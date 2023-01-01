Ограничение значений в колонке Postgres без создания таблицы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы ограничить принимаемые значения столбца в PostgreSQL, можно использовать ограничение CHECK:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша таблица ADD CONSTRAINT проверка_статуса CHECK (статус IN ('активен', 'неактивен', 'в ожидании'));

Этот запрос гарантирует, что столбец статус может принять только значения 'активен', 'неактивен' или 'в ожидании'.

Еще один способ: использование ENUM типов в PostgreSQL, что придаст вашему коду больше структурированности:

SQL Скопировать код CREATE TYPE статусы AS ENUM ('активен', 'неактивен', 'в ожидании'); ALTER TABLE ваша таблица ALTER COLUMN статус TYPE статусы USING статус::статусы;

Основы ограничений: CHECK и ENUM

Проверка значений посредством Enums

Тип ENUM в PostgreSQL задает строгие правила в виде списка допустимых значений, способствуя тем самым стройности данных:

SQL Скопировать код CREATE TYPE настроение AS ENUM ('веселый', 'средний', 'печальный');

Проверь и следи: чтобы не нанести вред базе данных

Ограничение CHECK отлично справляется не только с базовыми проверками списков, но также способно использовать регулярные выражения для более сложных паттернов:

SQL Скопировать код ALTER TABLE товары ADD CONSTRAINT проверка_кода_товара CHECK (код ~ '^P-[0-9]{4}$');

Такое ограничение контролирует, чтобы код товара соответствовал готовому шаблону – буква 'P' и четыре цифры.

Когда средние меры не помогают: триггеры и функции

В случаях, когда ограничения CHECK оказываются недостаточными, триггеры и функции предлагают гибкие возможности контроля за значениями столбцов:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION проверка_цены_товара() RETURNS trigger AS $$ BEGIN IF NEW.price < 0 THEN RAISE EXCEPTION 'Цена не может быть отрицательной'; END IF; RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER проверка_перед_вставкой BEFORE INSERT OR UPDATE ON товар FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE проверка_цены_товара();

Используйте такие инструменты с осознанием их сложности и потенциальной мощи.

Визуализация

Представьте, что у вас есть набор инструментов (🧰), в который могут попасть только определенные элементы:

Markdown Скопировать код Набор инструментов (🧰): [🔨, 🪛, 🧲, 🪚]

Добавив ограничение CHECK , вы ограничиваете его содержание:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ящик_с_инструментами ADD CONSTRAINT проверка_инструментов CHECK (инструмент IN ('🔨', '🪛', '🧲', '🪚'));

Теперь только подходящий инструмент может быть добавлен в набор:

Markdown Скопировать код Допустимый выбор: 🔨 Открыть 🧰! Недопустимый выбор: 💣 Недопустимо 🚫!

ENUM против CHECK: выбор стратегии хранения данных

ENUM: стабильные наборы значений

Типы ENUM хороши в ситуациях, когда список значений статичен и меняется редко. Однако при выборе использования их стоит всё взвесить:

SQL Скопировать код CREATE TYPE юридический_статус AS ENUM ('виновен', 'невиновен', 'рассматривается');

CHECK: гибкость для динамичных правил

В ситуациях, когда требуется частое изменение правил, ограничения CHECK обеспечивают необходимую гибкость:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша таблица DROP CONSTRAINT if exists проверка_на_изменения; ALTER TABLE ваша таблица ADD CONSTRAINT проверка_на_изменения CHECK (новое_условие_здесь);

Производительность: ENUM в сравнении с ограничением CHECK

С точки зрения производительности, ENUM типы могут быть более предпочтительными, так как они индексируются по целочисленным значениям. Однако на практике разница обычно незначительна.

