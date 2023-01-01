Объединение строк в список через запятую в Oracle#SQL для аналитиков #Основы SQL #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Если вам нужно быстро и просто объединить строки в одну строку через запятые, функция
LISTAGG будет идеальным решением. Её эффективность порадует вас так же, как быстрота гепарда, пронзающего SQL-запрос.
SELECT LISTAGG(column, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY column) FROM table;
Данная функция формирует строку в которую значения слиты вместе через запятую в определённом порядке. Таким образом, как звёзды образуют созвездие, данные объединяются в список.
Избавление от дубликатов
Чтобы избежать дублирования значений в списке, используйте ключевое слово
DISTINCT внутри функции
LISTAGG.
SELECT LISTAGG(DISTINCT column, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY column) AS unique_list FROM table;
Теперь список будет настолько чистым, как идеально отлаженный код в конце рабочей недели!
Работа со старыми версиями Oracle
Если вы работаете с версией Oracle старше, чем версия 11g Release 2, не отчаивайтесь, у вас есть альтернативы:
WM_CONCAT: Малограмотная функция, но может сделать своё дело, как усердный стажёр, работающий до поздней ночи без кофе.
SYS_CONNECT_BY_PATH: Этот же метод требует более аккуратной конфигурации в форме иерархического запроса и точного управления для избегания лишних запятых. Вся процедура напоминает аккуратное разминирование бомбы.
SELECT RTRIM(
SYS_CONNECT_BY_PATH(column_name, ','),
','
) AS combined_list
FROM (
SELECT column_name,
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY column_name) AS rn
FROM table_name
)
START WITH rn = 1
CONNECT BY PRIOR rn = rn – 1
WHERE CONNECT_BY_ISLEAF = 1; -- Внимательно разминируем!
Сложные SQL-вопросы
Борьба с ограничениями длины списка
Если списки оказываются слишком длинными и превышают допустимые ограничения символов функции
LISTAGG Oracle, вы можете разделить строку на несколько подстрок:
SELECT
LISTAGG(column, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY column)
OVER (PARTITION BY partition_column) as part_lists
FROM table; -- Разделяем словно профессиональный каратист.
Создание списков на основе условий
Для создания списка, исключающего значения, не соответствующие определённым условиям, используйте оператор
CASE внутри
LISTAGG.
SELECT LISTAGG(CASE WHEN condition THEN column ELSE NULL END, ',')
WITHIN GROUP (ORDER BY column) AS conditional_list
FROM table; -- Операция селективна, как выбор лакомства для собаки.
Визуализация
Работа с LISTAGG похожа на соединение точек на игровой доске:
Ваши точки (строки): ⚫⚪🔴⭕
Их нужно соединить таким образом:
SELECT LISTAGG(column, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY column) AS combined_list FROM table;
Теперь ваши точки связаны в цепочку: ⛓️⚫,⚪,🔴,⭕
Теперь каждая точка (строка) является частью цепи (списка).
Фокусы с использованием XML
Может понадобиться применение XML!
Когда
LISTAGG не справляется с задачей или не может быть использована, на помощь приходят
XMLAGG и
XMLELEMENT:
SELECT RTRIM(
XMLAGG(XMLELEMENT(e, column || ',')).EXTRACT('//text()'),
','
) AS xml_combined_list
FROM table; -- Здесь лишние запятые не допускаются!
Возвращение к старым версиям
Если необходима обратная совместимость, особенно для версий до 11g, можно использовать методы
SYS_CONNECT_BY_PATH или XML.
Высокая производительность Oracle: секрет эффективности
SQL-функции предпочтительнее PL/SQL
Чтобы повысить производительность, предпочитайте специфические для SQL функции Oracle, а не пользовательский код на PL/SQL, чтобы избежать сложностей отладки и расточительство времени.
Эффективность – в прагматизме
Также обдуманно подходите к формулировке запросов: как старательный дворецкий, стараясь минимизировать количество операций ввода/вывода и избегать неструктурированного сканирования таблиц или излишних соединений.
Использование индексации для ускорения
Подобно любителю чтения, который всегда ставит закладки, уделяйте внимание индексации ваших SQL-запросов, чтобы оптимизировать выполнение операций сортировки в
LISTAGG.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик