Определение типа данных колонки через SQL: запросы и команды

#Разное  
Быстрый ответ

Для выяснения типа данных столбца в SQL возможно использовать следующий запрос:

SELECT DATA_TYPE 
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
WHERE TABLE_NAME = 'MyTable' AND COLUMN_NAME = 'MyColumn';

Вместо MyTable и MyColumn подставьте наименования вашей таблицы и столбца. Этот код эффективно выводит тип данных и совместим с такими системами, как SQL Server, MySQL, PostgreSQL.

Пошаговый план для смены профессии

Более глубокий взгляд на схему вашей базы данных

Повысьте уровень понимания вашей схемы данных, расширив знания о столбцах за пределы их типов данных и взяв под контроль информацию в базе данных.

Детали имеют значение

Чтобы увидеть больше свойств столбцов, можно запросить дополнительную информацию следующим образом:

SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, NUMERIC_PRECISION, NUMERIC_SCALE, IS_NULLABLE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'YourTable';

Тут CHARACTERMAXIMUMLENGTH обозначает максимальную длину символьных типов, NUMERIC_PRECISION и NUMERIC_SCALE — точность и масштаб числовых типов, а IS_NULLABLE указывает, может ли поле содержать NULL.

Изысканность умолчаний и тонкости SQL

SQL Server обладает своими уникальными особенностями: например, nvarchar, заданный без размера, подразумевает nvarchar(1). С другой стороны, float(n) превращается в real, если n не превышает 24, иначе останется float.

Подробное описание типов

Для составления полной картины типа данных можно использовать конструкцию CASE:

SELECT COLUMN_NAME, 
       CASE 
           WHEN DATA_TYPE = 'nvarchar' AND CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH = -1 THEN 'nvarchar(MAX)'
           WHEN DATA_TYPE = 'nvarchar' THEN CONCAT('nvarchar(', CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, ')')
           WHEN DATA_TYPE = 'float' THEN 'float(53)'
           ELSE DATA_TYPE 
       END AS DetailedDataType
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'YourTable';

Инструменты SQL Server

В SQL Server присутствует множество системных каталогов и встроенных процедур:

EXEC sp_help 'YourTable'; -- Предоставит подробную информацию о таблице 'YourTable'.

Визуализация

Спектр типов данных и ключей в базах данных можно отобразить с помощью SQL-запросов:

Команда SQL-действие
PRAGMA table_info('table_name'); Детализированный вывод SQLite
DESCRIBE table_name; Детализация в MySQL
`SELECT columnname, datatype

FROM informationschema.columns WHERE tablename = 'table_name';` | Отображение типов данных в PostgreSQL |

Маскарад типов SQL

Типы данных могут именоваться по-разному в различных системах управления базами данных:

  • В PostgreSQL real известен как float4.
  • В MySQL BOOL это TINYINT(1).

Подбор соответствующего типа данных для столбца

Контекст использования таблицы важен при выборе соответствующего типа данных. Для финансовых данных подойдут DECIMAL или NUMERIC, тогда как для журналов приложений могут использоваться REAL или DOUBLE PRECISION.

Решение возникающих проблем

Проблемы могут появиться неожиданно:

  • Несовпадающие типы данных при объединении таблиц или при импорте данных могут вызвать трудности.
  • Слишком длинные строки могут перегружать индексы.

Анна Мельникова

редактор про AI

