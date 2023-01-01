Оптимальный способ выполнить SELECT без FROM в Oracle

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы выбрать данные без использования таблицы в Oracle, применяйте системную таблицу dual :

SQL Скопировать код -- Выборка строки 'StackOverflow это весело' без обращения к таблицам SELECT 'StackOverflow это весело' FROM dual;

Для создания последовательностей без привязки к физическим таблицам используйте CONNECT BY :

SQL Скопировать код -- Вам нужны номерки для лотереи, но забыли шары дома? Решение есть! SELECT level FROM dual CONNECT BY level <= 6;

Этот запрос вернёт вам числа от 1 до 6, используя только dual и CONNECT BY . Только не стоит верить в удачу всем своим состоянием!

Основы работы с DUAL

DUAL — это специальная однострочная таблица, создаваемая при установке Oracle. К DUAL имеют доступ все пользователи Oracle. Данная таблица полезна для получения данных без обращения к физическим таблицам.

Примеры использования DUAL

Генерация дат:

Когда потеряли календарь и хотите узнать даты на ближайшие 10 дней:

SQL Скопировать код SELECT TRUNC(SYSDATE) + level – 1 AS date_generated FROM dual CONNECT BY level <= 10;

Этот запрос сгенерирует ряд дат, начиная с текущего дня.

Присвоение переменным значений:

Когда требуется назначить значения переменным без участия таблицы DUAL:

SQL Скопировать код DECLARE my_var VARCHAR2(100); BEGIN -- Привет, DUAL, давай присвоим значения напрямую. SELECT 'Отличное присвоение' INTO my_var FROM dual; -- Спасибо, DUAL, за помощь! END;

Вычисления на ходу:

Когда хотите показать свои навыки SQL, не прибегая к использованию калькулятора:

SQL Скопировать код -- А знаете ли вы, что SQL может помочь и с вашей домашней работой по математике? SELECT SYSDATE, USER, 3.14159 * (2*2) AS area_of_circle FROM dual;

Когда можно обойтись без DUAL

Есть случаи, когда использование DUAL не требуется.

Простые операции в PL/SQL:

Например, прямое назначение значения переменным в PL/SQL не требует обращения к DUAL:

plsql Скопировать код DECLARE todays_date DATE := SYSDATE; -- Прямое присвоение значения переменной BEGIN -- Продолжение PL/SQL блока без использования DUAL END;

Работа с пользовательскими типами данных:

В случае работы с коллекциями или пользовательскими типами данных можно напрямую управлять ими, исключая DUAL.

Визуализация

Представьте, что вы находитесь на автобусной остановке и хотите узнать расписание (🚌). Обычно вы бы взглянули на расписание, расположенное на остановке ( FROM Schedules ). Но что делать, если расписания нет?

SQL Скопировать код SELECT 'Автобус приедет в 15:00' AS Info FROM DUAL;

Это как если бы вы спросили о времени у Bluetooth-колонки (🔊) и она ответила вам, не обращаясь к стороннему источнику:

Markdown Скопировать код Bluetooth-колонка 🔊✨: 'Автобус приедет в 15:00'

DUAL выдаёт ответ, не требуя наличием реального источника информации.

Ускорение работы с FAST DUAL

Как супергерой Флеш обгоняет обычных людей, так системная таблица DUAL Oracle работает быстрее обычных таблиц. Оптимизация доступа к DUAL через FAST DUAL позволяет обеспечить быстрейшую выдачу данных.

Повышение производительности

При выполнении запросов SELECT в Oracle, которые не обращаются к реальным таблицам, оптимизатор активирует специальный механизм FAST DUAL, который значительно ускоряет выдачу результатов.

Сравнение с MySQL

В отличие от Oracle, MySQL одобряет использование запросов SELECT без FROM, что позволяет производить выборку данных без привязки к таблицам:

SQL Скопировать код SELECT 3.14159, 'Привет, StackOverflow!';

Работая с MySQL, придётся привыкнуть к использованию DUAL при выполнении подобных операций в Oracle.

