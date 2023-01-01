Официальные правила именования БД в MSSQL от Microsoft

Быстрый ответ

При именовании таблиц и столбцов следует использовать PascalCase, предпочитая единственное число и краткие наименования. Исключайте пробелы и символы, не относящиеся к алфавиту. Пример:

SQL Скопировать код -- Таблицы Employees Products -- Колонки EmployeeID ProductPrice

Главное — стремиться к последовательности и наглядности, чтобы облегчить понимание и поддержку кода.

Простые пути к успеху: избегаем типичные ошибки

Для процедур и функций хранения выбирайте префиксы usp_ и ufn_. Избегайте использования sp_, что позволит избежать лишнего поиска в master database, что может замедлить обработку запросов.

Читаемость – главное в быстродействии: нижний регистр для прозрачности

Для имен столбцов используйте нижний регистр. Сочетайте это с ключевыми словами SQL, написанными прописными буквами, для более легкого чтения кода. Запрос типа SELECT employee_id, employee_name FROM Employees WHERE employee_status = 'Active'; будет более удобным для восприятия.

Командная координация – залог эффективности: согласованность в именовании

Приведите команду к общему стилю именования. Единый стандарт упростит взаимодействие и поддержку кода.

Визуализация

Продумайте систему именования как упорядоченный набор правил:

Markdown Скопировать код Верхняя полка (🔝): - Стандарты именования должны быть предсказуемы и однородны. Средняя полка (🔝🔽): - Группируйте таблицы и поля логически, аналогично размещению часто используемых приправ. Нижняя полка (🔝🔽🔽): - Предпочтительно использовать единственное число для имен таблиц. Дверь шкафа (🚪): - Выберите один стиль — CamelCase или snake_case — и последовательно придерживайтесь его.

Ознакомление с существующими стандартами

Изучите работы Джо Селко по SQL и стандарт ISO 11179, которые предложат глубокое погружение в вопросы семантики и определения данных. А также вам может быть полезен словарь данных AdventureWorks, в качестве примера применения этих стандартов.

Обсуждение именования таблиц: переосмысление предпочтений

Сфокусируйтесь на практическом аспекте именования таблиц, а не на личных предпочтениях. Это обеспечит эффективность разработки и сотрудничество в процессе работы.

Помощник в работе: улучшаем SQL Server Management Studio

Настройте SQL Server Management Studio в соответствии с выбранными нормами, чтобы повысить производительность и читаемость сгенерированного кода.

Источник вдохновения: AdventureWorks и рекомендации Константина

Ознакомьтесь с Словарём данных AdventureWorks, чтобы лучше почувствовать предложенные принципы в действии. Для структурированного подхода изучите документацию Константина на GitHub по именованию в SQL.

