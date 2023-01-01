Одновременное добавление данных в 3 таблицы Postgres#PostgreSQL #Транзакции (ACID) #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для одновременной вставки данных в несколько взаимосвязанных таблиц PostgreSQL предлагает использовать коммон-табличные выражения (CTE). В приведенном ниже примере показана последовательность вставки данных в
table1,
table2 и
table3. Ключевое слово
RETURNING позволяет получить значения идентификаторов
id из
table1 и
table2 и использовать их в качестве внешних ключей.
-- Приготовимся к маневрам с данными! 🚀
WITH insert1 AS (
INSERT INTO table1 (col1) VALUES ('val1') RETURNING id -- Возвращается id🕵️♂️
),
insert2 AS (
INSERT INTO table2 (table1_id, col2)
SELECT id, 'val2' FROM insert1 RETURNING id -- id возвращается с новым значением
)
INSERT INTO table3 (table2_id, col3)
SELECT id, 'val3' FROM insert2; -- Финальный этап для id 🏁
Для выполнения этого SQL-запроса замените
col1,
col2,
col3 (названия столбцов) и
val1,
val2,
val3 (значения) на свои данные. В каждом запросе будет сгенерирован новый
id, который затем передается для использования внутри других запросов.
Обеспечение целостности данных и управление дубликатами
В работе с взаимосвязанными таблицами критически важно поддерживать целостность данных. Для обеспечения связей между таблицами всегда используйте ограничение внешнего ключа.
Дубликаты — это нежелательные примеси в ваших данных. Для их управления используйте ограничение UNIQUE на ключевых колонках. В случае возникновения конфликтов при вставке, можно использовать конструкцию
ON CONFLICT, как показано в следующем примере:
-- Прощай, дублирование! 🚫👥
INSERT INTO table1 (col1)
VALUES ('unique_value')
ON CONFLICT (col1) DO NOTHING; -- Отступаем при обнаружении дубликата
Эта конструкция предотвращает вставку дубликата в
table1, если запись с таким значением
unique_value уже существует. При обнаружении дубликата, оператор
DO NOTHING предотвращает добавление дублирующих данных.
Поддержание транзакционной целостности и шаблонов SQL-запросов
Транзакционная целостность обеспечивает надежность данных. Заключите операции вставки в блок команд
BEGIN и
COMMIT, чтобы все действия были обработаны целиком и единообразно.
Для облегчения работы с повторяющимися запросами используйте хранимые процедуры или функции. Они позволяют создать переиспользуемые SQL-шаблоны для управления сложными операциями вставки в разные таблицы.
Управление одновременным доступом
Для управления одновременными записями и предотвращения конфликтов при операциях с данными, в PostgreSQL предусмотрены механизмы блокировки и уровни изоляции транзакций:
-- Организуем последовательное выполнение операций.
BEGIN;
LOCK TABLE table1 IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE; -- Резервируем место для table1 📛
WITH insert1 AS (
INSERT INTO table1 (col1) VALUES ('val1') RETURNING id
)
-- далее следуют остальные операции вставки...
COMMIT;
Визуализация
Допустим, вы хотите соединить три разных элемента на одной тарелке:
Элемент 1 (🍚): Рис
Элемент 2 (🍗): Курица
Элемент 3 (🥦): Брокколи
Создание гармоничной комбинации (🍽️) подразумевает идеальное сочетание каждого из этих ингредиентов.
BEGIN;
INSERT INTO table_rice (id, name) VALUES (1, 'Басмати');
INSERT INTO table_chicken (id, name, rice_id) VALUES (1, 'Гриль', 1);
INSERT INTO table_broccoli (id, name, chicken_id) VALUES (1, 'На пару', 1);
COMMIT;
Как и в готовке идеального блюда, транзакции PostgreSQL гарантируют, что все элементы (данные) находятся там, где они должны быть (в таблицах).
Максимизация эффективности с помощью временных таблиц и CTE
Использование временных таблиц или CTE в сложных операциях вставки обеспечивает промежуточное хранение данных. Это особенно актуально при обработке больших объемов информации или когда необходима предварительная обработка данных:
BEGIN;
CREATE TEMPORARY TABLE tmp_data AS
SELECT data_col1, data_col2 FROM source_table WHERE condition; -- Создана временная таблица!
-- Далее выполняем вставку из временной таблицы в целевые таблицы
-- ...
DROP TABLE tmp_data; -- Словно иллюзионист, таблица исчезает после выполнения задачи
COMMIT;
Павел Усов
администратор баз данных