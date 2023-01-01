"Определение и использование констант в PostgreSQL: примеры"
Быстрый ответ
Для задания именованных констант в PostgreSQL используйте конструкцию
WITH:
WITH constants AS (SELECT 3.14 AS pi)
SELECT pi * radius * radius AS area FROM constants, circles;
Так мы объявляем константу
pi и применяем ее для вычисления площади кругов.
Подробнее: доступные способы использования констант
Создание НЕИЗМЕНЯЕМЫХ функций
Для определения глобальных констант оформите неизменяемую функцию и применяйте ее в различных сеансах и запросах:
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.get_pi()
RETURNS numeric AS $$
BEGIN
RETURN 3.14;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE;
Функция
get_pi() возвращает постоянное значение, соблюдая принцип DRY. Чтобы избежать проблем с безопасностью, используйте полные имена функций при их вызове.
Использование ВРЕМЕННЫХ таблиц
Если вам нужны константы, актуальные только для одного сеанса, используйте временные таблицы:
CREATE TEMP TABLE session_constants AS
SELECT 3.14 AS pi;
SELECT pi * radius * radius AS area FROM session_constants, circles;
Использование механизма GUC в PostgreSQL
Механизм GUC позволяет установить переменные на уровне глобальных и сеансовых настроек. Они выступают в роли констант. Для этого необходимы изменения в конфигурации PostgreSQL.
Применение VALUES в CTEs
Определяйте константы как таблицу с помощью
VALUES, что упрощает их динамическое обновление:
WITH constants(pi) AS (VALUES (3.14))
SELECT pi * radius * radius AS area FROM constants, circles;
Визуализация
Проиллюстрируем на примере приготовления ужина, где некоторые ингредиенты всегда неизменны:
Константы для рецепта:
- Соль (🧂): 1 ч. л.
- Оливковое масло (🫒): 2 ст. л.
- Чеснок (🧄): 3 зубчика
Теперь посмотрите, как бы это записали в PostgreSQL:
WITH Constants AS (
SELECT 1 AS Salt, 2 AS OliveOil, 3 AS Garlic
)
Как и миски с предварительно подготовленными ингредиентами, константы можно использовать в процессе приготовления в любое время.
При выполнении SQL-запроса 🧂, 🫒 и 🧄 будут всегда доступны в нужном количестве:
SELECT dish, Garlic FROM dishes, Constants;
Таким образом, к каждому блюду можно добавить ровно три зубчика чеснока.
Продвинутое использование и оптимизации
Максимизация производительности с помощью констант
Для улучшения производительности, выбирайте оптимальные методики работы с константами:
- Избегайте лишних объединений и применяйте константы только там, где это целесообразно.
- Включайте простые константы непосредственно в код, чтобы снизить нагрузку от использования CTE.
- Размещайте константы в индексах или ключах для увеличения скорости поиска и распределения данных.
Соблюдение наилучших практик использования констант
Для создания понятного и легко поддерживаемого кода соблюдайте следующие правила:
- Используйте названия, точно отражающие значение констант и область их использования.
- Для часто используемых констант создайте отдельную схему.
- Документируйте константы, чтобы у коллег не возникало вопросов относительно вашего кода.
Обеспечение возможности повторного использования и неизменности
Для стандартизации запросов:
- Применяйте неизменяемые функции для задания глобальных констант.
- Размещайте сеансовые данные в временных таблицах.
- Использование настроек через GUC удобно для глобальных параметров или констант, требуемых в разных сеансах.
