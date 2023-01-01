Округление времени до ближайшего интервала в T-SQL
Быстрый ответ
Для округления времени до ближайшего 15-минутного интервала в T-SQL, используйте функции
DATEADD и
DATEDIFF.
SELECT DATEADD(MINUTE, ROUND(DATEDIFF(MINUTE, 0, @YourTime) / 15.0, 0) * 15, 0) AS RoundedTime
Подставьте вместо
@YourTime вашу временную переменную. Сначала производится вычисление разницы в минутах относительно нулевого времени, затем округление до ближайшего 15-минутного интервала и добавление найденных минут обратно к нулевому времени.
Учёт общепринятых пауз и избежание логических ошибок
Предотвращение переполнения с будущими датами
Для предотвращения переполнения, к которому может привести использование нулевого времени на больших временных интервалах, воспользуемся более близким ко времени события эталоном:
SELECT DATEADD(MINUTE, ROUND(DATEDIFF(MINUTE, '20000101', @YourTime) / 15.0, 0) * 15, '20000101') AS RoundedTime
В качестве такого эталона используйте дату начала нового тысячелетия, такой подход будет актуальным в контексте проблемы 2000 года (Y2K).
Округление до полуминуты
Если вам необходимо округление с точностью до секунд, сделайте округление до ближайшего полуминутного интервала – 30 секунд:
SELECT DATEADD(SECOND, ROUND(DATEDIFF(SECOND, '20000101', @YourTime) / 30.0, 0) * 30, '20000101') AS RoundedTime
Этим способом можно учесть секунды для получения более точного округлённого времени.
Применение округления к множеству столбцов
В случае необходимости округления времени начала и окончания (
starttime и
stoptime), используйте следующий подход:
SELECT
DATEADD(MINUTE, ROUND(DATEDIFF(MINUTE, 0, starttime) / 15.0, 0) * 15, 0) AS RoundedStartTime,
DATEADD(MINUTE, ROUND(DATEDIFF(MINUTE, 0, stoptime) / 15.0, 0) * 15, 0) AS RoundedStopTime
FROM YourTable
Это позволит согласовать округление времени в разных столбцах.
Визуализация
Демонстрация процесса на примере часов, разделенных на четыре отрезка по 15 минут:
Взгляните на эти часы: 🕒
Округление вниз ⬇️ | Фактическое время | Округление вверх ⬆️
--------------|-------------|------------
🕐 (1:00) | 1:07 | 🕜 (1:15)
🕑 (2:00) | 2:14 | 🕝 (2:15)
🕒 (3:00) | 3:23 | 🕞 (3:30)
Примеры округления на практике:
🔴 1:07 ближе к 🕐 (1:00), округляем ВНИЗ.
🟢 2:14 находится на границе, округление может быть ВВЕРХ или ВНИЗ, в зависимости от предпочтений.
🔵 3:23 ближе к 🕞 (3:30), округляем ВВЕРХ.
Это наглядно демонстрирует процесс округления времени до ближайшего четвертьчаса.
Погружение в тему: варианты округления и практические методики
Округление вниз или вверх с использованием функций FLOOR и CEILING
Используйте функции
FLOOR и
CEILING для округления времени вниз или вверх соответственно:
SELECT DATEADD(MINUTE, FLOOR(DATEDIFF(MINUTE, 0, @YourTime) / 15.0) * 15, 0) AS RoundedDownTime
SELECT DATEADD(MINUTE, CEILING(DATEDIFF(MINUTE, 0, @YourTime) / 15.0) * 15, 0) AS RoundedUpTime
Учет мельчайших деталей
Для достижения максимальной точности вы можете привести время к типу float перед округлением:
SELECT DATEADD(MINUTE, CAST((DATEDIFF(MINUTE, 0, CAST(@YourTime AS float)) / 15.0) AS INT) * 15, 0) AS RoundedTime
Исключение секунд для упрощения
Ситуации, когда секунды не играют роли и нужно упростить округление, позволяет обработать следующий подход:
SELECT CAST(CAST(@YourTime AS smalldatetime) AS time) AS RoundedTimeApprox
Это позволяет быстро округлить время до ближайшей минуты, пропуская секунды.
Нейтрализация временных "бомб": интеграция в существующие системы
Следует быть внимательными при обновлении T-SQL кода, чтобы внедрение новых методов не вызвало сбоев:
UPDATE YourTable
SET @YourTime = DATEADD(MINUTE, ROUND(DATEDIFF(MINUTE, 0, @YourTime) / 15.0, 0) * 15, 0)
WHERE some_condition
Тщательное тестирование является ключом к успешной реализации изменений без ущерба для базы данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик