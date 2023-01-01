Определение дня недели по дате в SQL Server 2005/2008

Быстрый ответ

Для определения дня недели в SQL Server применяйте функцию DATEPART с аргументами dw или weekday . Если вам требуется сделать первым днём недели иной от стандартного, откорректируйте значение SET DATEFIRST в соответствии с вашими требованиями. Вот пример, когда неделя начинается с понедельника:

SQL Скопировать код SET DATEFIRST 1; -- Понедельник становится первым днём недели SELECT DATEPART(dw, GETDATE()) AS DayOfWeek;

Данный запрос вернёт 1 для понедельника, и далее значение будет поочерёдно увеличиваться до 7 для воскресенья, независимо от стандартных настроек сервера.

Всё зависит от параметра DATEFIRST

@@DATEFIRST в SQL Server показывает первый день недели, что может меняться в зависимости от пользовательских предпочтений или особых требований. Определить, какой день начинает неделю в вашей базе данных, можно при помощи запроса SELECT @@DATEFIRST AS StartOfWeek .

Запрос DATEPART(dw, GETDATE()) вернёт числовое значение текущего дня недели, при этом это значение будет зависеть от установленного DATEFIRST .

Таким образом, для гарантированно одинаковых результатов, всегда учитывайте параметр DATEFIRST при использовании DATEPART() .

Начинаем неделю на свой манер

Если неделя для вас начинается не с воскресенья, а, например, с понедельника, как это установлено в международном стандарте ISO 8601, используйте следующий код:

SQL Скопировать код SET DATEFIRST 1; -- Первый день недели теперь понедельник SELECT DATENAME(dw, GETDATE()) AS DayName, DATEPART(dw, GETDATE()) AS DayNumber;

Здесь DayName будет содержать название дня недели, а DayNumber — его числовой эквивалент.

Гибкость с DATEFIRST

Помните: если вы изменили DATEFIRST , то результаты могут отличаться от привычных. Вы всегда можете восстановить значение после выполнения запроса или принять во внимание изменения при анализе результатов:

SQL Скопировать код -- Восстановим изначальное значение SET DATEFIRST 7;

Использование CASE позволяет связать числовые значения DATEPART с соответствующими днями недели:

SQL Скопировать код SELECT CASE DATEPART(dw, GETDATE()) WHEN 1 THEN 'Воскресенье' WHEN 2 THEN 'Понедельник' -- Добавьте условия для остальных дней END AS DayOfWeek;

Визуализация

Вам можно представить стены календаря с подсвеченными днями:

Markdown Скопировать код 🗓️: [Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб]

Определение текущего дня недели аналогично подсветке нужного дня на календаре:

SQL Скопировать код SELECT DATEPART(dw, GETDATE());

Это, как если бы вы освещали календарь фонариком, подсвечивая сегодняшний день:

Markdown Скопировать код 🗓️: [Вс, **Пн**, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб] 🔦: Освещаем '**Пн**' — сегодня понедельник, и свет это демонстрирует!

Таким образом, SQL Server помогает выявить день недели — в данном случае понедельник на вашем календаре.

Всегда храните дату в типе данных datetime , чтобы обеспечить корректное взаимодействие функций с вашими данными.

Когда работаете с днями недели, всегда учитывайте граничные случаи и возможность применения арифметических операций со строгим остатком (% 7), не забывая при этом о параметре DATEFIRST , особенно когда дело доходит до расчёта отступов дней в контексте дней недели.

Обратите внимание на установку DATEFIRST перед началом работы с датами и днями недели в различных средах.

