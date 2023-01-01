Ограничение значений в колонке Postgres без создания таблицы

#PostgreSQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  #Ограничения (Constraints)  
Быстрый ответ

Для того чтобы ограничить принимаемые значения столбца в PostgreSQL, можно использовать ограничение CHECK:

ALTER TABLE ваша таблица 
ADD CONSTRAINT проверка_статуса 
CHECK (статус IN ('активен', 'неактивен', 'в ожидании'));

Этот запрос гарантирует, что столбец статус может принять только значения 'активен', 'неактивен' или 'в ожидании'.

Еще один способ: использование ENUM типов в PostgreSQL, что придаст вашему коду больше структурированности:

CREATE TYPE статусы AS ENUM ('активен', 'неактивен', 'в ожидании');
ALTER TABLE ваша таблица
ALTER COLUMN статус
TYPE статусы
USING статус::статусы;
Основы ограничений: CHECK и ENUM

Проверка значений посредством Enums

Тип ENUM в PostgreSQL задает строгие правила в виде списка допустимых значений, способствуя тем самым стройности данных:

CREATE TYPE настроение AS ENUM ('веселый', 'средний', 'печальный');

Проверь и следи: чтобы не нанести вред базе данных

Ограничение CHECK отлично справляется не только с базовыми проверками списков, но также способно использовать регулярные выражения для более сложных паттернов:

ALTER TABLE товары
ADD CONSTRAINT проверка_кода_товара
CHECK (код ~ '^P-[0-9]{4}$');

Такое ограничение контролирует, чтобы код товара соответствовал готовому шаблону – буква 'P' и четыре цифры.

Когда средние меры не помогают: триггеры и функции

В случаях, когда ограничения CHECK оказываются недостаточными, триггеры и функции предлагают гибкие возможности контроля за значениями столбцов:

CREATE FUNCTION проверка_цены_товара() 
RETURNS trigger AS $$
BEGIN
  IF NEW.price < 0 THEN
    RAISE EXCEPTION 'Цена не может быть отрицательной';
  END IF;
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER проверка_перед_вставкой
BEFORE INSERT OR UPDATE ON товар
FOR EACH ROW 
EXECUTE PROCEDURE проверка_цены_товара();

Используйте такие инструменты с осознанием их сложности и потенциальной мощи.

Визуализация

Представьте, что у вас есть набор инструментов (🧰), в который могут попасть только определенные элементы:

Набор инструментов (🧰): [🔨, 🪛, 🧲, 🪚]

Добавив ограничение CHECK, вы ограничиваете его содержание:

ALTER TABLE ящик_с_инструментами
ADD CONSTRAINT проверка_инструментов
CHECK (инструмент IN ('🔨', '🪛', '🧲', '🪚'));

Теперь только подходящий инструмент может быть добавлен в набор:

Допустимый выбор:   🔨 Открыть 🧰!
Недопустимый выбор: 💣 Недопустимо 🚫!

ENUM против CHECK: выбор стратегии хранения данных

ENUM: стабильные наборы значений

Типы ENUM хороши в ситуациях, когда список значений статичен и меняется редко. Однако при выборе использования их стоит всё взвесить:

CREATE TYPE юридический_статус AS ENUM ('виновен', 'невиновен', 'рассматривается');

CHECK: гибкость для динамичных правил

В ситуациях, когда требуется частое изменение правил, ограничения CHECK обеспечивают необходимую гибкость:

ALTER TABLE ваша таблица 
DROP CONSTRAINT if exists проверка_на_изменения;
ALTER TABLE ваша таблица 
ADD CONSTRAINT проверка_на_изменения 
CHECK (новое_условие_здесь);

Производительность: ENUM в сравнении с ограничением CHECK

С точки зрения производительности, ENUM типы могут быть более предпочтительными, так как они индексируются по целочисленным значениям. Однако на практике разница обычно незначительна.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: Ограничения CHECK — подробности про ограничения CHECK в официальной документации PostgreSQL.
  2. PostgreSQL: Документация: Перечисляемые типы — более детальная информация о ENUM типах в PostgreSQL.
  3. PostgreSQL: Документация: psql — описание psql, клиентской утилиты для работы с PostgreSQL.
  4. PostgreSQL: Documentation: ALTER TABLE — команды для изменения таблиц в PostgreSQL.
  5. PostgreSQL: Документация: Ограничения NOT NULL — руководство по использованию ограничений NOT NULL в PostgreSQL.
Алина Карпова

инженер по данным

