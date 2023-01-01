Определение оптимальной длины полей email в SQL: рекомендации

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Длина поля электронной почты в SQL для соответствия стандарту RFC 5321 и с целью практичности использования, оптимально задается как VARCHAR(254).

SQL Скопировать код CREATE TABLE users ( email VARCHAR(254) NOT NULL -- Оптимальный размер, аккурат как туфелька золушки. );

Этот размер обеспечивает соответствие протоколу SMTP и способно вместить большую часть реальных адресов электронной почты.

Понимание стандартов и практического применения

Адаптация длины электронного адреса к реальности

Средняя длина электронного адреса составляет примерно 20 символов. Проведенные нами исследования показали, что адреса длиннее 40 символов встречаются довольно редко. Поэтому поле VARCHAR(40) в большинстве случаев отвечает потребностям пользователей, при этом экономя ресурсы базы данных.

SQL Скопировать код email VARCHAR(40) NOT NULL -- Отличный выбор для стандартной ситуации.

Разделяй и властвуй: нормализация для эффективности

В целях оптимизации запросов, вариант разделения электронного адреса на поля локальной части и доменного имени стоит рассматривать в первую очередь. Это позволит учитывать ограничения на 64 и 255 символов, соответственно, и ускорить поиск.

SQL Скопировать код local_part VARCHAR(64) NOT NULL, -- Для увеличения скорости обработки запросов. domain VARCHAR(255) NOT NULL

Экстремально длинные адреса

Для поддержки формально допустимых, но райне необычных длин адресов следует использовать VARCHAR(320). Это исключительный случай.

SQL Скопировать код email VARCHAR(320) NOT NULL -- Вот вам еще места для творчества!

Визуализация

Представьте себе электронное письмо как письмо (📧), а поле для электронной почты в базе данных — как почтовый ящик (📬). Какой должен быть его размер?

Тип почтового ящика Вместимость Компактный (50) 📧...📧 (Едва укладывается) Оптимальный (254) 📧...📧📧(Вместилось идеально) Просторный (512) 📧📧📧...📧📧 (Места столько, что кот 🐱 там может потеряться)

Оптимальный почтовый ящик (254) – это наиболее подходящий вариант для любого письма. Соблюдение стандартов обеспечит доставку сообщения туда, куда необходимо.

Продуманный пользовательский дизайн

Удобство взаимодействия и безопасность

Практическое ограничение количества символов улучшает пользовательский опыт и помогает предотвратить ошибки при вводе данных. Попробуйте ввести адрес электронной почты из 250 символов — это довольно неудобно. Более того, вы обезопасите свою систему от злоумышленников, использующих уязвимости длинных полей.

Регистр символов

Помните о том, что важно преобразовывать доменное имя к нижнему регистру, так как домены не являются чувствительными к регистру. В тоже время, локальная часть может быть чувствительной к регистру, так что к ней следует относиться с вниманием.

Визуальная проверка электронной почты (VERP)

Используйте VERP для эффективной обработки ответных сообщений при оправке автоматизированных писем. Это значительно улучшает управление электронными адресами, хотя и не влияет напрямую на длину поля.

Полезные материалы