Официальные правила именования БД в MSSQL от Microsoft#Основы SQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
При именовании таблиц и столбцов следует использовать PascalCase, предпочитая единственное число и краткие наименования. Исключайте пробелы и символы, не относящиеся к алфавиту. Пример:
-- Таблицы
Employees
Products
-- Колонки
EmployeeID
ProductPrice
Главное — стремиться к последовательности и наглядности, чтобы облегчить понимание и поддержку кода.
Простые пути к успеху: избегаем типичные ошибки
Для процедур и функций хранения выбирайте префиксы usp_ и ufn_. Избегайте использования sp_, что позволит избежать лишнего поиска в master database, что может замедлить обработку запросов.
Читаемость – главное в быстродействии: нижний регистр для прозрачности
Для имен столбцов используйте нижний регистр. Сочетайте это с ключевыми словами SQL, написанными прописными буквами, для более легкого чтения кода. Запрос типа
SELECT employee_id, employee_name FROM Employees WHERE employee_status = 'Active'; будет более удобным для восприятия.
Командная координация – залог эффективности: согласованность в именовании
Приведите команду к общему стилю именования. Единый стандарт упростит взаимодействие и поддержку кода.
Визуализация
Продумайте систему именования как упорядоченный набор правил:
Верхняя полка (🔝):
- Стандарты именования должны быть предсказуемы и однородны.
Средняя полка (🔝🔽):
- Группируйте таблицы и поля логически, аналогично размещению часто используемых приправ.
Нижняя полка (🔝🔽🔽):
- Предпочтительно использовать единственное число для имен таблиц.
Дверь шкафа (🚪):
- Выберите один стиль — CamelCase или snake_case — и последовательно придерживайтесь его.
Ознакомление с существующими стандартами
Изучите работы Джо Селко по SQL и стандарт ISO 11179, которые предложат глубокое погружение в вопросы семантики и определения данных. А также вам может быть полезен словарь данных AdventureWorks, в качестве примера применения этих стандартов.
Обсуждение именования таблиц: переосмысление предпочтений
Сфокусируйтесь на практическом аспекте именования таблиц, а не на личных предпочтениях. Это обеспечит эффективность разработки и сотрудничество в процессе работы.
Помощник в работе: улучшаем SQL Server Management Studio
Настройте SQL Server Management Studio в соответствии с выбранными нормами, чтобы повысить производительность и читаемость сгенерированного кода.
Источник вдохновения: AdventureWorks и рекомендации Константина
Ознакомьтесь с Словарём данных AdventureWorks, чтобы лучше почувствовать предложенные принципы в действии. Для структурированного подхода изучите документацию Константина на GitHub по именованию в SQL.
Полезные материалы
- Идентификаторы баз данных — SQL Server | Microsoft Learn — Официальные рекомендации Microsoft по нормам именования в SQL Server.
- SQLBolt — Изучаем SQL — SQL Урок 2: Запросы с ограничениями (Часть 1) — Интерактивный урок по стандартам именования в SQL и введению ограничений на запросы.
- Соглашения об именах баз данных, таблиц и столбцов? — Stack Overflow — Обсуждения и рекомендации сообщества по именованию в SQL.
- Руководство по стилю SQL от Саймона Холивелла — Подробное руководство по стандартам синтаксиса и именования в SQL.
- Проектирование физического хранения данных в базе | Microsoft Learn — Описание принципов проектирования хранения данных и их связи с нормами именования.
- Запахи SQL-кода — Simple Talk — Советы как избавиться от типичных ошибок в SQL коде, связанные с неправильным именованием.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик