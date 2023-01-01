Оператор <=> в MySQL: сравнение с NULL и другими значениями

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Оператор <=> , применяемый в MySQL, служит для сравнения значений, в том числе NULL. Он отличается от обычного оператора = , поскольку считает NULL равным NULL (выражение NULL <=> NULL возвращает 1). Это помогает избежать ситуаций, когда сравнение с NULL приводит к неопределенности. Пример запроса:

SQL Скопировать код SELECT 1 <=> 1, NULL <=> NULL, 1 <=> NULL;

вернёт 1, 1 и 0 соответственно, показывая, что оператор <=> обрабатывает NULL как полноценное значение, что не свойственно оператору = .

Глубже в теме

Оператор <=> становится незаменимым при работе с трёхзначной логикой в SQL: истина, ложь и неопределенность. Если стандартное сравнение через = с NULL возвращает UNKNOWN, то <=> всегда подаёт конкретный ответ: либо 1 (истина), либо 0 (ложь).

Использование сравнений, учитывающих NULL

Данный оператор идеально подходит для условных запросов, например, в разделах join или where, особенно если в столбцах могут встретиться NULL . Это помогает избежать ненужного исключения строк с значением NULL .

SQL Скопировать код SELECT * FROM table1 T1 JOIN table2 T2 ON T1.nullable_column <=> T2.nullable_column; -- Дружба с NULL-значениями приветствуется 🥳

Инверсия сравнений, учитывающих NULL

Для инвертирования результата сравнения с NULL можно использовать NOT в сочетании с <=> :

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE NOT (your_column <=> NULL); -- Мастерское обход знаний о NULL 🏆

Тогда в результатах будут только те строки, в которых your_column не является NULL .

Подводные камни

Остерегайтесь думать, что <=> ведет себя точно так же, как = , в случаях когда NULL отсутствует в сравнении. Чаще всего, это так, но важно помнить, что <=> разрабатывался для работы с NULL , и его использование вместо = может привести к непредсказуемым результатам.

Контекст различных SQL-диалектов

Оператор <=> в MySQL аналогичен выражению IS NOT DISTINCT FROM из стандарта SQL:2003 благодаря их подобной функциональности. При разработке кода, мигрирующего между платформами, важно оценивать альтернативы для СУБД, которые не поддерживают <=> .

Визуализация

Можно представить сравнение как взвешивание на чашах весов:

Markdown Скопировать код | Значение (A) | Оператор <=> | Значение (B) | Результат сравнения | | -------------| :----------: | ------------ | ------------------- | | 5 | <=> | 5 | ИСТИНА (1) | # Они полностью совпадают, отлично! 🙌 | 7 | <=> | 3 | ЛОЖЬ (0) | # Не получилось, они не равны. 👎 | NULL | <=> | NULL | ИСТИНА (1) | # Объединение двух пустот тоже имеет значение! 🎭

Оператор <=> действует как объективный арбитр, признающий NULL-значения эквивалентными и поддерживающий равновесие даже там, где присутствует "пустота".

Ввёдение <=> в ваш SQL-арсенал

<=> незаменим при синхронизации данных и сложных запросах, где могут встречаться подзапросы с NULL значениями. Его однозначность помогает обеспечивать целостность данных.

Интеграция с scripting языками

При работе с MySQL на языках типа PHP или Python, <=> упрощает обработку NULL в подготовленных выражениях, минимизируя сложную логику в условиях проверки на NULL .

Подсказка для оптимизатора

Применение <=> способствует оптимизации запросов в MySQL за счёт упрощения трёхзначной логики, которая может усложнять работу оптимизаторов. Это гарантирует лучший результат при работе с NULL .

