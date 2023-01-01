Одновременная вставка данных в PostgreSQL: метод RETURNING ID#Основы SQL #PostgreSQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для извлечения
id в PostgreSQL следует использовать выражение INSERT INTO...SELECT, дополненное RETURNING внутри CTE (Common Table Expressions):
WITH inserted AS (
INSERT INTO target_table (col1, col2)
SELECT col1, col2 FROM source_table
RETURNING id
)
SELECT id FROM inserted;
Исполняя этот запрос, вы вставляете данные из
source_table в
target_table и сразу получаете новые
id для дальнейшего использования.
Применение RETURNING в транзакциях
В рамках транзакций возвращаемые
id можно присвоить локальным переменным, обеспечив моментальный доступ к ним для последующих операций:
BEGIN;
WITH inserted AS (
INSERT INTO clients (name, email)
SELECT name, email FROM new_clients_temp
RETURNING id
)
SELECT id INTO my_new_client_id FROM inserted;
UPDATE orders SET client_id = my_new_client_id WHERE order_id = my_target_order_id;
COMMIT;
Применение
RETURNING в транзакции и сохранение результатов в переменной обеспечивают эффективность и плавность выполнения операций в рамках одной транзакции.
Отложенная вставка пакетов с использованием массивов
Для вставки большого количества строк и получения их
id используйте массивы или сразу обрабатывайте
id:
WITH inserted AS (
INSERT INTO blogs (title, content)
SELECT title, content FROM imported_blogs
RETURNING id
)
SELECT array_agg(id) FROM inserted;
этот подход позволяет выполнять массовые операции и удобно собирать все новые идентификаторы.
Визуализация
Процесс
INSERT FROM SELECT RETURNING ID в PostgreSQL визуализируется так:
⚙️ Транспортировка данных: КОПИРОВАНИЕ ➡️ СОЗДАНИЕ + ИДЕНТИФИКАЦИЯ 🏷️
В SQL это выглядит следующим образом:
INSERT INTO destination_table
SELECT * FROM source_table
RETURNING id;
Снова визуализируем наш процесс:
Задача: 📜[Исходные данные]
Результат: 📊[Новые данные] ➕ 🏷️[ID]
Данный процесс упрощает понимание переноса данных из одной таблицы в другую с идентификацией по уникальному
id.
Автоматизация с помощью функций и триггеров
Для автоматизации обработки данных можно сочетать RETURNING id с функциями и триггерами базы данных:
CREATE OR REPLACE FUNCTION insert_with_trigger() RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
NEW.dealer_id := (INSERT INTO dealers (name) VALUES (NEW.dealer_name) RETURNING id);
RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER trigger_before_insert
BEFORE INSERT ON vehicles
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION insert_with_trigger();
Такой подход упрощает логику создания связанных записей, например, между транспортными средствами и дилерами.
Советы, ограничения и возможные проблемы
- Осторожно, NULL: Убедитесь, что ваш SELECT не содержит неожиданных значений
NULL.
- Типы данных: При выполнении операций вставки следите за совместимостью типов данных.
- Исключите дублирование: Используйте DISTINCT в SELECT обдуманно, чтобы предотвратить повторную вставку.
- Оптимальное выполнение: Для работы с большими объёмами данных используйте батчинг или другие методы оптимизации.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик