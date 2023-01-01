Определение размеров всех баз данных в MS SQL Server 2008#SQL для аналитиков #Основы SQL
Быстрый ответ
Чтобы определить размер баз данных в SQL Server 2008, можно использовать следующий SQL-запрос:
SELECT
DB_NAME(database_id) AS DatabaseName,
CAST(SUM(size) * 8. / 1024 AS DECIMAL(10,2)) AS Size_MB
FROM
sys.master_files
GROUP BY
database_id
ORDER BY
Size_MB DESC;
Выбранный запрос оценивает системные представления и рассчитывает общий размер файлов данных и журнала для каждой базы данных, сгруппированные в упорядоченный список.
Ускорение работы в крупных системах
В крупных системах с 500 и более базами данных важно сокращать время ответа. Повышение производительности запросов экономит время и упрощает управление БД по мере их роста.
Практический совет: запускайте запросы в период наименьшей нагрузки или используйте реплики для чтения, чтобы не влиять на активность транзакций.
Глубокий анализ
Необходимость определения размера
Контролирование размера базы данных необходимо для:
- разработки стратегии построения индексов;
- планирования сегментации и архивации данных;
- обоснования увеличения объема хранения на бюджетных встречах.
Файлы MDF и LDF
Опытные администраторы следят за размерами файлов данных (MDF) и файлов журналов (LDF):
Файлы данных (MDF):
- Хранят данные и объекты (таблицы и представления);
- Их размер коррелирует с объемом хранимых данных.
Файлы журналов (LDF):
- Сохраняют журналы транзакций, необходимые для восстановления и отмены операций;
- Рост может говорить об увеличении числа транзакций или проблемах с бэкапами.
Совершенствование скрипта
Чтобы отображать размеры в гигабайтах, используйте:
CAST(SUM(size) * 8. / 1024 / 1024 AS DECIMAL(10,2)) AS Size_GB
Для детального анализа полезно разбить каждую базу данных отдельно.
Визуализация
Считайте каждую базу данных величиной тома на полке, а ее размер – это объем информации:
[📙](10 МБ) [📘](200 МБ) [📗](150 МБ) [📕](300 МБ)
База А База B База C База D
Запрос к SQL аналогичен обращению к библиотекарю (🧑🔬), который сообщит вам толщину каждого тома:
SELECT
db.name AS 'Database',
SUM(size * 8 / 1024) AS 'Size_MB'
FROM
sys.databases db
INNER JOIN sys.master_files mf ON db.database_id = mf.database_id
GROUP BY
db.name;
Точность и практичность
Правильный выбор типа данных
Для расчета размеров предпочтительно использовать
DECIMAL или
NUMERIC для достижения большей точности.
Настройка метрик
Представление размера в МБ и ГБ с учетом всех необходимых направлений анализа:
SELECT
db.name AS 'Database',
CAST(SUM(size) * 8. / 1024 AS DECIMAL(10,2)) AS 'Size_MB',
CAST(SUM(size) * 8. / 1024 / 1024 AS DECIMAL(10,2)) AS 'Size_GB'
FROM
sys.databases db
INNER JOIN sys.master_files mf ON db.database_id = mf.database_id
GROUP BY
db.name;
Cортировка по размеру поможет определить самые объемные базы данных, требующие проверки.
Екатерина Громова
аналитик данных