и YourTable укажите имена нужного столбца и таблицы. Таким образом, вы получите выборку из десяти разнообразных, отсортированных записей.

Оптимизация и точность

Правильная организация операций DISTINCT и TOP важна для корректного извлечения уникальных записей. DISTINCT следует использовать до расчета номеров строк при помощи ROW_NUMBER .

Эффективность использования подзапросов

Используйте минимальное количество столбцов в подзапросах для увеличения производительности при работе с большими таблицами:

SQL Скопировать код SELECT TOP 10 pk.id FROM ( SELECT DISTINCT pk.id FROM big_table pk ) AS DistinctRows ORDER BY pk.id;

Сокращение числа используемых столбцов положительно сказывается на производительности системы.

Группировка и агрегация для получения уникальных значений

Если вам нужны не только уникальные, но и агрегированные данные, примените группировку:

SQL Скопировать код SELECT TOP 10 p.id, COUNT(*) FROM huge_table p GROUP BY p.id ORDER BY COUNT(*) DESC;

Высокая точность с помощью аналитических функций

Аналитические функции, такие как RANK() , позволяют получать ранжированные и точные данные:

SQL Скопировать код SELECT id, score FROM ( SELECT id, score, RANK() OVER (ORDER BY score DESC) as ranking FROM leaderboard ) Ranks WHERE ranking <= 10;

Этот подход позволит получать лучшие результаты, что особенно полезно при работе с лигами или рейтинговыми таблицами.

Методы выборочных запросов

Управляйте сортировкой с предложениями WHERE и ORDER BY

Освойте техники сортировки и фильтрации:

SQL Скопировать код SELECT TOP 10 p.id FROM warehouse p WHERE p.quality = 'A1' ORDER BY p.quantity DESC;

Подзапросы открывают новые возможности

С подзапросами вы получаете более широкий функционал:

SQL Скопировать код SELECT TOP 10 * FROM ( SELECT DISTINCT p.id, p.price FROM shop p ) AliasedSubquery ORDER BY p.price DESC;

Тестирование и доработка запросов

Тестирование и оптимизация запросов — ключ к успешной работе:

SQL Скопировать код -- SELECT p.someOtherColumn, SELECT TOP 10 p.id FROM table1 p ORDER BY p.importantMetric DESC;

Лучше сразу исключить из выборки ненужные поля.

Визуализация

Возьмем пример фотоконкурса, где нам важно выделить десять лучших фотографов по оценкам, а не просто топ-10 фотографий:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT Photographer FROM ( SELECT Photographer FROM Entries ORDER BY Score DESC ) AS RankedPhotographers LIMIT 10;

В итоге мы получаем разнообразную галерею талантов.

Практические сценарии

Проблемы сортировки при поиске уникальности

Оператор DENSE_RANK подойдет для выборки лучших по разным категориям:

SQL Скопировать код WITH RankedEntries AS ( SELECT *, DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY Category ORDER BY Score DESC) AS Rank FROM Entries ) SELECT TOP 10 * FROM RankedEntries WHERE Rank = 1;

Чистота кода и использование псевдонимов

Ваш код должен быть читаабелен и понятен:

SQL Скопировать код SELECT TOP 10 e.employeeID, e.employeeName FROM employees AS e JOIN departments AS d ON e.departmentID = d.deptID ORDER BY e.salary DESC;

Корректный выбор столбцов

Обращайте внимание на мелочи:

SQL Скопировать код SELECT TOP 10 p.productId, p.productName FROM products p WHERE p.productLine = 'Consumer Electronics' ORDER BY p.sales DESC;

Проверяйте логику и верность наименований столбцов и условий.

Полезные материалы