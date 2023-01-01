Одновременное добавление данных в 3 таблицы Postgres

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для одновременной вставки данных в несколько взаимосвязанных таблиц PostgreSQL предлагает использовать коммон-табличные выражения (CTE). В приведенном ниже примере показана последовательность вставки данных в table1 , table2 и table3 . Ключевое слово RETURNING позволяет получить значения идентификаторов id из table1 и table2 и использовать их в качестве внешних ключей.

SQL Скопировать код -- Приготовимся к маневрам с данными! 🚀 WITH insert1 AS ( INSERT INTO table1 (col1) VALUES ('val1') RETURNING id -- Возвращается id🕵️‍♂️ ), insert2 AS ( INSERT INTO table2 (table1_id, col2) SELECT id, 'val2' FROM insert1 RETURNING id -- id возвращается с новым значением ) INSERT INTO table3 (table2_id, col3) SELECT id, 'val3' FROM insert2; -- Финальный этап для id 🏁

Для выполнения этого SQL-запроса замените col1 , col2 , col3 (названия столбцов) и val1 , val2 , val3 (значения) на свои данные. В каждом запросе будет сгенерирован новый id , который затем передается для использования внутри других запросов.

Обеспечение целостности данных и управление дубликатами

В работе с взаимосвязанными таблицами критически важно поддерживать целостность данных. Для обеспечения связей между таблицами всегда используйте ограничение внешнего ключа.

Дубликаты — это нежелательные примеси в ваших данных. Для их управления используйте ограничение UNIQUE на ключевых колонках. В случае возникновения конфликтов при вставке, можно использовать конструкцию ON CONFLICT , как показано в следующем примере:

SQL Скопировать код -- Прощай, дублирование! 🚫👥 INSERT INTO table1 (col1) VALUES ('unique_value') ON CONFLICT (col1) DO NOTHING; -- Отступаем при обнаружении дубликата

Эта конструкция предотвращает вставку дубликата в table1 , если запись с таким значением unique_value уже существует. При обнаружении дубликата, оператор DO NOTHING предотвращает добавление дублирующих данных.

Поддержание транзакционной целостности и шаблонов SQL-запросов

Транзакционная целостность обеспечивает надежность данных. Заключите операции вставки в блок команд BEGIN и COMMIT , чтобы все действия были обработаны целиком и единообразно.

Для облегчения работы с повторяющимися запросами используйте хранимые процедуры или функции. Они позволяют создать переиспользуемые SQL-шаблоны для управления сложными операциями вставки в разные таблицы.

Управление одновременным доступом

Для управления одновременными записями и предотвращения конфликтов при операциях с данными, в PostgreSQL предусмотрены механизмы блокировки и уровни изоляции транзакций:

SQL Скопировать код -- Организуем последовательное выполнение операций. BEGIN; LOCK TABLE table1 IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE; -- Резервируем место для table1 📛 WITH insert1 AS ( INSERT INTO table1 (col1) VALUES ('val1') RETURNING id ) -- далее следуют остальные операции вставки... COMMIT;

Визуализация

Допустим, вы хотите соединить три разных элемента на одной тарелке:

Markdown Скопировать код Элемент 1 (🍚): Рис Элемент 2 (🍗): Курица Элемент 3 (🥦): Брокколи

Создание гармоничной комбинации (🍽️) подразумевает идеальное сочетание каждого из этих ингредиентов.

SQL Скопировать код BEGIN; INSERT INTO table_rice (id, name) VALUES (1, 'Басмати'); INSERT INTO table_chicken (id, name, rice_id) VALUES (1, 'Гриль', 1); INSERT INTO table_broccoli (id, name, chicken_id) VALUES (1, 'На пару', 1); COMMIT;

Как и в готовке идеального блюда, транзакции PostgreSQL гарантируют, что все элементы (данные) находятся там, где они должны быть (в таблицах).

Максимизация эффективности с помощью временных таблиц и CTE

Использование временных таблиц или CTE в сложных операциях вставки обеспечивает промежуточное хранение данных. Это особенно актуально при обработке больших объемов информации или когда необходима предварительная обработка данных:

SQL Скопировать код BEGIN; CREATE TEMPORARY TABLE tmp_data AS SELECT data_col1, data_col2 FROM source_table WHERE condition; -- Создана временная таблица! -- Далее выполняем вставку из временной таблицы в целевые таблицы -- ... DROP TABLE tmp_data; -- Словно иллюзионист, таблица исчезает после выполнения задачи COMMIT;

