Объединяем значения PostgreSQL в массив: пример с оценками

Быстрый ответ

Ознакомимся с основными методами преобразования значений в массивы в PostgreSQL:

SQL Скопировать код -- Простая агрегация в массив SELECT array_agg(название_колонки) FROM название_таблицы;

Создаём массив для каждой группы из связных значений:

SQL Скопировать код -- Группировка и агрегация в массив SELECT групповая_колонка, array_agg(название_колонки) FROM название_таблицы GROUP BY групповая_колонка;

Составляем отсортированные массивы, когда последовательность элементов важна:

SQL Скопировать код -- Отсортированные массивы – используйте разумно! SELECT групповая_колонка, array_agg(название_колонки ORDER BY колонка_сортировки) FROM название_таблицы GROUP BY групповая_колонка;

Эти запросы — ваш надёжный инструментарий для создания и структурирования массивов в PostgreSQL.

Управление связью «Студент-Оценка»

Предположим, у нас в наличии таблицы Студент и Оценка. Наша задача — сгруппировать оценки учащихся в массивы:

SQL Скопировать код -- Знакомимся с нашими таблицами. CREATE TABLE Student ( Id SERIAL PRIMARY KEY, Name VARCHAR(100) ); CREATE TABLE Grade ( Id SERIAL PRIMARY KEY, StudentId INT REFERENCES Student(Id), Mark INT );

Составляем оценки в единый массив для каждого студента:

SQL Скопировать код -- Объединяем оценки (студентам это должно прийтись по душе). SELECT s.Name AS StudentName, array_agg(g.Mark ORDER BY g.Mark) AS Marks FROM Student s LEFT JOIN Grade g ON s.Id = g.StudentId GROUP BY s.Id, s.Name; -- Не забудьте про группировку по имени!

Подзапросы для усиленного управления

Если стандартные соединения не справляются, на помощь приходят подзапросы, позволяющие создавать массивы:

SQL Скопировать код -- Почти как в игре операции с данными. SELECT s.Name AS StudentName, (SELECT array_agg(Mark) FROM Grade WHERE StudentId = s.Id AND Mark > 75) AS TopMarks FROM Student s;

Здесь выбираются только высокие оценки. Без исключений, пора стараться учиться ещё усерднее!

Агрегация текстовых данных и их трансформация

Если вам интересно работать со строками, то STRING_AGG() вам приглянется:

SQL Скопировать код -- Добавим разнообразие, работая со строками. SELECT групповая_колонка, STRING_AGG(название_колонки::text, ', ' ORDER BY колонка_сортировки) FROM название_таблицы GROUP BY групповая_колонка;

А вот как можно превратить массив в текстовую строку:

SQL Скопировать код -- Как по волшебству преобразуем массив в строку. SELECT групповая_колонка, array_to_string(array_agg(название_колонки), ', ') FROM название_таблицы GROUP BY групповая_колонка;

Выбирайте подходящий для вашей задачи инструмент!

Визуализация

В PostgreSQL агрегирование преобразует множество разрозненных значений в упорядоченный комплект:

Markdown Скопировать код Неупорядоченная таблица данных (📚): [Запись 1 (📜), Запись 2 (📜), Запись 3 (📜)]

Функция ARRAY_AGG() выступает в качестве личного архивariusа:

SQL Скопировать код -- Магическое упорядочивание, ARRAY_AGGardium Dataosa! SELECT ARRAY_AGG(записи) FROM записная_книжка;

Результат будет выглядеть так:

Markdown Скопировать код Упакованный массив (📦): [📜, 📜, 📜] # ARRAY_AGG() — это истинная Мари Кондо в мире данных.

Поддержание порядка в данных

С помощью ORDER BY внутри array_agg() элементы сохраняют заданную последовательность:

SQL Скопировать код -- Все в хронологическом порядке, словно в дневнике. SELECT UserId, array_agg(Amount ORDER BY TransDate) AS OrderedAmounts FROM Transactions GROUP BY UserId;

Продвинутая работа с null-значениями и дубликатами

Нулевые значения и дубликаты могут все испортить. По умолчанию array_agg() их включает. Но можно избавиться от них:

SQL Скопировать код -- УХОДИТЕ, нулевые значения! SELECT групповая_колонка, array_agg(название_колонки) FILTER (WHERE название_колонки IS NOT NULL) FROM название_таблицы GROUP BY групповая_колонка;

Простите, дублированные элементы:

SQL Скопировать код -- Дубликаты, уходим отсюда! SELECT групповая_колонка, array_agg(DISTINCT название_колонки) FROM название_таблицы GROUP BY групповая_колонка;

Чистый массив — залог успешного анализа данных!

