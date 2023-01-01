Одновременная вставка данных в PostgreSQL: метод RETURNING ID

Быстрый ответ

Для извлечения id в PostgreSQL следует использовать выражение INSERT INTO...SELECT, дополненное RETURNING внутри CTE (Common Table Expressions):

SQL Скопировать код WITH inserted AS ( INSERT INTO target_table (col1, col2) SELECT col1, col2 FROM source_table RETURNING id ) SELECT id FROM inserted;

Исполняя этот запрос, вы вставляете данные из source_table в target_table и сразу получаете новые id для дальнейшего использования.

Применение RETURNING в транзакциях

В рамках транзакций возвращаемые id можно присвоить локальным переменным, обеспечив моментальный доступ к ним для последующих операций:

SQL Скопировать код BEGIN; WITH inserted AS ( INSERT INTO clients (name, email) SELECT name, email FROM new_clients_temp RETURNING id ) SELECT id INTO my_new_client_id FROM inserted; UPDATE orders SET client_id = my_new_client_id WHERE order_id = my_target_order_id; COMMIT;

Применение RETURNING в транзакции и сохранение результатов в переменной обеспечивают эффективность и плавность выполнения операций в рамках одной транзакции.

Отложенная вставка пакетов с использованием массивов

Для вставки большого количества строк и получения их id используйте массивы или сразу обрабатывайте id :

SQL Скопировать код WITH inserted AS ( INSERT INTO blogs (title, content) SELECT title, content FROM imported_blogs RETURNING id ) SELECT array_agg(id) FROM inserted;

этот подход позволяет выполнять массовые операции и удобно собирать все новые идентификаторы.

Визуализация

Процесс INSERT FROM SELECT RETURNING ID в PostgreSQL визуализируется так:

⚙️ Транспортировка данных: КОПИРОВАНИЕ ➡️ СОЗДАНИЕ + ИДЕНТИФИКАЦИЯ 🏷️

В SQL это выглядит следующим образом:

SQL Скопировать код INSERT INTO destination_table SELECT * FROM source_table RETURNING id;

Снова визуализируем наш процесс:

Задача: 📜[Исходные данные] Результат: 📊[Новые данные] ➕ 🏷️[ID]

Данный процесс упрощает понимание переноса данных из одной таблицы в другую с идентификацией по уникальному id .

Автоматизация с помощью функций и триггеров

Для автоматизации обработки данных можно сочетать RETURNING id с функциями и триггерами базы данных:

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE FUNCTION insert_with_trigger() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN NEW.dealer_id := (INSERT INTO dealers (name) VALUES (NEW.dealer_name) RETURNING id); RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER trigger_before_insert BEFORE INSERT ON vehicles FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION insert_with_trigger();

Такой подход упрощает логику создания связанных записей, например, между транспортными средствами и дилерами.

Советы, ограничения и возможные проблемы

Осторожно, NULL : Убедитесь, что ваш SELECT не содержит неожиданных значений NULL .

: Убедитесь, что ваш SELECT не содержит неожиданных значений . Типы данных : При выполнении операций вставки следите за совместимостью типов данных.

: При выполнении операций вставки следите за совместимостью типов данных. Исключите дублирование : Используйте DISTINCT в SELECT обдуманно, чтобы предотвратить повторную вставку.

: Используйте в SELECT обдуманно, чтобы предотвратить повторную вставку. Оптимальное выполнение: Для работы с большими объёмами данных используйте батчинг или другие методы оптимизации.

