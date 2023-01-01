Округление до 2 знаков после запятой в SQL: преобразование минут

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Функцией ROUND() можно округлить число до двух знаков после запятой:

SQL Скопировать код SELECT ROUND(имя_столбца, 2) FROM имя_таблицы;

Вы можете заменить имя_столбца и имя_таблицы на актуальные значения. В результате ваши данные станут презентабельнее.

Для сохранения двух знаков после запятой, независимо от их значений, примените функцию ROUND() в сочетании с CAST() :

SQL Скопировать код SELECT CAST(ROUND(имя_столбца, 2) AS NUMERIC(16,2)) FROM имя_таблицы;

Так ваш результат будет всегда отображать два знака после запятой.

Преобразование типов с использованием CAST

Функция CAST — это основной инструмент для трансформации типов:

SQL Скопировать код SELECT CAST(имя_столбца AS NUMERIC(предел_точности, 2)) FROM имя_таблицы;

Параметр предел_точности определяет общее количество цифр и гарантирует необходимый диапазон чисел, например NUMERIC(18,2) .

Управление точностью типа данных float

Обрабатывая данные типа float, не забывайте обеспечить их точность:

SQL Скопировать код SELECT CAST(ROUND(имя_столбца_типа_float, 2) AS FLOAT) FROM имя_таблицы;

Для большей точности лучше использовать NUMERIC или DECIMAL .

Форматирование с функцией FORMAT в SQL Server

Начиная с версии 2012 в SQL Server доступна функция FORMAT() :

SQL Скопировать код SELECT FORMAT(имя_столбца, 'N2') FROM имя_таблицы;

Она округляет число и форматирует его для отображения с двумя знаками после запятой.

Преобразование времени с помощью CAST

Преобразуйте минуты в часы с функцией CAST() без потери точности:

SQL Скопировать код SELECT CAST((столбец_минут / 60.0) AS NUMERIC(16,2)) FROM имя_таблицы;

Деление на 60.0, а не на 60 гарантирует получение десятичного числа, а не целого.

Работа с переменными в SQL

Сложные запросы часто включают в себя объявление переменных:

SQL Скопировать код DECLARE @ValueToRound NUMERIC(16,4) = имя_столбца; SELECT CAST(ROUND(@ValueToRound, 2) AS NUMERIC(16,2));

Управление переменными делает запросы гибкими и более понятными.

Визуализация

Округление в SQL можно представить как операцию с использованием лазера:

| Исходное значение | 📏 1234.5678 |

SQL Скопировать код SELECT ROUND(имя_столбца, 2) FROM имя_таблицы;

| Результат после округления | 📐 1234.57 |

Точность такого округления сравнима с лазерной резкой.

Особенности точности в SQL

Следуйте нижеуказанным рекомендациям для оптимизации точности и масштаба числовых данных:

Избегайте ошибок переполнения, выбирая правильный предел для NUMERIC(x,2) .

. Настраивайте функцию CAST с максимальной точностью, чтобы предотвратить ненужное округление.

с максимальной точностью, чтобы предотвратить ненужное округление. Тип данных FLOAT может вызвать ошибки округления. Для финансовых данных лучше использовать DECIMAL .

Особенности SQL Server, Oracle, PostgreSQL и других СУБД

Данный синтаксис в первую очередь создан для SQL Server. В других СУБД, включая Oracle, могут потребоваться некоторые корректировки:

SQL Скопировать код SELECT ROUND(имя_столбца, 2) FROM имя_таблицы;

Комбинирование функций CAST и ROUND

Используйте ROUND() и CAST() для элегантного отображения данных:

SQL Скопировать код SELECT CAST(ROUND(имя_столбца, 2) AS NUMERIC(16,2)) FROM имя_таблицы;

Полезные материалы