Оптимальное форматирование и отступы SQL запросов#SQL для аналитиков #Основы SQL #Синтаксис запросов
Быстрый ответ
Надлежащее форматирование SQL придаёт вашему запросу чёткость и выразительность: организуйте поля в
SELECT лаконичной линией, отделяйте условия
JOIN дополнительными пустыми строками и аккуратно упорядочивайте условия
WHERE так, чтобы смысл запроса был понятен с первого взгляда.
SELECT col1, col2,
SUM(col3)
FROM tbl1
INNER JOIN tbl2 ON tbl1.id = tbl2.fk_id -- Здесь скрывается суть запроса
WHERE col4 > 10 -- число не менее десяти
AND col5 < 20 -- и не больше двадцати
GROUP BY col1, col2
ORDER BY col1; -- порядок выше всего!
Чёткое расположение элементов запроса раскрывает его суть, облегчая процесс анализа и отладки.
Точность в форматировании SQL
Создание SQL-запросов требует точности. Отличное форматирование – это не роскошь, а необходимая основа для написания понятного и лёгкого для поддержки кода.
Единый стиль имеет первостепенное значение. Помните, что ваш код может быть использован не только вами, но и другими. Согласованный подход к его написанию облегчит коллегам работу.
Знаки равенства должны быть наглядными в каждой строке, явно указывая на связь между переменными.
Пробелы как связующие звенья – обычно их роль недооценивается, но они делают чтение вашего кода удобнее, служа определённым маршрутом для глаз. Выравнивайте операторы SQL (
=,
<,
>,
AND,
OR), чтобы создать эти "связи".
Предотвращение ошибок и устранение неполадок
Качественное форматирование представляет собой некий барьер, предотвращающий технические сложности при обслуживании кода:
Размещение запятых в начале строки существенно снижает риск появления синтаксических ошибок.
Подзапросы с отступами облегчают восприятие их логики, преобразуя громоздкие SQL-конструкции в понятные блоки.
Грамотное форматирование поможет вам навигироваться к ключевым блокам кода, таким как
JOINи условия
WHERE, упрощая отладку.
Лучшие практики для поддерживаемого кода
Чётко структурированный SQL обладает не только эстетической привлекательностью. Он упрощает вашу работу в долгосрочной перспективе:
Форматируйте код таким образом, чтобы он был удобен для последующих изменений. Кто бы ни столкнулся с ним впоследствии, он должен быть понятен «с полуподнятия».
Краткие выражения – залог простоты анализа. Разбейте сложные запросы на несколько простых частей для улучшения их читаемости.
Последовательные отступы для
ANDи
ORделают логику условий очевидной, избавляя от ненужных вопросов вроде "Откуда эта скобка?".
Визуализация
Давайте рассмотрим ваш код как книжную полку (
📚):
// Неотформатированный SQL – беспорядок на книжной полке
📚📚📚📚📚📘📗📕📚📚📚📚📚📚📚📘📗
// Грамотно отформатированный SQL – упорядоченная полка
📚
📘
📗
📕
📚
📘
📗
Правильные отступы превращают беспорядок в коде в четкую структуру, и ваша «кодовая полка» превращается в аккуратную библиотеку!
Ясность и структура SQL-кода
Каждое ключевое слово в SQL должно быть выделено, как заголовки глав в книге:
Новая строка для каждого элемента запроса, будь то
SELECT,
FROM,
JOIN,
WHERE,
GROUP BYили
ORDER BY, помогает поддерживать порядок.
SQL не должен становиться акробатикой. Псевдонимы сокращают код, но их избыточное использование может усложнить его восприятие.
Комментарии – это наши помощники. Они раскрывают логику, поэтому важно умеренно использовать их и не перегружать код SQL.
Настройка кода под сложность
В сложных запросах уместно использовать CTE(Общие таблицы выражений) или временные таблицы для хранения промежуточных данных. Это упрощает повторное использование кода и улучшает его читабельность.
Уровни отступов должны отражать сложность запроса, формируя визуальную иерархию структуры.
Вертикальное выравнивание списков столбцов или условий значительно улучшает восприятие и различение элементов.
Улучшение производительности и времени проверки
Не забывайте, что производительность – это не только вопрос времени:
Читаемые запросы экономят время на отладке и минимизируют риск ошибок.
Логично структурированные SQL-запросы упрощают обслуживание кода и снижают вероятность ошибок при последующих изменениях.
Полезные материалы
- Руководство по стилю SQL от Саймона Холивэла – полное руководство по стандартам форматирования SQL.
- Форматирование SQL-запросов онлайн – sqlformat.org – инструмент для проверки вашего форматирования SQL.
- Нежелательные практики SQL – Simple Talk – Как обнаруживать и избегать распространённых ошибок в SQL.
- Блог по SQL от Пинал Даве (SQL Authority Blog) – Советы по улучшению эффективности SQL от опытного специалиста.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик