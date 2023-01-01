Оптимальное сочетание TOP 10 и DISTINCT в SQL Server 2008

Быстрый ответ

Если вы хотите извлечь первые десять уникальных записей в SQL Server, примените комбинацию Common Table Expression (CTE) и функции ROW_NUMBER:

WITH DistinctTop10 AS (
    SELECT DISTINCT YourColumn,
           ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourColumn) AS RowNum
    FROM YourTable
)
SELECT YourColumn
FROM DistinctTop10
WHERE RowNum <= 10;

Вместо YourColumn и YourTable укажите имена нужного столбца и таблицы. Таким образом, вы получите выборку из десяти разнообразных, отсортированных записей.

Оптимизация и точность

Правильная организация операций DISTINCT и TOP важна для корректного извлечения уникальных записей. DISTINCT следует использовать до расчета номеров строк при помощи ROW_NUMBER.

Эффективность использования подзапросов

Используйте минимальное количество столбцов в подзапросах для увеличения производительности при работе с большими таблицами:

SELECT TOP 10 pk.id
FROM (
    SELECT DISTINCT pk.id
    FROM big_table pk
) AS DistinctRows
ORDER BY pk.id;

Сокращение числа используемых столбцов положительно сказывается на производительности системы.

Группировка и агрегация для получения уникальных значений

Если вам нужны не только уникальные, но и агрегированные данные, примените группировку:

SELECT TOP 10 p.id, COUNT(*)
FROM huge_table p
GROUP BY p.id
ORDER BY COUNT(*) DESC;

Высокая точность с помощью аналитических функций

Аналитические функции, такие как RANK(), позволяют получать ранжированные и точные данные:

SELECT id, score
FROM (
    SELECT id, score,
           RANK() OVER (ORDER BY score DESC) as ranking
    FROM leaderboard
) Ranks
WHERE ranking <= 10;

Этот подход позволит получать лучшие результаты, что особенно полезно при работе с лигами или рейтинговыми таблицами.

Методы выборочных запросов

Управляйте сортировкой с предложениями WHERE и ORDER BY

Освойте техники сортировки и фильтрации:

SELECT TOP 10 p.id
FROM warehouse p
WHERE p.quality = 'A1'
ORDER BY p.quantity DESC;

Подзапросы открывают новые возможности

С подзапросами вы получаете более широкий функционал:

SELECT TOP 10 *
FROM (
    SELECT DISTINCT p.id, p.price
    FROM shop p
) AliasedSubquery
ORDER BY p.price DESC;

Тестирование и доработка запросов

Тестирование и оптимизация запросов — ключ к успешной работе:

-- SELECT p.someOtherColumn,
SELECT TOP 10 p.id
FROM table1 p
ORDER BY p.importantMetric DESC;

Лучше сразу исключить из выборки ненужные поля.

Визуализация

Возьмем пример фотоконкурса, где нам важно выделить десять лучших фотографов по оценкам, а не просто топ-10 фотографий:

SELECT DISTINCT Photographer FROM (
    SELECT Photographer FROM Entries ORDER BY Score DESC
) AS RankedPhotographers
LIMIT 10;

В итоге мы получаем разнообразную галерею талантов.

Практические сценарии

Проблемы сортировки при поиске уникальности

Оператор DENSE_RANK подойдет для выборки лучших по разным категориям:

WITH RankedEntries AS (
    SELECT *,
           DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY Category ORDER BY Score DESC) AS Rank
    FROM Entries
)
SELECT TOP 10 *
FROM RankedEntries
WHERE Rank = 1;

Чистота кода и использование псевдонимов

Ваш код должен быть читаабелен и понятен:

SELECT TOP 10 e.employeeID, e.employeeName
FROM employees AS e
JOIN departments AS d ON e.departmentID = d.deptID
ORDER BY e.salary DESC;

Корректный выбор столбцов

Обращайте внимание на мелочи:

SELECT TOP 10 p.productId, p.productName
FROM products p
WHERE p.productLine = 'Consumer Electronics'
ORDER BY p.sales DESC;

Проверяйте логику и верность наименований столбцов и условий.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

