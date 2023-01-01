Определение размера базы данных в SQL Server: лучшие подходы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы определить размер вашей базы данных SQL Server, используйте следующий запрос T-SQL:

SQL Скопировать код SELECT DB_NAME() AS ИмяБазыДанных, SUM(size) * 8. / 1024 AS РазмерБазыДанных_MB FROM sys.master_files WHERE database_id = DB_ID() GROUP BY database_id;

Этот запрос помогает вычислить общий размер файлов в текущей базе данных и переводит его из страниц в мегабайты.

Более детальное изучение размера базы данных

Глубокое понимание размера базы данных может помочь в решении множества задач.

Определение объема данных и журналов отдельно

SQL Скопировать код SELECT DB_NAME(database_id) AS ИмяБазыДанных, type_desc, SUM(size) * 8. / 1024 AS Размер_MB FROM sys.master_files GROUP BY database_id, type_desc;

С помощью данного запроса можно определить объем пространства, который занимают данные и журналы.

Выявление свободного пространства в сравнении с общим размером

SQL Скопировать код SELECT DB_NAME(database_id) AS ИмяБазыДанных, file_id, name AS ИмяФайла, type_desc, size * 8. / 1024 AS ТекущийРазмер_MB, size * 8. / 1024 – CAST(FILEPROPERTY(name, 'SpaceUsed') AS INT) * 8. / 1024 AS СвободноеПространство_MB FROM sys.master_files WHERE database_id = DB_ID();

Здесь мы рассматриваем текущий размер каждого файла и свободное пространство, доступное в них.

История изменения размера базы данных и резервных копий

SQL Скопировать код SELECT database_name, backup_size / 1024 / 1024 AS BackupSize_MB, backup_finish_date, DATEDIFF(day, backup_finish_date, GETDATE()) AS ДнейСПоследнегоБэкапа FROM msdb..backupset WHERE database_name = 'YourDatabaseName' ORDER BY backup_finish_date DESC;

Такой запрос позволяет проследить динамику роста базы данных и историю создания резервных копий.

Визуализация

Для наглядности, давайте представим каждую базу данных как коробку конфет. Используя SQL-команды, мы сможем определить, сколько у нас таких коробок:

SQL Скопировать код SELECT DB_NAME(database_id) AS ИмяБазыДанных, CONVERT(DECIMAL(10,2), SUM(size) * 8 / 1024) AS Размер_MB FROM sys.master_files GROUP BY database_id;

Таким образом, мы получаем размер каждой "коробки".

Глубинный анализ с помощью встроенных отчетов

В SQL Server Management Studio (SSMS) есть отчеты о использовании дискового пространства, которые могут помочь в визуализации данных о размере базы данных.

Кликните правой кнопкой мыши по базе данных в SSMS > Отчеты > Стандартные отчеты > Использование диска.

Такой подход дает глубокое понимание размеров файлов данных и лог-файлов вашей базы данных.

