Определение типа данных колонки через SQL: запросы и команды#Разное
Быстрый ответ
Для выяснения типа данных столбца в SQL возможно использовать следующий запрос:
SELECT DATA_TYPE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'MyTable' AND COLUMN_NAME = 'MyColumn';
Вместо
MyTable и
MyColumn подставьте наименования вашей таблицы и столбца. Этот код эффективно выводит тип данных и совместим с такими системами, как SQL Server, MySQL, PostgreSQL.
Более глубокий взгляд на схему вашей базы данных
Повысьте уровень понимания вашей схемы данных, расширив знания о столбцах за пределы их типов данных и взяв под контроль информацию в базе данных.
Детали имеют значение
Чтобы увидеть больше свойств столбцов, можно запросить дополнительную информацию следующим образом:
SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, NUMERIC_PRECISION, NUMERIC_SCALE, IS_NULLABLE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'YourTable';
Тут CHARACTERMAXIMUMLENGTH обозначает максимальную длину символьных типов, NUMERIC_PRECISION и NUMERIC_SCALE — точность и масштаб числовых типов, а IS_NULLABLE указывает, может ли поле содержать NULL.
Изысканность умолчаний и тонкости SQL
SQL Server обладает своими уникальными особенностями: например,
nvarchar, заданный без размера, подразумевает
nvarchar(1). С другой стороны,
float(n) превращается в
real, если
n не превышает 24, иначе останется
float.
Подробное описание типов
Для составления полной картины типа данных можно использовать конструкцию CASE:
SELECT COLUMN_NAME,
CASE
WHEN DATA_TYPE = 'nvarchar' AND CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH = -1 THEN 'nvarchar(MAX)'
WHEN DATA_TYPE = 'nvarchar' THEN CONCAT('nvarchar(', CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, ')')
WHEN DATA_TYPE = 'float' THEN 'float(53)'
ELSE DATA_TYPE
END AS DetailedDataType
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'YourTable';
Инструменты SQL Server
В SQL Server присутствует множество системных каталогов и встроенных процедур:
EXEC sp_help 'YourTable'; -- Предоставит подробную информацию о таблице 'YourTable'.
Визуализация
Спектр типов данных и ключей в базах данных можно отобразить с помощью SQL-запросов:
|Команда
|SQL-действие
|
PRAGMA table_info('table_name');
|Детализированный вывод SQLite
|
DESCRIBE table_name;
|Детализация в MySQL
|`SELECT columnname, datatype
FROM informationschema.columns WHERE tablename = 'table_name';` | Отображение типов данных в PostgreSQL |
Маскарад типов SQL
Типы данных могут именоваться по-разному в различных системах управления базами данных:
- В PostgreSQL
realизвестен как
float4.
- В MySQL
BOOLэто
TINYINT(1).
Подбор соответствующего типа данных для столбца
Контекст использования таблицы важен при выборе соответствующего типа данных. Для финансовых данных подойдут
DECIMAL или
NUMERIC, тогда как для журналов приложений могут использоваться
REAL или
DOUBLE PRECISION.
Решение возникающих проблем
Проблемы могут появиться неожиданно:
- Несовпадающие типы данных при объединении таблиц или при импорте данных могут вызвать трудности.
- Слишком длинные строки могут перегружать индексы.
Анна Мельникова
редактор про AI