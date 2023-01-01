Одновременный SELECT и UPDATE в SQL: решение проблемы согласованности#Транзакции (ACID) #INSERT / UPDATE / DELETE #Изоляция и блокировки
Быстрый ответ
UPDATE MyTable SET MyColumn = 'newValue' OUTPUT INSERTED.* WHERE MyCondition;
С помощью ключевого слова OUTPUT вы сможете оновить записи и одновременно извлечь обновленные данные. Замените
MyTable,
MyColumn,
newValue и
MyCondition на релевантные значения из вашей базы данных.
Транзакции: обеспечение безопасности при модификации данных
Используйте транзакции, чтобы обеспечить атомарность операций и сохранность данных. Для работы с транзакцией начните её с
BEGIN TRANSACTION, примените
UPDLOCK чтобы избежать вопросов, связанных с консистентностью данных, и внесите необходимые изменения:
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE MyTable
SET MyColumn = 'newValue'
OUTPUT INSERTED.*
WHERE MyCondition WITH (UPDLOCK);
COMMIT TRANSACTION;
Этот скрипт блокирует выбранные вами строки для других операций до момента завершения транзакции.
Дуэт команд UPDLOCK и HOLDLOCK: усиленная защита данных
Усилите защиту от возможных проблем с консистентностью данных, используя комбинацию
UPDLOCK и
HOLDLOCK. Обе эти команды, работая совместно, поддерживают блокировку выбранных строк до момента окончания транзакции, тем самым препятствуя возникновению deadlocks и dirty reads.
BEGIN TRANSACTION;
SELECT * FROM MyTable WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
WHERE MyCondition;
UPDATE MyTable
SET MyColumn = 'newValue'
WHERE MyCondition;
COMMIT TRANSACTION;
Применение курсоров: точечное обновление данных
Для выполнения точечных операций с данными, применяйте курсоры. Сочетая их с командой
UPDATE WHERE CURRENT OF CURSOR, вы сможете обновлять данные с максимальной точностью.
DECLARE MyCursor CURSOR FOR
SELECT * FROM MyTable WHERE MyCondition;
OPEN MyCursor;
FETCH NEXT FROM MyCursor;
UPDATE MyTable
SET MyColumn = 'newValue'
WHERE CURRENT OF MyCursor;
CLOSE MyCursor;
DEALLOCATE MyCursor;
Этот подход, хотя и не самый быстрый, обеспечивает вам полный контроль над процедурой обновления данных.
Визуализация
Можно сравнить вашу базу данных со станцией, а строки данных — с вагонами поезда:
Станция (🚉): [Вагон 1, Вагон 2, Вагон 3, Вагон 4]
Команда
SELECT действует подобно проверяющему билеты кондуктору:
👮♂️ : "Билеты, пожалуйста! (SELECT)"
Команда
UPDATE работает как декоратор, освежающий внешний вид поезда:
👷♀️ : "Пора покрасить поезд! (UPDATE)"
В итоге мы получаем одновременно обновлённые и проверенные вагоны на одной станции:
Обновленная станция (🚉): [Обновлённый Вагон 1, Обновлённый Вагон 2, Обновлённый Вагон 3, Обновлённый Вагон 4]
Обновления со строгой фиксацией времени
Включите в каждую запись метку времени, чтобы обеспечить устойчивость изменений к истичению времени и упростить процедуру аудита и синхронизации.
UPDATE MyTable
SET MyColumn = 'newValue',
LastUpdated = GETUTCDATE()
OUTPUT INSERTED.*
WHERE MyCondition;
В результате такое обновление, каждая оновленная строка будет не только модифицирована, но и помечена временем, когда это было сделано.
Получение идентификаторов обновленных строк
После выполнения операции обновления вы сможете получить идентификаторы затронутых строк, извлекая их из виртуальной таблицы
INSERTED.
UPDATE MyTable
SET MyColumn = 'newValue'
OUTPUT INSERTED.ID
INTO @ChangedIDs
WHERE MyCondition;
Здесь
@ChangedIDs — это переменная таблицы, которая собирает и сохраняет идентификаторы возвращенных обновленных строк.
Хранимые процедуры: стандартизация и возможность повторного использования
Хранимые процедуры позволяют стандартизировать и обеспечивают возможность повторного использования логики SQL-операций. Они подобны конструктору: каждый компонент подготовлен заранее и снабжён инструкцией, позволяющей легко адаптироваться к различным ситуациям.
CREATE PROCEDURE UpdateAndGetRows
@newValue VARCHAR(255),
@conditionColumn VARCHAR(255)
AS
BEGIN
UPDATE MyTable
SET MyColumn = @newValue
OUTPUT INSERTED.*
WHERE MyColumn = @conditionColumn;
END;
Полезные материалы
- Клауза OUTPUT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Объяснение работы с клаузой OUTPUT.
- PostgreSQL: Документация: 16: 6.4 Возвращение данных из изменяемых строк — Разьяснение процесса доступа к данным после выполнения операций DML в PostgreSQL.
- MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 15.2.7.2 INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE Statement — Описание метода обработки вставки уже существующих уникальных ключей в MySQL.
- ACID – Википедия — Статья о принципах ACID, важных для поддержания целостности транзакций.
Алина Карпова
инженер по данным