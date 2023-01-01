Оператор IN в C#: проверка наличия значения в списке

Быстрый ответ

В C#, для проверки присутствия элемента в коллекции, независимо от того, является ли она массивом или списком, применяется метод Contains . Он выполняет ту же функцию, что и оператор IN в SQL. Вот наглядный пример:

int[] числа = { 1, 3, 5, 7 }; int искомоеЧисло = 3; bool найдено = числа.Contains(искомоеЧисло);

В этом контексте числа.Contains(искомоеЧисло) проверяет, есть ли искомое число в массиве чисел, что аналогично оператору IN в SQL.

Как реализовать "IN" с помощью методов расширения

Чтобы улучшить читабельность кода, особенно в случаях, когда необходимость проверки вхождения элемента в массив или список возникает часто, можно использовать метод расширения. Это делает код более изящным и делает его схожим с использованием оператора IN в SQL:

public static class ExtensionMethods { public static bool In<T>(this T item, params T[] list) { if (list == null) throw new ArgumentNullException("Пустое пространство может быть важно, но тут нулевые аргументы не приемлемы!"); return list.Contains(item); } }

Таким образом, применение становится простым и ясным:

if (искомоеЧисло.In(1, 3, 5, 7)) { // Вывод: Число найдено! }

Ключевое слово params позволяет передавать неограниченное количество аргументов, поэтому нет необходимости создавать массив явно.

Используем мощь LINQ

В C# существует механизм Language-Integrated Query (LINQ), с помощью которого даже без специфичного оператора IN можно написать аналогичную логику. Для таких целей служат функции Where и Any :

var естьВНаличии = товары.Any(p => искомыеИдентификаторы.Contains(p.Id));

Здесь метод Any из LINQ осуществляет поиск товара по идентификатору из списка искомыеИдентификаторы , воспроизводя действие оператора IN из SQL.

Работа оператора "IN" с разными типами данных

Оператор 'IN' можно применять к различным типам данных, включая диапазоны, строки, даты или даже пользовательские объекты:

if ("банан".In("яблоко", "банан", "вишня")) { // Мы нашли банан. Держитесь за него! }

Визуализация

Представим, что ищем отвертку в ящике с инструментами:

var инструментарий = new List<string> { "молоток", "гаечный ключ", "отвертка", "плоскогубцы" }; if (инструментарий.Contains("отвертка")) { // Отлично! Мы нашли отвертку! }

Вот так, магия!

Ящик с инструментами (🧰): [🔨, 🔧, 🪛, ⚡️]

Ищем: 🪛 (отвертка)

Результат: Отвертка найдена! (🧰➡️🪛✔️)

Бережное обращение с null

Крайне важно аккуратно обрабатывать ситуации, когда входные данные могут быть null, чтобы избежать исключений. Мы можем добавить в метод In защиту от null:

public static bool SafeIn<T>(this T item, params T[] list) { return list?.Contains(item) ?? false; // Теперь null-значения не страшны! }

С Enumerable код становится красивым

Используя методы Enumerable , мы можем элегантно перенести паттерны, аналогичные SQL IN , в C#:

var значимыеСчета = new [] { 100, 200, 300 }; bool рубежДостигнут = игроки.Any(игрок => значимыеСчета.Contains(игрок.Счет));

