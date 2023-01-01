Объединение строк в список через запятую в Oracle

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам нужно быстро и просто объединить строки в одну строку через запятые, функция LISTAGG будет идеальным решением. Её эффективность порадует вас так же, как быстрота гепарда, пронзающего SQL-запрос.

SQL Скопировать код SELECT LISTAGG(column, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY column) FROM table;

Данная функция формирует строку в которую значения слиты вместе через запятую в определённом порядке. Таким образом, как звёзды образуют созвездие, данные объединяются в список.

Избавление от дубликатов

Чтобы избежать дублирования значений в списке, используйте ключевое слово DISTINCT внутри функции LISTAGG .

SQL Скопировать код SELECT LISTAGG(DISTINCT column, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY column) AS unique_list FROM table;

Теперь список будет настолько чистым, как идеально отлаженный код в конце рабочей недели!

Работа со старыми версиями Oracle

Если вы работаете с версией Oracle старше, чем версия 11g Release 2, не отчаивайтесь, у вас есть альтернативы:

WM_CONCAT : Малограмотная функция, но может сделать своё дело, как усердный стажёр, работающий до поздней ночи без кофе.

: Малограмотная функция, но может сделать своё дело, как усердный стажёр, работающий до поздней ночи без кофе. SYS_CONNECT_BY_PATH : Этот же метод требует более аккуратной конфигурации в форме иерархического запроса и точного управления для избегания лишних запятых. Вся процедура напоминает аккуратное разминирование бомбы.

SQL Скопировать код SELECT RTRIM( SYS_CONNECT_BY_PATH(column_name, ','), ',' ) AS combined_list FROM ( SELECT column_name, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY column_name) AS rn FROM table_name ) START WITH rn = 1 CONNECT BY PRIOR rn = rn – 1 WHERE CONNECT_BY_ISLEAF = 1; -- Внимательно разминируем!

Сложные SQL-вопросы

Борьба с ограничениями длины списка

Если списки оказываются слишком длинными и превышают допустимые ограничения символов функции LISTAGG Oracle, вы можете разделить строку на несколько подстрок:

SQL Скопировать код SELECT LISTAGG(column, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY column) OVER (PARTITION BY partition_column) as part_lists FROM table; -- Разделяем словно профессиональный каратист.

Создание списков на основе условий

Для создания списка, исключающего значения, не соответствующие определённым условиям, используйте оператор CASE внутри LISTAGG .

SQL Скопировать код SELECT LISTAGG(CASE WHEN condition THEN column ELSE NULL END, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY column) AS conditional_list FROM table; -- Операция селективна, как выбор лакомства для собаки.

Визуализация

Работа с LISTAGG похожа на соединение точек на игровой доске:

Ваши точки (строки): ⚫⚪🔴⭕

Их нужно соединить таким образом:

SQL Скопировать код SELECT LISTAGG(column, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY column) AS combined_list FROM table;

Теперь ваши точки связаны в цепочку: ⛓️⚫,⚪,🔴,⭕

Теперь каждая точка (строка) является частью цепи (списка).

Фокусы с использованием XML

Может понадобиться применение XML!

Когда LISTAGG не справляется с задачей или не может быть использована, на помощь приходят XMLAGG и XMLELEMENT :

SQL Скопировать код SELECT RTRIM( XMLAGG(XMLELEMENT(e, column || ',')).EXTRACT('//text()'), ',' ) AS xml_combined_list FROM table; -- Здесь лишние запятые не допускаются!

Возвращение к старым версиям

Если необходима обратная совместимость, особенно для версий до 11g, можно использовать методы SYS_CONNECT_BY_PATH или XML.

Высокая производительность Oracle: секрет эффективности

SQL-функции предпочтительнее PL/SQL

Чтобы повысить производительность, предпочитайте специфические для SQL функции Oracle, а не пользовательский код на PL/SQL, чтобы избежать сложностей отладки и расточительство времени.

Эффективность – в прагматизме

Также обдуманно подходите к формулировке запросов: как старательный дворецкий, стараясь минимизировать количество операций ввода/вывода и избегать неструктурированного сканирования таблиц или излишних соединений.

Использование индексации для ускорения

Подобно любителю чтения, который всегда ставит закладки, уделяйте внимание индексации ваших SQL-запросов, чтобы оптимизировать выполнение операций сортировки в LISTAGG .

