Определение типа данных колонки через SQL: запросы и команды

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для выяснения типа данных столбца в SQL возможно использовать следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT DATA_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'MyTable' AND COLUMN_NAME = 'MyColumn';

Вместо MyTable и MyColumn подставьте наименования вашей таблицы и столбца. Этот код эффективно выводит тип данных и совместим с такими системами, как SQL Server, MySQL, PostgreSQL.

Более глубокий взгляд на схему вашей базы данных

Повысьте уровень понимания вашей схемы данных, расширив знания о столбцах за пределы их типов данных и взяв под контроль информацию в базе данных.

Детали имеют значение

Чтобы увидеть больше свойств столбцов, можно запросить дополнительную информацию следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, NUMERIC_PRECISION, NUMERIC_SCALE, IS_NULLABLE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'YourTable';

Тут CHARACTERMAXIMUMLENGTH обозначает максимальную длину символьных типов, NUMERIC_PRECISION и NUMERIC_SCALE — точность и масштаб числовых типов, а IS_NULLABLE указывает, может ли поле содержать NULL.

Изысканность умолчаний и тонкости SQL

SQL Server обладает своими уникальными особенностями: например, nvarchar , заданный без размера, подразумевает nvarchar(1) . С другой стороны, float(n) превращается в real , если n не превышает 24, иначе останется float .

Подробное описание типов

Для составления полной картины типа данных можно использовать конструкцию CASE:

SQL Скопировать код SELECT COLUMN_NAME, CASE WHEN DATA_TYPE = 'nvarchar' AND CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH = -1 THEN 'nvarchar(MAX)' WHEN DATA_TYPE = 'nvarchar' THEN CONCAT('nvarchar(', CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, ')') WHEN DATA_TYPE = 'float' THEN 'float(53)' ELSE DATA_TYPE END AS DetailedDataType FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'YourTable';

Инструменты SQL Server

В SQL Server присутствует множество системных каталогов и встроенных процедур:

SQL Скопировать код EXEC sp_help 'YourTable'; -- Предоставит подробную информацию о таблице 'YourTable'.

Визуализация

Спектр типов данных и ключей в базах данных можно отобразить с помощью SQL-запросов:

Команда SQL-действие PRAGMA table_info('table_name'); Детализированный вывод SQLite DESCRIBE table_name; Детализация в MySQL `SELECT columnname, datatype

FROM informationschema.columns WHERE tablename = 'table_name';` | Отображение типов данных в PostgreSQL |

Маскарад типов SQL

Типы данных могут именоваться по-разному в различных системах управления базами данных:

В PostgreSQL real известен как float4 .

известен как . В MySQL BOOL это TINYINT(1) .

Подбор соответствующего типа данных для столбца

Контекст использования таблицы важен при выборе соответствующего типа данных. Для финансовых данных подойдут DECIMAL или NUMERIC , тогда как для журналов приложений могут использоваться REAL или DOUBLE PRECISION .

Решение возникающих проблем

Проблемы могут появиться неожиданно:

Несовпадающие типы данных при объединении таблиц или при импорте данных могут вызвать трудности.

Слишком длинные строки могут перегружать индексы.

