Определение размера данных и индексов таблиц SQL Server

Быстрый ответ

Для определения размера таблиц и индексов в SQL Server можно использовать хранимую процедуру sp_spaceused . Ее выполнение для каждой таблицы поможет понять, сколько места они занимают:

SQL Скопировать код EXEC sp_spaceused 'TableName'; -- Вместо 'TableName' введите название нужной вам таблицы.

Чтобы автоматизироватьт эту процедуру для всех таблиц, результаты можно записать во временную таблицу с помощью sp_MSforeachtable :

SQL Скопировать код CREATE TABLE #SpaceSizes (name NVARCHAR(128), rows CHAR(11), reserved VARCHAR(18), data VARCHAR(18), index_size VARCHAR(18), unused VARCHAR(18)); INSERT INTO #SpaceSizes EXEC sp_MSforeachtable 'EXEC sp_spaceused "?"'; SELECT * FROM #SpaceSizes; DROP TABLE #SpaceSizes; -- После завершения не забудьте удалить временную таблицу.

Данный скрипт соберёт размеры всех таблиц и индексов, после чего корректно удалит за собой временную таблицу.

Более глубокий анализ с использованием динамических управляемых представлений

Для более детального анализа можно использовать динамические управляемые представления (DMV), которые предоставят информацию о распределении данных и эффективности использования пространства:

SQL Скопировать код SELECT t.NAME AS TableName, SUM(s.used_page_count) * 8 AS UsedSpaceKB, (SUM(s.used_page_count) * 8) / 1024.0 AS UsedSpaceMB FROM sys.dm_db_partition_stats s JOIN sys.tables t ON s.object_id = t.object_id WHERE s.index_id IN (0, 1) GROUP BY t.NAME ORDER BY UsedSpaceMB DESC;

Этот запрос позволит определить размеры куч и кластеризованных индексов.

Разбор некластеризованных индексов

Некластеризованные индексы также занимают место и требуют дополнительной проверки:

SQL Скопировать код SELECT t.NAME AS TableName, i.NAME AS IndexName, SUM(s.used_page_count) * 8 AS IndexSpaceKB, (SUM(s.used_page_count) * 8) / 1024.0 AS IndexSpaceMB FROM sys.dm_db_partition_stats s JOIN sys.tables t ON s.object_id = t.object_id JOIN sys.indexes i ON i.object_id = s.object_id AND i.index_id = s.index_id WHERE s.index_id > 1 GROUP BY t.NAME, i.NAME ORDER BY IndexSpaceMB DESC;

Полученные данные позволяют увидеть, сколько места занимают некластеризованные индексы, это важно для точной настройки производительности и оптимизации использования места.

Визуализация

Считайте вашу базу данных как склад, а таблицы и индексы — как товары на нем. Запросы, которые мы использовали, помогают измерить их размеры:

Markdown Скопировать код Склад (🗄️): База данных Товары (📦): Таблицы и индексы Инструмент для измерения (📏): SQL-запрос

Пример запроса для оценки размера:

SQL Скопировать код SELECT object_name(s.object_id) AS 📦, SUM(s.used_page_count) * 8 / 1024.0 AS 📏 FROM sys.dm_db_partition_stats s GROUP BY s.object_id HAVING SUM(s.used_page_count) > 0;

Визуализация данных:

Markdown Скопировать код Склад 🗄️: | 📦 Таблица1 | = | 📏 100 МБ | | 📦 Индекс1 | = | 📏 30 МБ | | 📦 Таблица2 | = | 📏 150 МБ | | 📦 Индекс2 | = | 📏 45 МБ |

Это помогает визуально оценить занимаемое место 'товаров' на 'складе' (базе данных).

Ключевые моменты при измерении пространства

Неиспользованное пространство: Важно учитывать пространство, которое зарезервировано, но в данный момент не используется. Внутренние объекты: Контролируйте внутренние таблицы, например, те, которые используются для XML или пространственных индексов. Разделение таблиц: Если вы используете разделение на секции, необходимо корректировать запросы, учитывая их. Снимки баз данных: Если вы работаете со снимками, размер отображает только изменения, сделанные после их создания.

