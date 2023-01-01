Округление до 2 знаков после запятой в SQL: преобразование минут
Быстрый ответ
Функцией
ROUND() можно округлить число до двух знаков после запятой:
SELECT ROUND(имя_столбца, 2) FROM имя_таблицы;
Вы можете заменить
имя_столбца и
имя_таблицы на актуальные значения. В результате ваши данные станут презентабельнее.
Для сохранения двух знаков после запятой, независимо от их значений, примените функцию
ROUND() в сочетании с
CAST():
SELECT CAST(ROUND(имя_столбца, 2) AS NUMERIC(16,2)) FROM имя_таблицы;
Так ваш результат будет всегда отображать два знака после запятой.
Преобразование типов с использованием CAST
Функция
CAST — это основной инструмент для трансформации типов:
SELECT CAST(имя_столбца AS NUMERIC(предел_точности, 2)) FROM имя_таблицы;
Параметр
предел_точности определяет общее количество цифр и гарантирует необходимый диапазон чисел, например
NUMERIC(18,2).
Управление точностью типа данных float
Обрабатывая данные типа float, не забывайте обеспечить их точность:
SELECT CAST(ROUND(имя_столбца_типа_float, 2) AS FLOAT) FROM имя_таблицы;
Для большей точности лучше использовать
NUMERIC или
DECIMAL.
Форматирование с функцией FORMAT в SQL Server
Начиная с версии 2012 в SQL Server доступна функция
FORMAT():
SELECT FORMAT(имя_столбца, 'N2') FROM имя_таблицы;
Она округляет число и форматирует его для отображения с двумя знаками после запятой.
Преобразование времени с помощью CAST
Преобразуйте минуты в часы с функцией
CAST() без потери точности:
SELECT CAST((столбец_минут / 60.0) AS NUMERIC(16,2)) FROM имя_таблицы;
Деление на 60.0, а не на 60 гарантирует получение десятичного числа, а не целого.
Работа с переменными в SQL
Сложные запросы часто включают в себя объявление переменных:
DECLARE @ValueToRound NUMERIC(16,4) = имя_столбца;
SELECT CAST(ROUND(@ValueToRound, 2) AS NUMERIC(16,2));
Управление переменными делает запросы гибкими и более понятными.
Визуализация
Округление в SQL можно представить как операцию с использованием лазера:
| Исходное значение | 📏 1234.5678 |
SELECT ROUND(имя_столбца, 2) FROM имя_таблицы;
| Результат после округления | 📐 1234.57 |
Точность такого округления сравнима с лазерной резкой.
Особенности точности в SQL
Следуйте нижеуказанным рекомендациям для оптимизации точности и масштаба числовых данных:
- Избегайте ошибок переполнения, выбирая правильный предел для
NUMERIC(x,2).
- Настраивайте функцию
CASTс максимальной точностью, чтобы предотвратить ненужное округление.
- Тип данных
FLOATможет вызвать ошибки округления. Для финансовых данных лучше использовать
DECIMAL.
Особенности SQL Server, Oracle, PostgreSQL и других СУБД
Данный синтаксис в первую очередь создан для SQL Server. В других СУБД, включая Oracle, могут потребоваться некоторые корректировки:
SELECT ROUND(имя_столбца, 2) FROM имя_таблицы;
Комбинирование функций CAST и ROUND
Используйте
ROUND() и
CAST() для элегантного отображения данных:
SELECT CAST(ROUND(имя_столбца, 2) AS NUMERIC(16,2)) FROM имя_таблицы;
Полезные материалы
- Подробное руководство W3Schools по округлению числовых операций в SQL Server.
- Официальное руководство Microsoft по приведению типов в SQL Server.
- Докуметация Oracle о функции ROUND для повышения точности данных.
- Управление числовыми типами и точностью в SQL.
- Обсуждение на Stack Overflow различий в логике округления между SQL Server и C#.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы