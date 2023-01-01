Определение размера базы данных в SQL Server: лучшие подходы
Быстрый ответ
Чтобы определить размер вашей базы данных SQL Server, используйте следующий запрос T-SQL:
SELECT
DB_NAME() AS ИмяБазыДанных,
SUM(size) * 8. / 1024 AS РазмерБазыДанных_MB
FROM
sys.master_files
WHERE
database_id = DB_ID()
GROUP BY
database_id;
Этот запрос помогает вычислить общий размер файлов в текущей базе данных и переводит его из страниц в мегабайты.
Более детальное изучение размера базы данных
Глубокое понимание размера базы данных может помочь в решении множества задач.
Определение объема данных и журналов отдельно
SELECT
DB_NAME(database_id) AS ИмяБазыДанных,
type_desc,
SUM(size) * 8. / 1024 AS Размер_MB
FROM
sys.master_files
GROUP BY
database_id, type_desc;
С помощью данного запроса можно определить объем пространства, который занимают данные и журналы.
Выявление свободного пространства в сравнении с общим размером
SELECT
DB_NAME(database_id) AS ИмяБазыДанных,
file_id,
name AS ИмяФайла,
type_desc,
size * 8. / 1024 AS ТекущийРазмер_MB,
size * 8. / 1024 – CAST(FILEPROPERTY(name, 'SpaceUsed') AS INT) * 8. / 1024 AS СвободноеПространство_MB
FROM
sys.master_files
WHERE
database_id = DB_ID();
Здесь мы рассматриваем текущий размер каждого файла и свободное пространство, доступное в них.
История изменения размера базы данных и резервных копий
SELECT
database_name,
backup_size / 1024 / 1024 AS BackupSize_MB,
backup_finish_date,
DATEDIFF(day, backup_finish_date, GETDATE()) AS ДнейСПоследнегоБэкапа
FROM
msdb..backupset
WHERE
database_name = 'YourDatabaseName'
ORDER BY
backup_finish_date DESC;
Такой запрос позволяет проследить динамику роста базы данных и историю создания резервных копий.
Визуализация
Для наглядности, давайте представим каждую базу данных как коробку конфет. Используя SQL-команды, мы сможем определить, сколько у нас таких коробок:
SELECT
DB_NAME(database_id) AS ИмяБазыДанных,
CONVERT(DECIMAL(10,2), SUM(size) * 8 / 1024) AS Размер_MB
FROM sys.master_files
GROUP BY database_id;
Таким образом, мы получаем размер каждой "коробки".
Глубинный анализ с помощью встроенных отчетов
В SQL Server Management Studio (SSMS) есть отчеты о использовании дискового пространства, которые могут помочь в визуализации данных о размере базы данных.
- Кликните правой кнопкой мыши по базе данных в SSMS > Отчеты > Стандартные отчеты > Использование диска.
Такой подход дает глубокое понимание размеров файлов данных и лог-файлов вашей базы данных.
Екатерина Громова
аналитик данных