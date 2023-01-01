Официальные правила именования БД в MSSQL от Microsoft

#Основы SQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

При именовании таблиц и столбцов следует использовать PascalCase, предпочитая единственное число и краткие наименования. Исключайте пробелы и символы, не относящиеся к алфавиту. Пример:

-- Таблицы
Employees
Products

-- Колонки
EmployeeID
ProductPrice

Главное — стремиться к последовательности и наглядности, чтобы облегчить понимание и поддержку кода.

Для процедур и функций хранения выбирайте префиксы usp_ и ufn_. Избегайте использования sp_, что позволит избежать лишнего поиска в master database, что может замедлить обработку запросов.

Читаемость – главное в быстродействии: нижний регистр для прозрачности

Для имен столбцов используйте нижний регистр. Сочетайте это с ключевыми словами SQL, написанными прописными буквами, для более легкого чтения кода. Запрос типа SELECT employee_id, employee_name FROM Employees WHERE employee_status = 'Active'; будет более удобным для восприятия.

Командная координация – залог эффективности: согласованность в именовании

Приведите команду к общему стилю именования. Единый стандарт упростит взаимодействие и поддержку кода.

Визуализация

Продумайте систему именования как упорядоченный набор правил:

Верхняя полка (🔝):
- Стандарты именования должны быть предсказуемы и однородны.

Средняя полка (🔝🔽):
- Группируйте таблицы и поля логически, аналогично размещению часто используемых приправ.

Нижняя полка (🔝🔽🔽):
- Предпочтительно использовать единственное число для имен таблиц.

Дверь шкафа (🚪):
- Выберите один стиль — CamelCase или snake_case — и последовательно придерживайтесь его.

Ознакомление с существующими стандартами

Изучите работы Джо Селко по SQL и стандарт ISO 11179, которые предложат глубокое погружение в вопросы семантики и определения данных. А также вам может быть полезен словарь данных AdventureWorks, в качестве примера применения этих стандартов.

Обсуждение именования таблиц: переосмысление предпочтений

Сфокусируйтесь на практическом аспекте именования таблиц, а не на личных предпочтениях. Это обеспечит эффективность разработки и сотрудничество в процессе работы.

Помощник в работе: улучшаем SQL Server Management Studio

Настройте SQL Server Management Studio в соответствии с выбранными нормами, чтобы повысить производительность и читаемость сгенерированного кода.

Источник вдохновения: AdventureWorks и рекомендации Константина

Ознакомьтесь с Словарём данных AdventureWorks, чтобы лучше почувствовать предложенные принципы в действии. Для структурированного подхода изучите документацию Константина на GitHub по именованию в SQL.

Полезные материалы

  1. Идентификаторы баз данных — SQL Server | Microsoft Learn — Официальные рекомендации Microsoft по нормам именования в SQL Server.
  2. SQLBolt — Изучаем SQL — SQL Урок 2: Запросы с ограничениями (Часть 1) — Интерактивный урок по стандартам именования в SQL и введению ограничений на запросы.
  3. Соглашения об именах баз данных, таблиц и столбцов? — Stack Overflow — Обсуждения и рекомендации сообщества по именованию в SQL.
  4. Руководство по стилю SQL от Саймона Холивелла — Подробное руководство по стандартам синтаксиса и именования в SQL.
  5. Проектирование физического хранения данных в базе | Microsoft Learn — Описание принципов проектирования хранения данных и их связи с нормами именования.
  6. Запахи SQL-кода — Simple Talk — Советы как избавиться от типичных ошибок в SQL коде, связанные с неправильным именованием.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024

Загрузка...