Оптимальное форматирование и отступы SQL запросов

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Синтаксис запросов  
Быстрый ответ

Надлежащее форматирование SQL придаёт вашему запросу чёткость и выразительность: организуйте поля в SELECT лаконичной линией, отделяйте условия JOIN дополнительными пустыми строками и аккуратно упорядочивайте условия WHERE так, чтобы смысл запроса был понятен с первого взгляда.

SELECT col1, col2,
       SUM(col3)
FROM tbl1
INNER JOIN tbl2 ON tbl1.id = tbl2.fk_id -- Здесь скрывается суть запроса
WHERE col4 > 10 -- число не менее десяти
  AND col5 < 20 -- и не больше двадцати
GROUP BY col1, col2
ORDER BY col1; -- порядок выше всего!

Чёткое расположение элементов запроса раскрывает его суть, облегчая процесс анализа и отладки.

Точность в форматировании SQL

Создание SQL-запросов требует точности. Отличное форматирование – это не роскошь, а необходимая основа для написания понятного и лёгкого для поддержки кода.

  • Единый стиль имеет первостепенное значение. Помните, что ваш код может быть использован не только вами, но и другими. Согласованный подход к его написанию облегчит коллегам работу.

  • Знаки равенства должны быть наглядными в каждой строке, явно указывая на связь между переменными.

  • Пробелы как связующие звенья – обычно их роль недооценивается, но они делают чтение вашего кода удобнее, служа определённым маршрутом для глаз. Выравнивайте операторы SQL (=, <, >, AND, OR), чтобы создать эти "связи".

Предотвращение ошибок и устранение неполадок

Качественное форматирование представляет собой некий барьер, предотвращающий технические сложности при обслуживании кода:

  • Размещение запятых в начале строки существенно снижает риск появления синтаксических ошибок.

  • Подзапросы с отступами облегчают восприятие их логики, преобразуя громоздкие SQL-конструкции в понятные блоки.

  • Грамотное форматирование поможет вам навигироваться к ключевым блокам кода, таким как JOIN и условия WHERE, упрощая отладку.

Лучшие практики для поддерживаемого кода

Чётко структурированный SQL обладает не только эстетической привлекательностью. Он упрощает вашу работу в долгосрочной перспективе:

  • Форматируйте код таким образом, чтобы он был удобен для последующих изменений. Кто бы ни столкнулся с ним впоследствии, он должен быть понятен «с полуподнятия».

  • Краткие выражения – залог простоты анализа. Разбейте сложные запросы на несколько простых частей для улучшения их читаемости.

  • Последовательные отступы для AND и OR делают логику условий очевидной, избавляя от ненужных вопросов вроде "Откуда эта скобка?".

Визуализация

Давайте рассмотрим ваш код как книжную полку (📚):

// Неотформатированный SQL – беспорядок на книжной полке
📚📚📚📚📚📘📗📕📚📚📚📚📚📚📚📘📗

// Грамотно отформатированный SQL – упорядоченная полка
📚
  📘
    📗
      📕
📚
  📘
    📗

Правильные отступы превращают беспорядок в коде в четкую структуру, и ваша «кодовая полка» превращается в аккуратную библиотеку!

Ясность и структура SQL-кода

Каждое ключевое слово в SQL должно быть выделено, как заголовки глав в книге:

  • Новая строка для каждого элемента запроса, будь то SELECT, FROM, JOIN, WHERE, GROUP BY или ORDER BY, помогает поддерживать порядок.

  • SQL не должен становиться акробатикой. Псевдонимы сокращают код, но их избыточное использование может усложнить его восприятие.

  • Комментарии – это наши помощники. Они раскрывают логику, поэтому важно умеренно использовать их и не перегружать код SQL.

Настройка кода под сложность

  • В сложных запросах уместно использовать CTE(Общие таблицы выражений) или временные таблицы для хранения промежуточных данных. Это упрощает повторное использование кода и улучшает его читабельность.

  • Уровни отступов должны отражать сложность запроса, формируя визуальную иерархию структуры.

  • Вертикальное выравнивание списков столбцов или условий значительно улучшает восприятие и различение элементов.

Улучшение производительности и времени проверки

Не забывайте, что производительность – это не только вопрос времени:

  • Читаемые запросы экономят время на отладке и минимизируют риск ошибок.

  • Логично структурированные SQL-запросы упрощают обслуживание кода и снижают вероятность ошибок при последующих изменениях.

Полезные материалы

  1. Руководство по стилю SQL от Саймона Холивэла – полное руководство по стандартам форматирования SQL.
  2. Форматирование SQL-запросов онлайн – sqlformat.org – инструмент для проверки вашего форматирования SQL.
  3. Нежелательные практики SQL – Simple Talk – Как обнаруживать и избегать распространённых ошибок в SQL.
  4. Блог по SQL от Пинал Даве (SQL Authority Blog) – Советы по улучшению эффективности SQL от опытного специалиста.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

