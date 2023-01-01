Ограничение оператора WHERE col IN (...) в SQL: решения#SQL для аналитиков #WHERE и фильтрация #Оптимизация запросов
Быстрый ответ
Если нужно обойти лимит оператора
IN, создайте временную таблицу и используйте её при совмещении с основным запросом. Вот пример на SQL:
CREATE TABLE #Temp (ID INT);
INSERT INTO #Temp VALUES (1), (2), ..., (N);
SELECT main.*
FROM YourMainTable main
INNER JOIN #Temp temp ON main.YourColumn = temp.ID;
С помощью этого подхода можно эффективно обработать большие объемы данных, минимизировать ограничения, связанные с
IN, а также поддерживать безопасность и стабильность базы данных.
Обработка больших списков в условии IN, как это делают профессионалы
Если ваше
IN-условие содержит большое количество значений, используйте параметры, основанные на типах таблиц (TVPs). Определите пользовательский тип таблицы и затем передавайте его, как структурированный набор данных, в хранимую процедуру.
CREATE TYPE dbo.IDList AS TABLE (ID INT);
CREATE PROCEDURE dbo.GetRecordsByID @IDList dbo.IDList READONLY
AS
BEGIN
SELECT main.*
FROM YourMainTable main
INNER JOIN @IDList IDTable ON main.YourColumn = IDTable.ID;
END;
Использование таблиц в качестве параметров уменьшает количество обращений к серверу, повышает безопасность и снижает риск SQL-инъекций.
Преодолеваем ограничения оператора IN
Если использование TVPs не подходит для решения вашей задачи, воспользуйтесь вложенными запросами. Это позволяет SQL Server оптимально использовать свои возможности при выполнении запроса.
SELECT main.*
FROM YourMainTable main
WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM AnotherTable temp
WHERE main.YourColumn = temp.ID
AND temp.SomeCondition = 'Value'
);
Благодаря такому подходу SQL сервер может подготовить наиболее эффективный план выполнения запроса, что положительно отражается на производительности.
Параметризация: магия языка SQL
Параметризация запросов полезна не только для предотвращения SQL-инъекций, но и для оптимизации выполнения запроса за счет избавления от ненужных операций.
Визуализация
Ограничение
WHERE col IN (...) можно сравнить с автобусом, заполненным пассажирами:
Маршрут автобуса: [🏫, 🏢, 🏭, 🛍️, 🏥]
Пассажиры с билетами (условие IN): [1, 17, 23, ..., 999, 1000]
Вместимость автобуса: 🚌💺💺💺... (лимит 👤)
WHERE col IN (...): Посадка в автобус
🎟️ Действительные Билеты: 👤👤👤... (в пределах вместимости автобуса)
🚫 Перегруз: 🚶♂️🚶♂️🚶♀️... (необходимо дождаться следующий автобус)
Автобус базы данных ограничен вместимостью, и те, кто не укладываются в этот лимит, должны ожидать.
Выбор правильного инструмента: IN против OR
Если вы выбираете между переполненным
IN и множеством операторов
OR, отдайте предпочтение
IN за его читаемость и лучшую оптимизацию плана запроса.
Особенности агрегации данных
Следует учесть, что для массового сбора или соединения данных можно использовать подзапросы и временные таблицы. Это уменьшает нагрузку на систему управления базой данных.
SELECT category, AVG(price)
FROM (SELECT category, price FROM Products WHERE price > 50) AS ExpensiveProducts
GROUP BY category;
Полезные материалы
- PHP/MySQL – Использование результатов запроса в другом запросе — Обсуждение на Stack Overflow о использовании результатов запроса в других запросах и динамических условиях
IN.
- How can I do a variable "in list" – Ask TOM — Советы от эксперта Oracle Тома Кайта о работе с большими списками в
IN.
- MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 7.1.8 Системные переменные сервера — Системные переменные MySQL для обработки больших объемов данных.
- Максимальные технические характеристики для SQL Server — Спецификации емкости SQL Server от Microsoft.
- Триггеры DDL SQL Server для отслеживания всех изменений в базе данных — Важные замечания о работе с триггерами SQL Server.
- Выражения языка SQL — Официальная документация SQLite, описывающая возможности и ограничения языковых выражений SQLite.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик