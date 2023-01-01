Объединяем значения PostgreSQL в массив: пример с оценками

#SQL для аналитиков  #PostgreSQL  #Агрегатные функции  
Быстрый ответ

Ознакомимся с основными методами преобразования значений в массивы в PostgreSQL:

SQL
Скопировать код
-- Простая агрегация в массив
SELECT array_agg(название_колонки) FROM название_таблицы;

Создаём массив для каждой группы из связных значений:

SQL
Скопировать код
-- Группировка и агрегация в массив
SELECT групповая_колонка, array_agg(название_колонки) FROM название_таблицы GROUP BY групповая_колонка;

Составляем отсортированные массивы, когда последовательность элементов важна:

SQL
Скопировать код
-- Отсортированные массивы – используйте разумно!
SELECT групповая_колонка, array_agg(название_колонки ORDER BY колонка_сортировки) FROM название_таблицы GROUP BY групповая_колонка;

Эти запросы — ваш надёжный инструментарий для создания и структурирования массивов в PostgreSQL.

Управление связью «Студент-Оценка»

Предположим, у нас в наличии таблицы Студент и Оценка. Наша задача — сгруппировать оценки учащихся в массивы:

SQL
Скопировать код
-- Знакомимся с нашими таблицами.
CREATE TABLE Student (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Grade (
    Id SERIAL PRIMARY KEY,
    StudentId INT REFERENCES Student(Id),
    Mark INT
);

Составляем оценки в единый массив для каждого студента:

SQL
Скопировать код
-- Объединяем оценки (студентам это должно прийтись по душе).
SELECT s.Name AS StudentName, array_agg(g.Mark ORDER BY g.Mark) AS Marks FROM Student s
LEFT JOIN Grade g ON s.Id = g.StudentId
GROUP BY s.Id, s.Name; -- Не забудьте про группировку по имени!

Подзапросы для усиленного управления

Если стандартные соединения не справляются, на помощь приходят подзапросы, позволяющие создавать массивы:

SQL
Скопировать код
-- Почти как в игре операции с данными.
SELECT s.Name AS StudentName,
    (SELECT array_agg(Mark) FROM Grade WHERE StudentId = s.Id AND Mark > 75) AS TopMarks
FROM Student s;

Здесь выбираются только высокие оценки. Без исключений, пора стараться учиться ещё усерднее!

Агрегация текстовых данных и их трансформация

Если вам интересно работать со строками, то STRING_AGG() вам приглянется:

SQL
Скопировать код
-- Добавим разнообразие, работая со строками.
SELECT групповая_колонка, STRING_AGG(название_колонки::text, ', ' ORDER BY колонка_сортировки) FROM название_таблицы GROUP BY групповая_колонка;

А вот как можно превратить массив в текстовую строку:

SQL
Скопировать код
-- Как по волшебству преобразуем массив в строку.
SELECT групповая_колонка, array_to_string(array_agg(название_колонки), ', ') FROM название_таблицы GROUP BY групповая_колонка;

Выбирайте подходящий для вашей задачи инструмент!

Визуализация

В PostgreSQL агрегирование преобразует множество разрозненных значений в упорядоченный комплект:

Markdown
Скопировать код
Неупорядоченная таблица данных (📚): [Запись 1 (📜), Запись 2 (📜), Запись 3 (📜)]

Функция ARRAY_AGG() выступает в качестве личного архивariusа:

SQL
Скопировать код
-- Магическое упорядочивание, ARRAY_AGGardium Dataosa!
SELECT ARRAY_AGG(записи) FROM записная_книжка;

Результат будет выглядеть так:

Markdown
Скопировать код
Упакованный массив (📦): [📜, 📜, 📜]
# ARRAY_AGG() — это истинная Мари Кондо в мире данных.

Поддержание порядка в данных

С помощью ORDER BY внутри array_agg() элементы сохраняют заданную последовательность:

SQL
Скопировать код
-- Все в хронологическом порядке, словно в дневнике.
SELECT UserId, array_agg(Amount ORDER BY TransDate) AS OrderedAmounts
FROM Transactions
GROUP BY UserId;

Продвинутая работа с null-значениями и дубликатами

Нулевые значения и дубликаты могут все испортить. По умолчанию array_agg() их включает. Но можно избавиться от них:

SQL
Скопировать код
-- УХОДИТЕ, нулевые значения!
SELECT групповая_колонка, array_agg(название_колонки) FILTER (WHERE название_колонки IS NOT NULL) FROM название_таблицы GROUP BY групповая_колонка;

Простите, дублированные элементы:

SQL
Скопировать код
-- Дубликаты, уходим отсюда!
SELECT групповая_колонка, array_agg(DISTINCT название_колонки) FROM название_таблицы GROUP BY групповая_колонка;

Чистый массив — залог успешного анализа данных!

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 9.21. Функции агрегацииОфициальная документация PostgreSQL: подробное описание функций агрегации, ваш надёжный путеводитель в мире обработки данных.
Денис Сурков

архитектор данных

Свежие материалы
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024

Загрузка...