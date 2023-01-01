"Определение и использование констант в PostgreSQL: примеры"

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для задания именованных констант в PostgreSQL используйте конструкцию WITH:

WITH constants AS (SELECT 3.14 AS pi)
SELECT pi * radius * radius AS area FROM constants, circles;

Так мы объявляем константу pi и применяем ее для вычисления площади кругов.

Пошаговый план для смены профессии

Подробнее: доступные способы использования констант

Создание НЕИЗМЕНЯЕМЫХ функций

Для определения глобальных констант оформите неизменяемую функцию и применяйте ее в различных сеансах и запросах:

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.get_pi()
RETURNS numeric AS $$
BEGIN
    RETURN 3.14;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE;

Функция get_pi() возвращает постоянное значение, соблюдая принцип DRY. Чтобы избежать проблем с безопасностью, используйте полные имена функций при их вызове.

Использование ВРЕМЕННЫХ таблиц

Если вам нужны константы, актуальные только для одного сеанса, используйте временные таблицы:

CREATE TEMP TABLE session_constants AS
SELECT 3.14 AS pi;
SELECT pi * radius * radius AS area FROM session_constants, circles;

Использование механизма GUC в PostgreSQL

Механизм GUC позволяет установить переменные на уровне глобальных и сеансовых настроек. Они выступают в роли констант. Для этого необходимы изменения в конфигурации PostgreSQL.

Применение VALUES в CTEs

Определяйте константы как таблицу с помощью VALUES, что упрощает их динамическое обновление:

WITH constants(pi) AS (VALUES (3.14))
SELECT pi * radius * radius AS area FROM constants, circles;

Визуализация

Проиллюстрируем на примере приготовления ужина, где некоторые ингредиенты всегда неизменны:

Константы для рецепта:
- Соль (🧂): 1 ч. л.
- Оливковое масло (🫒): 2 ст. л.
- Чеснок (🧄): 3 зубчика

Теперь посмотрите, как бы это записали в PostgreSQL:

WITH Constants AS (
    SELECT 1 AS Salt, 2 AS OliveOil, 3 AS Garlic
)
Как и миски с предварительно подготовленными ингредиентами, константы можно использовать в процессе приготовления в любое время.

При выполнении SQL-запроса 🧂, 🫒 и 🧄 будут всегда доступны в нужном количестве:

SELECT dish, Garlic FROM dishes, Constants;

Таким образом, к каждому блюду можно добавить ровно три зубчика чеснока.

Продвинутое использование и оптимизации

Максимизация производительности с помощью констант

Для улучшения производительности, выбирайте оптимальные методики работы с константами:

  • Избегайте лишних объединений и применяйте константы только там, где это целесообразно.
  • Включайте простые константы непосредственно в код, чтобы снизить нагрузку от использования CTE.
  • Размещайте константы в индексах или ключах для увеличения скорости поиска и распределения данных.

Соблюдение наилучших практик использования констант

Для создания понятного и легко поддерживаемого кода соблюдайте следующие правила:

  • Используйте названия, точно отражающие значение констант и область их использования.
  • Для часто используемых констант создайте отдельную схему.
  • Документируйте константы, чтобы у коллег не возникало вопросов относительно вашего кода.

Обеспечение возможности повторного использования и неизменности

Для стандартизации запросов:

  • Применяйте неизменяемые функции для задания глобальных констант.
  • Размещайте сеансовые данные в временных таблицах.
  • Использование настроек через GUC удобно для глобальных параметров или констант, требуемых в разных сеансах.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую конструкцию следует использовать для задания именованных констант в PostgreSQL?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

