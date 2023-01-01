Ограничение кол-ва строк в Oracle после сортировки: решение

Быстрый ответ

Для того чтобы ограничить количество отображаемых строк в Oracle после сортировки, вы можете использовать псевдоколонку ROWNUM :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT ваши_колонки FROM ваша_таблица ORDER BY колонка_для_сортировки ) WHERE ROWNUM <= макс_строк;

Замените ваши_колонки , ваша_таблица , колонка_для_сортировки на соответствующие названия ваших колонок и таблицы, а макс_строк – на количество строк, которое вы хотите получить.

Ограничение строк: начиная с Oracle 12c

С релизом Oracle 12c появилась возможность использовать ключевые слова OFFSET и FETCH для удобного задания лимита строк и смещения:

SQL Скопировать код SELECT ваши_колонки FROM ваша_таблица ORDER BY колонка_для_сортировки OFFSET x ROWS FETCH NEXT y ROWS ONLY;

Данный синтаксис позволяет пропустить x строк и затем вернуть следующие y строк, что особенно удобно для постраничного вывода.

Работа с дублирующимися значениями

Если в результатах сортировки присутствуют строки с одинаковыми значениями, можно использовать FETCH с опцией WITH TIES для включения таких строк в вывод:

SQL Скопировать код SELECT ваши_колонки FROM ваша_таблица ORDER BY колонка_для_сортировки FETCH FIRST n ROWS WITH TIES;

Выбор по процентам

Также Oracle 12c предоставляет возможность выбрать лишь определённый процент лучших строк:

SQL Скопировать код SELECT ваши_колонки FROM ваша_таблица ORDER BY колонка_для_сортировки FETCH FIRST x PERCENT ROWS ONLY;

Для версий Oracle старше 12c

До выхода Oracle 12c для ограничения отображаемых строк использовались иерархические подзапросы с применением ROWNUM :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT ваши_колонки, ROWNUM AS rnum FROM ( SELECT ваши_колонки FROM ваша_таблица ORDER BY колонка_для_сортировки ) ) WHERE rnum BETWEEN начальное_смещение AND начальное_смещение + интервал_вывода;

Использование аналитических функций

Присваивание уникальных номеров строкам в порядке сортировки осуществляется с помощью аналитической функции ROW_NUMBER() :

SQL Скопировать код SELECT ваши_колонки FROM ( SELECT ваши_колонки, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY колонка_для_сортировки) AS rn FROM ваша_таблица ) WHERE rn BETWEEN начальная_строка AND конечная_строка;

Этот метод, несмотря на свою сложность, предоставляет больше контроля над выбором строк.

Имитация OFFSET

Для имитации OFFSET можно использовать ROWNUM в комбинации с подзапросами:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT a.*, ROWNUM rnum FROM ( SELECT ваши_колонки FROM ваша_таблица ORDER BY колонка_для_сортировки ) a WHERE ROWNUM <= (смещение + количество_строк) ) WHERE rnum > смещение;

Визуализация

Представьте себе марафон: все бегуны на старте готовы к забегу:

Markdown Скопировать код Старт (🏁): | 🏃‍♂️ | 🏃‍♀️ | 🏃 | 🏃‍♀️ | 🏃‍♂️ | 🏃 | 🏃‍♀️ | 🏃‍♂️ | Номера (🔢): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Мы сортируем по результатам:

SQL Скопировать код SELECT * FROM бегуны ORDER BY время;

И отбираем пять самых быстрых:

Markdown Скопировать код 🏁 [🥇, 🥈, 🥉, 🏅, 🏅]

SQL Скопировать код SELECT * FROM (SELECT * FROM бегуны ORDER BY время) WHERE rownum <= 5;

Таким образом, мы ограничили количество выдаваемых строк после сортировки в Oracle SQL.

Работа с большими наборами данных

При работе с обширными наборами данных:

Предпочтительнее использовать пагинацию с OFFSET и FETCH .

и . Совершите предварительную выборку и сохраните ключи во временной таблице для ускорения доступа.

Избегайте использование сложных JOIN и подзапросов, так как они могут замедлить работу пагинации.

Выбираем метод в соответствии с потребностями

Выбор метода зависит от вашей задачи:

Для единообразного доступа к строкам лучше подойдет ROWNUM с вложенными запросами.

с вложенными запросами. Для постраничного вывода в новых версиях Oracle применяйте OFFSET и FETCH .

и . Если необходимо учесть одинаковые значения в результате выборки, используйте конструкцию FETCH FIRST ... WITH TIES .

Полезные материалы