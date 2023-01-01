Определение размеров всех баз данных в MS SQL Server 2008

Быстрый ответ

Чтобы определить размер баз данных в SQL Server 2008, можно использовать следующий SQL-запрос:

SQL Скопировать код SELECT DB_NAME(database_id) AS DatabaseName, CAST(SUM(size) * 8. / 1024 AS DECIMAL(10,2)) AS Size_MB FROM sys.master_files GROUP BY database_id ORDER BY Size_MB DESC;

Выбранный запрос оценивает системные представления и рассчитывает общий размер файлов данных и журнала для каждой базы данных, сгруппированные в упорядоченный список.

Ускорение работы в крупных системах

В крупных системах с 500 и более базами данных важно сокращать время ответа. Повышение производительности запросов экономит время и упрощает управление БД по мере их роста.

Практический совет: запускайте запросы в период наименьшей нагрузки или используйте реплики для чтения, чтобы не влиять на активность транзакций.

Глубокий анализ

Необходимость определения размера

Контролирование размера базы данных необходимо для:

разработки стратегии построения индексов;

планирования сегментации и архивации данных;

обоснования увеличения объема хранения на бюджетных встречах.

Файлы MDF и LDF

Опытные администраторы следят за размерами файлов данных (MDF) и файлов журналов (LDF):

Файлы данных (MDF):

Хранят данные и объекты (таблицы и представления);

Их размер коррелирует с объемом хранимых данных.

Файлы журналов (LDF):

Сохраняют журналы транзакций, необходимые для восстановления и отмены операций;

Рост может говорить об увеличении числа транзакций или проблемах с бэкапами.

Совершенствование скрипта

Чтобы отображать размеры в гигабайтах, используйте:

SQL Скопировать код CAST(SUM(size) * 8. / 1024 / 1024 AS DECIMAL(10,2)) AS Size_GB

Для детального анализа полезно разбить каждую базу данных отдельно.

Визуализация

Считайте каждую базу данных величиной тома на полке, а ее размер – это объем информации:

Markdown Скопировать код [📙](10 МБ) [📘](200 МБ) [📗](150 МБ) [📕](300 МБ) База А База B База C База D

Запрос к SQL аналогичен обращению к библиотекарю (🧑‍🔬), который сообщит вам толщину каждого тома:

SQL Скопировать код SELECT db.name AS 'Database', SUM(size * 8 / 1024) AS 'Size_MB' FROM sys.databases db INNER JOIN sys.master_files mf ON db.database_id = mf.database_id GROUP BY db.name;

Точность и практичность

Правильный выбор типа данных

Для расчета размеров предпочтительно использовать DECIMAL или NUMERIC для достижения большей точности.

Настройка метрик

Представление размера в МБ и ГБ с учетом всех необходимых направлений анализа:

SQL Скопировать код SELECT db.name AS 'Database', CAST(SUM(size) * 8. / 1024 AS DECIMAL(10,2)) AS 'Size_MB', CAST(SUM(size) * 8. / 1024 / 1024 AS DECIMAL(10,2)) AS 'Size_GB' FROM sys.databases db INNER JOIN sys.master_files mf ON db.database_id = mf.database_id GROUP BY db.name;

Cортировка по размеру поможет определить самые объемные базы данных, требующие проверки.

