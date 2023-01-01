Оператор <=> в MySQL: сравнение с NULL и другими значениями#Основы SQL #MySQL / MariaDB #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Оператор
<=>, применяемый в MySQL, служит для сравнения значений, в том числе NULL. Он отличается от обычного оператора
=, поскольку считает
NULL равным
NULL (выражение
NULL <=> NULL возвращает 1). Это помогает избежать ситуаций, когда сравнение с
NULL приводит к неопределенности. Пример запроса:
SELECT 1 <=> 1, NULL <=> NULL, 1 <=> NULL;
вернёт 1, 1 и 0 соответственно, показывая, что оператор
<=> обрабатывает
NULL как полноценное значение, что не свойственно оператору
=.
Глубже в теме
Оператор
<=> становится незаменимым при работе с трёхзначной логикой в SQL: истина, ложь и неопределенность. Если стандартное сравнение через
= с
NULL возвращает UNKNOWN, то
<=> всегда подаёт конкретный ответ: либо 1 (истина), либо 0 (ложь).
Использование сравнений, учитывающих NULL
Данный оператор идеально подходит для условных запросов, например, в разделах join или where, особенно если в столбцах могут встретиться
NULL. Это помогает избежать ненужного исключения строк с значением
NULL.
SELECT *
FROM table1 T1
JOIN table2 T2 ON T1.nullable_column <=> T2.nullable_column; -- Дружба с NULL-значениями приветствуется 🥳
Инверсия сравнений, учитывающих NULL
Для инвертирования результата сравнения с
NULL можно использовать
NOT в сочетании с
<=>:
SELECT *
FROM your_table
WHERE NOT (your_column <=> NULL); -- Мастерское обход знаний о NULL 🏆
Тогда в результатах будут только те строки, в которых
your_column не является
NULL.
Подводные камни
Остерегайтесь думать, что
<=> ведет себя точно так же, как
=, в случаях когда
NULL отсутствует в сравнении. Чаще всего, это так, но важно помнить, что
<=> разрабатывался для работы с
NULL, и его использование вместо
= может привести к непредсказуемым результатам.
Контекст различных SQL-диалектов
Оператор
<=> в MySQL аналогичен выражению
IS NOT DISTINCT FROM из стандарта SQL:2003 благодаря их подобной функциональности. При разработке кода, мигрирующего между платформами, важно оценивать альтернативы для СУБД, которые не поддерживают
<=>.
Визуализация
Можно представить сравнение как взвешивание на чашах весов:
| Значение (A) | Оператор <=> | Значение (B) | Результат сравнения |
| -------------| :----------: | ------------ | ------------------- |
| 5 | <=> | 5 | ИСТИНА (1) | # Они полностью совпадают, отлично! 🙌
| 7 | <=> | 3 | ЛОЖЬ (0) | # Не получилось, они не равны. 👎
| NULL | <=> | NULL | ИСТИНА (1) | # Объединение двух пустот тоже имеет значение! 🎭
Оператор <=> действует как объективный арбитр, признающий NULL-значения эквивалентными и поддерживающий равновесие даже там, где присутствует "пустота".
Ввёдение <=> в ваш SQL-арсенал
<=> незаменим при синхронизации данных и сложных запросах, где могут встречаться подзапросы с
NULL значениями. Его однозначность помогает обеспечивать целостность данных.
Интеграция с scripting языками
При работе с MySQL на языках типа PHP или Python,
<=> упрощает обработку
NULL в подготовленных выражениях, минимизируя сложную логику в условиях проверки на
NULL.
Подсказка для оптимизатора
Применение
<=> способствует оптимизации запросов в MySQL за счёт упрощения трёхзначной логики, которая может усложнять работу оптимизаторов. Это гарантирует лучший результат при работе с
NULL.
Полезные материалы
- MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 12.4.2 Функции и операторы сравнения — подробное описание оператора сравнения с учётом NULL
<=>в MySQL.
- php – Laravel 5.1 Неизвестный тип базы данных enum запрошен – Stack Overflow — обсуждение на StackOverflow, где упоминается оператор MySQL
<=>, вопреки различающемуся заголовку вопроса.
- MySQL оператор равенства – w3resource — Примеры и пояснения, акцентирующие внимание на использовании оператора
<=>в MySQL.
- Разгадывание загадки SQL-операторов – В том числе
<=>– Medium — обзор операторов, включая и оператор
<=>MySQL.
Денис Сурков
архитектор данных