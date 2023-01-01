Одновременный SELECT и UPDATE в SQL: решение проблемы согласованности

Быстрый ответ

SQL Скопировать код UPDATE MyTable SET MyColumn = 'newValue' OUTPUT INSERTED.* WHERE MyCondition;

С помощью ключевого слова OUTPUT вы сможете оновить записи и одновременно извлечь обновленные данные. Замените MyTable , MyColumn , newValue и MyCondition на релевантные значения из вашей базы данных.

Транзакции: обеспечение безопасности при модификации данных

Используйте транзакции, чтобы обеспечить атомарность операций и сохранность данных. Для работы с транзакцией начните её с BEGIN TRANSACTION , примените UPDLOCK чтобы избежать вопросов, связанных с консистентностью данных, и внесите необходимые изменения:

SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION; UPDATE MyTable SET MyColumn = 'newValue' OUTPUT INSERTED.* WHERE MyCondition WITH (UPDLOCK); COMMIT TRANSACTION;

Этот скрипт блокирует выбранные вами строки для других операций до момента завершения транзакции.

Дуэт команд UPDLOCK и HOLDLOCK: усиленная защита данных

Усилите защиту от возможных проблем с консистентностью данных, используя комбинацию UPDLOCK и HOLDLOCK . Обе эти команды, работая совместно, поддерживают блокировку выбранных строк до момента окончания транзакции, тем самым препятствуя возникновению deadlocks и dirty reads.

SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION; SELECT * FROM MyTable WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK) WHERE MyCondition; UPDATE MyTable SET MyColumn = 'newValue' WHERE MyCondition; COMMIT TRANSACTION;

Применение курсоров: точечное обновление данных

Для выполнения точечных операций с данными, применяйте курсоры. Сочетая их с командой UPDATE WHERE CURRENT OF CURSOR , вы сможете обновлять данные с максимальной точностью.

SQL Скопировать код DECLARE MyCursor CURSOR FOR SELECT * FROM MyTable WHERE MyCondition; OPEN MyCursor; FETCH NEXT FROM MyCursor; UPDATE MyTable SET MyColumn = 'newValue' WHERE CURRENT OF MyCursor; CLOSE MyCursor; DEALLOCATE MyCursor;

Этот подход, хотя и не самый быстрый, обеспечивает вам полный контроль над процедурой обновления данных.

Визуализация

Можно сравнить вашу базу данных со станцией, а строки данных — с вагонами поезда:

Markdown Скопировать код Станция (🚉): [Вагон 1, Вагон 2, Вагон 3, Вагон 4]

Команда SELECT действует подобно проверяющему билеты кондуктору:

Markdown Скопировать код 👮‍♂️ : "Билеты, пожалуйста! (SELECT)"

Команда UPDATE работает как декоратор, освежающий внешний вид поезда:

Markdown Скопировать код 👷‍♀️ : "Пора покрасить поезд! (UPDATE)"

В итоге мы получаем одновременно обновлённые и проверенные вагоны на одной станции:

Markdown Скопировать код Обновленная станция (🚉): [Обновлённый Вагон 1, Обновлённый Вагон 2, Обновлённый Вагон 3, Обновлённый Вагон 4]

Обновления со строгой фиксацией времени

Включите в каждую запись метку времени, чтобы обеспечить устойчивость изменений к истичению времени и упростить процедуру аудита и синхронизации.

SQL Скопировать код UPDATE MyTable SET MyColumn = 'newValue', LastUpdated = GETUTCDATE() OUTPUT INSERTED.* WHERE MyCondition;

В результате такое обновление, каждая оновленная строка будет не только модифицирована, но и помечена временем, когда это было сделано.

Получение идентификаторов обновленных строк

После выполнения операции обновления вы сможете получить идентификаторы затронутых строк, извлекая их из виртуальной таблицы INSERTED .

SQL Скопировать код UPDATE MyTable SET MyColumn = 'newValue' OUTPUT INSERTED.ID INTO @ChangedIDs WHERE MyCondition;

Здесь @ChangedIDs — это переменная таблицы, которая собирает и сохраняет идентификаторы возвращенных обновленных строк.

Хранимые процедуры: стандартизация и возможность повторного использования

Хранимые процедуры позволяют стандартизировать и обеспечивают возможность повторного использования логики SQL-операций. Они подобны конструктору: каждый компонент подготовлен заранее и снабжён инструкцией, позволяющей легко адаптироваться к различным ситуациям.

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE UpdateAndGetRows @newValue VARCHAR(255), @conditionColumn VARCHAR(255) AS BEGIN UPDATE MyTable SET MyColumn = @newValue OUTPUT INSERTED.* WHERE MyColumn = @conditionColumn; END;

