Ограничение кол-ва строк в Oracle после сортировки: решение#Разное
Быстрый ответ
Для того чтобы ограничить количество отображаемых строк в Oracle после сортировки, вы можете использовать псевдоколонку
ROWNUM:
SELECT * FROM (
SELECT ваши_колонки FROM ваша_таблица ORDER BY колонка_для_сортировки
) WHERE ROWNUM <= макс_строк;
Замените
ваши_колонки,
ваша_таблица,
колонка_для_сортировки на соответствующие названия ваших колонок и таблицы, а
макс_строк – на количество строк, которое вы хотите получить.
Ограничение строк: начиная с Oracle 12c
С релизом Oracle 12c появилась возможность использовать ключевые слова
OFFSET и
FETCH для удобного задания лимита строк и смещения:
SELECT ваши_колонки
FROM ваша_таблица
ORDER BY колонка_для_сортировки
OFFSET x ROWS FETCH NEXT y ROWS ONLY;
Данный синтаксис позволяет пропустить
x строк и затем вернуть следующие
y строк, что особенно удобно для постраничного вывода.
Работа с дублирующимися значениями
Если в результатах сортировки присутствуют строки с одинаковыми значениями, можно использовать
FETCH с опцией
WITH TIES для включения таких строк в вывод:
SELECT ваши_колонки
FROM ваша_таблица
ORDER BY колонка_для_сортировки
FETCH FIRST n ROWS WITH TIES;
Выбор по процентам
Также Oracle 12c предоставляет возможность выбрать лишь определённый процент лучших строк:
SELECT ваши_колонки
FROM ваша_таблица
ORDER BY колонка_для_сортировки
FETCH FIRST x PERCENT ROWS ONLY;
Для версий Oracle старше 12c
До выхода Oracle 12c для ограничения отображаемых строк использовались иерархические подзапросы с применением
ROWNUM:
SELECT * FROM (
SELECT ваши_колонки, ROWNUM AS rnum FROM (
SELECT ваши_колонки FROM ваша_таблица ORDER BY колонка_для_сортировки
)
) WHERE rnum BETWEEN начальное_смещение AND начальное_смещение + интервал_вывода;
Использование аналитических функций
Присваивание уникальных номеров строкам в порядке сортировки осуществляется с помощью аналитической функции
ROW_NUMBER():
SELECT ваши_колонки
FROM (
SELECT ваши_колонки,
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY колонка_для_сортировки) AS rn
FROM ваша_таблица
)
WHERE rn BETWEEN начальная_строка AND конечная_строка;
Этот метод, несмотря на свою сложность, предоставляет больше контроля над выбором строк.
Имитация OFFSET
Для имитации OFFSET можно использовать
ROWNUM в комбинации с подзапросами:
SELECT * FROM (
SELECT a.*, ROWNUM rnum FROM (
SELECT ваши_колонки FROM ваша_таблица ORDER BY колонка_для_сортировки
) a
WHERE ROWNUM <= (смещение + количество_строк)
)
WHERE rnum > смещение;
Визуализация
Представьте себе марафон: все бегуны на старте готовы к забегу:
Старт (🏁): | 🏃♂️ | 🏃♀️ | 🏃 | 🏃♀️ | 🏃♂️ | 🏃 | 🏃♀️ | 🏃♂️ |
Номера (🔢): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Мы сортируем по результатам:
SELECT * FROM бегуны ORDER BY время;
И отбираем пять самых быстрых:
🏁 [🥇, 🥈, 🥉, 🏅, 🏅]
SELECT * FROM (SELECT * FROM бегуны ORDER BY время) WHERE rownum <= 5;
Таким образом, мы ограничили количество выдаваемых строк после сортировки в Oracle SQL.
Работа с большими наборами данных
При работе с обширными наборами данных:
- Предпочтительнее использовать пагинацию с
OFFSETи
FETCH.
- Совершите предварительную выборку и сохраните ключи во временной таблице для ускорения доступа.
- Избегайте использование сложных JOIN и подзапросов, так как они могут замедлить работу пагинации.
Выбираем метод в соответствии с потребностями
Выбор метода зависит от вашей задачи:
- Для единообразного доступа к строкам лучше подойдет
ROWNUMс вложенными запросами.
- Для постраничного вывода в новых версиях Oracle применяйте
OFFSETи
FETCH.
- Если необходимо учесть одинаковые значения в результате выборки, используйте конструкцию
FETCH FIRST ... WITH TIES.
