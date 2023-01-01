Одновременный SELECT и UPDATE в SQL: решение проблемы согласованности

#Транзакции (ACID)  #INSERT / UPDATE / DELETE  #Изоляция и блокировки  
Быстрый ответ

SQL
UPDATE MyTable SET MyColumn = 'newValue' OUTPUT INSERTED.* WHERE MyCondition;

С помощью ключевого слова OUTPUT вы сможете оновить записи и одновременно извлечь обновленные данные. Замените MyTable, MyColumn, newValue и MyCondition на релевантные значения из вашей базы данных.

Транзакции: обеспечение безопасности при модификации данных

Используйте транзакции, чтобы обеспечить атомарность операций и сохранность данных. Для работы с транзакцией начните её с BEGIN TRANSACTION, примените UPDLOCK чтобы избежать вопросов, связанных с консистентностью данных, и внесите необходимые изменения:

SQL
BEGIN TRANSACTION;

UPDATE MyTable 
SET MyColumn = 'newValue' 
OUTPUT INSERTED.* 
WHERE MyCondition WITH (UPDLOCK);

COMMIT TRANSACTION;

Этот скрипт блокирует выбранные вами строки для других операций до момента завершения транзакции.

Дуэт команд UPDLOCK и HOLDLOCK: усиленная защита данных

Усилите защиту от возможных проблем с консистентностью данных, используя комбинацию UPDLOCK и HOLDLOCK. Обе эти команды, работая совместно, поддерживают блокировку выбранных строк до момента окончания транзакции, тем самым препятствуя возникновению deadlocks и dirty reads.

SQL
BEGIN TRANSACTION;

SELECT * FROM MyTable WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
WHERE MyCondition;

UPDATE MyTable
SET MyColumn = 'newValue'
WHERE MyCondition;

COMMIT TRANSACTION;

Применение курсоров: точечное обновление данных

Для выполнения точечных операций с данными, применяйте курсоры. Сочетая их с командой UPDATE WHERE CURRENT OF CURSOR, вы сможете обновлять данные с максимальной точностью.

SQL
DECLARE MyCursor CURSOR FOR 
SELECT * FROM MyTable WHERE MyCondition;

OPEN MyCursor;

FETCH NEXT FROM MyCursor;

UPDATE MyTable
SET MyColumn = 'newValue'
WHERE CURRENT OF MyCursor;

CLOSE MyCursor;
DEALLOCATE MyCursor;

Этот подход, хотя и не самый быстрый, обеспечивает вам полный контроль над процедурой обновления данных.

Визуализация

Можно сравнить вашу базу данных со станцией, а строки данных — с вагонами поезда:

Markdown
Станция (🚉): [Вагон 1, Вагон 2, Вагон 3, Вагон 4]

Команда SELECT действует подобно проверяющему билеты кондуктору:

Markdown
👮‍♂️ : "Билеты, пожалуйста! (SELECT)"

Команда UPDATE работает как декоратор, освежающий внешний вид поезда:

Markdown
👷‍♀️ : "Пора покрасить поезд! (UPDATE)"

В итоге мы получаем одновременно обновлённые и проверенные вагоны на одной станции:

Markdown
Обновленная станция (🚉): [Обновлённый Вагон 1, Обновлённый Вагон 2, Обновлённый Вагон 3, Обновлённый Вагон 4]

Обновления со строгой фиксацией времени

Включите в каждую запись метку времени, чтобы обеспечить устойчивость изменений к истичению времени и упростить процедуру аудита и синхронизации.

SQL
UPDATE MyTable 
SET MyColumn = 'newValue', 
LastUpdated = GETUTCDATE() 
OUTPUT INSERTED.* 
WHERE MyCondition;

В результате такое обновление, каждая оновленная строка будет не только модифицирована, но и помечена временем, когда это было сделано.

Получение идентификаторов обновленных строк

После выполнения операции обновления вы сможете получить идентификаторы затронутых строк, извлекая их из виртуальной таблицы INSERTED.

SQL
UPDATE MyTable 
SET MyColumn = 'newValue' 
OUTPUT INSERTED.ID 
INTO @ChangedIDs
WHERE MyCondition;

Здесь @ChangedIDs — это переменная таблицы, которая собирает и сохраняет идентификаторы возвращенных обновленных строк.

Хранимые процедуры: стандартизация и возможность повторного использования

Хранимые процедуры позволяют стандартизировать и обеспечивают возможность повторного использования логики SQL-операций. Они подобны конструктору: каждый компонент подготовлен заранее и снабжён инструкцией, позволяющей легко адаптироваться к различным ситуациям.

SQL
CREATE PROCEDURE UpdateAndGetRows
    @newValue VARCHAR(255),
    @conditionColumn VARCHAR(255)
AS
BEGIN
    UPDATE MyTable 
    SET MyColumn = @newValue 
    OUTPUT INSERTED.* 
    WHERE MyColumn = @conditionColumn;
END;

Полезные материалы

  1. Клауза OUTPUT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Объяснение работы с клаузой OUTPUT.
  2. PostgreSQL: Документация: 16: 6.4 Возвращение данных из изменяемых строк — Разьяснение процесса доступа к данным после выполнения операций DML в PostgreSQL.
  3. MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 15.2.7.2 INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE Statement — Описание метода обработки вставки уже существующих уникальных ключей в MySQL.
  4. ACID – Википедия — Статья о принципах ACID, важных для поддержания целостности транзакций.
