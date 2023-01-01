"Определение и использование констант в PostgreSQL: примеры"

Быстрый ответ

Для задания именованных констант в PostgreSQL используйте конструкцию WITH :

SQL Скопировать код WITH constants AS (SELECT 3.14 AS pi) SELECT pi * radius * radius AS area FROM constants, circles;

Так мы объявляем константу pi и применяем ее для вычисления площади кругов.

Подробнее: доступные способы использования констант

Создание НЕИЗМЕНЯЕМЫХ функций

Для определения глобальных констант оформите неизменяемую функцию и применяйте ее в различных сеансах и запросах:

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE FUNCTION public.get_pi() RETURNS numeric AS $$ BEGIN RETURN 3.14; END; $$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE;

Функция get_pi() возвращает постоянное значение, соблюдая принцип DRY. Чтобы избежать проблем с безопасностью, используйте полные имена функций при их вызове.

Использование ВРЕМЕННЫХ таблиц

Если вам нужны константы, актуальные только для одного сеанса, используйте временные таблицы:

SQL Скопировать код CREATE TEMP TABLE session_constants AS SELECT 3.14 AS pi; SELECT pi * radius * radius AS area FROM session_constants, circles;

Использование механизма GUC в PostgreSQL

Механизм GUC позволяет установить переменные на уровне глобальных и сеансовых настроек. Они выступают в роли констант. Для этого необходимы изменения в конфигурации PostgreSQL.

Применение VALUES в CTEs

Определяйте константы как таблицу с помощью VALUES , что упрощает их динамическое обновление:

SQL Скопировать код WITH constants(pi) AS (VALUES (3.14)) SELECT pi * radius * radius AS area FROM constants, circles;

Визуализация

Проиллюстрируем на примере приготовления ужина, где некоторые ингредиенты всегда неизменны:

Markdown Скопировать код Константы для рецепта: - Соль (🧂): 1 ч. л. - Оливковое масло (🫒): 2 ст. л. - Чеснок (🧄): 3 зубчика

Теперь посмотрите, как бы это записали в PostgreSQL:

SQL Скопировать код WITH Constants AS ( SELECT 1 AS Salt, 2 AS OliveOil, 3 AS Garlic )

Markdown Скопировать код Как и миски с предварительно подготовленными ингредиентами, константы можно использовать в процессе приготовления в любое время.

При выполнении SQL-запроса 🧂, 🫒 и 🧄 будут всегда доступны в нужном количестве:

SQL Скопировать код SELECT dish, Garlic FROM dishes, Constants;

Таким образом, к каждому блюду можно добавить ровно три зубчика чеснока.

Продвинутое использование и оптимизации

Максимизация производительности с помощью констант

Для улучшения производительности, выбирайте оптимальные методики работы с константами:

Избегайте лишних объединений и применяйте константы только там, где это целесообразно.

Включайте простые константы непосредственно в код, чтобы снизить нагрузку от использования CTE.

Размещайте константы в индексах или ключах для увеличения скорости поиска и распределения данных.

Соблюдение наилучших практик использования констант

Для создания понятного и легко поддерживаемого кода соблюдайте следующие правила:

Используйте названия, точно отражающие значение констант и область их использования.

Для часто используемых констант создайте отдельную схему.

Документируйте константы, чтобы у коллег не возникало вопросов относительно вашего кода.

Обеспечение возможности повторного использования и неизменности

Для стандартизации запросов:

Применяйте неизменяемые функции для задания глобальных констант.

функции для задания глобальных констант. Размещайте сеансовые данные в временных таблицах .

. Использование настроек через GUC удобно для глобальных параметров или констант, требуемых в разных сеансах.

