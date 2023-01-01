Оптимальное сочетание TOP 10 и DISTINCT в SQL Server 2008
Быстрый ответ
Если вы хотите извлечь первые десять уникальных записей в SQL Server, примените комбинацию Common Table Expression (CTE) и функции ROW_NUMBER:
WITH DistinctTop10 AS (
SELECT DISTINCT YourColumn,
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourColumn) AS RowNum
FROM YourTable
)
SELECT YourColumn
FROM DistinctTop10
WHERE RowNum <= 10;
Вместо
YourColumn и
YourTable укажите имена нужного столбца и таблицы. Таким образом, вы получите выборку из десяти разнообразных, отсортированных записей.
Оптимизация и точность
Правильная организация операций DISTINCT и
TOP важна для корректного извлечения уникальных записей.
DISTINCT следует использовать до расчета номеров строк при помощи
ROW_NUMBER.
Эффективность использования подзапросов
Используйте минимальное количество столбцов в подзапросах для увеличения производительности при работе с большими таблицами:
SELECT TOP 10 pk.id
FROM (
SELECT DISTINCT pk.id
FROM big_table pk
) AS DistinctRows
ORDER BY pk.id;
Сокращение числа используемых столбцов положительно сказывается на производительности системы.
Группировка и агрегация для получения уникальных значений
Если вам нужны не только уникальные, но и агрегированные данные, примените группировку:
SELECT TOP 10 p.id, COUNT(*)
FROM huge_table p
GROUP BY p.id
ORDER BY COUNT(*) DESC;
Высокая точность с помощью аналитических функций
Аналитические функции, такие как
RANK(), позволяют получать ранжированные и точные данные:
SELECT id, score
FROM (
SELECT id, score,
RANK() OVER (ORDER BY score DESC) as ranking
FROM leaderboard
) Ranks
WHERE ranking <= 10;
Этот подход позволит получать лучшие результаты, что особенно полезно при работе с лигами или рейтинговыми таблицами.
Методы выборочных запросов
Управляйте сортировкой с предложениями WHERE и ORDER BY
Освойте техники сортировки и фильтрации:
SELECT TOP 10 p.id
FROM warehouse p
WHERE p.quality = 'A1'
ORDER BY p.quantity DESC;
Подзапросы открывают новые возможности
С подзапросами вы получаете более широкий функционал:
SELECT TOP 10 *
FROM (
SELECT DISTINCT p.id, p.price
FROM shop p
) AliasedSubquery
ORDER BY p.price DESC;
Тестирование и доработка запросов
Тестирование и оптимизация запросов — ключ к успешной работе:
-- SELECT p.someOtherColumn,
SELECT TOP 10 p.id
FROM table1 p
ORDER BY p.importantMetric DESC;
Лучше сразу исключить из выборки ненужные поля.
Визуализация
Возьмем пример фотоконкурса, где нам важно выделить десять лучших фотографов по оценкам, а не просто топ-10 фотографий:
SELECT DISTINCT Photographer FROM (
SELECT Photographer FROM Entries ORDER BY Score DESC
) AS RankedPhotographers
LIMIT 10;
В итоге мы получаем разнообразную галерею талантов.
Практические сценарии
Проблемы сортировки при поиске уникальности
Оператор
DENSE_RANK подойдет для выборки лучших по разным категориям:
WITH RankedEntries AS (
SELECT *,
DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY Category ORDER BY Score DESC) AS Rank
FROM Entries
)
SELECT TOP 10 *
FROM RankedEntries
WHERE Rank = 1;
Чистота кода и использование псевдонимов
Ваш код должен быть читаабелен и понятен:
SELECT TOP 10 e.employeeID, e.employeeName
FROM employees AS e
JOIN departments AS d ON e.departmentID = d.deptID
ORDER BY e.salary DESC;
Корректный выбор столбцов
Обращайте внимание на мелочи:
SELECT TOP 10 p.productId, p.productName
FROM products p
WHERE p.productLine = 'Consumer Electronics'
ORDER BY p.sales DESC;
Проверяйте логику и верность наименований столбцов и условий.
Полезные материалы
- TOP (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — документация Microsoft.
- SQL Server: DISTINCT Clause — руководство по использованию DISTINCT.
- SQL SELECT TOP, LIMIT, FETCH FIRST ROWS ONLY, ROWNUM — основы ограничения выборки.
- sql – PostgreSQL DISTINCT ON with different ORDER BY – Stack Overflow — обсуждения на Stack Overflow по теме DISTINCT в PostgreSQL.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик