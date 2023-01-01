Оператор OR в TypeORM: реализация в запросах на примерах

Быстрый ответ

Применение условия "ИЛИ" в TypeORM возможно при использовании параметра where метода find , которому передается массив объектов. Например, для выбора пользователей с именами Алиса или с фамилией Смит, используйте следующий код:

JS Скопировать код const users = await userRepository.find({ where: [{ firstName: 'Alice' }, { lastName: 'Smith' }] });

При помощи метода find несколько условий с легкостью объединяются с применением оператора "ИЛИ".

Применение разнообразных условий с оператором "ИЛИ"

В процессе работы с TypeORM вы можете сталкнуться со сложными задачами, где необходимо использование оператора ИЛИ .

Комбинация "ИЛИ" и "И"

В случаях, когда требуется скомбинировать в запросе условия ИЛИ и И , TypeORM предоставляет удобное решение. Вы можете создавать запросы со вложенными объектами в массиве where , описывая требуемую логику следующим образом:

JS Скопировать код const users = await userRepository.find({ where: [ { firstName: 'Alice', lastName: 'Smith' }, { firstName: 'Bob', age: LessThan(30) } ] });

Такой запрос вернёт пользователей по имени "Алиса Смит" или пользователей с именем "Боб", которым не более 30 лет.

Динамические условия "ИЛИ" с параметрами

Для условий, которые могут изменяться в соответствии с контекстом выполнения, вы можете использовать параметры, передавая их через метод find :

JS Скопировать код const userConditions = [ { firstName: 'Alice' }, { lastName: 'Smith' } ]; // userConditions могут быть определены в соответствии с текущими условиями const users = await userRepository.find({ where: userConditions });

Такой подход позволяет динамично управлять процессом отбора данных.

Сложные "ИЛИ" операции с QueryBuilder

При необходимости выполнения запросов, которые усложнены и сложнее стандартных сценариев, применяйте QueryBuilder:

JS Скопировать код const users = await userRepository .createQueryBuilder("user") .where("user.firstName = :firstName", { firstName: "Alice" }) .orWhere("user.lastName = :lastName", { lastName: "Smith" }) .getMany();

QueryBuilder обеспечивает расширенные возможности для формирования условий запроса.

Визуализация

Оператор ИЛИ в TypeORM можно представить как выбор пути на перекрестке:

Запрос без ИЛИ : 🚗➡️ [🛑 Один путь]

: 🚗➡️ [🛑 Один путь] Запрос с ИЛИ : 🚗➡️ [🛣️ Возможность выбора] ИЛИ [🔀 Альтернативный маршрут]

TypeORM предоставляет возможность управлять "траекторией" содержимого ваших данных:

typescript Скопировать код // Линейный запрос: repository.find({ where: { color: 'red' }}); // 🚗➡️ [🛑 Только красные машины] // Ветвистый запрос с "ИЛИ": repository.find({ where: [ { color: 'red' }, // 🚗➡️ [🛣️ Маршрут А: красные машины] { color: 'blue' } // 🚗➡️ [🔀 Маршрут Б: синие машины] ] });

Оператор ИЛИ позволяет выставить несколько альтернатив выбора и определить динамическую траекторию поиска данных. 🚦🚗🚙

Расширение горизонтов

Использование "ИЛИ" без чрезмерной зависимости от QueryBuilder

QueryBuilder — это мощный инструмент, однако его не всегда целесообразно применять для базовых операций "ИЛИ". Метод find и использование массива может быть эффективным решением для множества сценариев.

Точное формулирование условий

Особое внимание в TypeORM следует уделять точной формулировке условий: в рамках одного объекта они сочетаются оператором И , а в разных — через ИЛИ . Любое недоразумение может привести к неверным результатам.

Влияние на производительность при активном использовании "ИЛИ"

Частое применение оператора "ИЛИ" может негативно сказаться на скорости исполнения запросов. Более быстрая производительность достигается индексацией используемых столбцов. Поэтому, следите за эффективностью запросов и, при необходимости, оптимизируйте их.

