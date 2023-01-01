Объединение строк в PostgreSQL: аналог GROUP_CONCAT в MySQL
Быстрый ответ
Объединение строк в запросе PostgreSQL с использованием
GROUP BY можно осуществить с помощью функции
STRING_AGG:
SELECT group_column, STRING_AGG(string_column, ', ') AS combined_strings
FROM your_table
GROUP BY group_column;
Этот запрос сгруппирует значения в
string_column в соответствии с каждым уникальным значением
group_column.
Особые моменты: порядок и обработка null
Если нужно, чтобы объединённые строки следовали в определённом порядке, используйте
STRING_AGG в сочетании с
ORDER BY:
SELECT group_column, STRING_AGG(string_column, ', ' ORDER BY order_column) AS ordered_combined_strings
FROM your_table
GROUP BY group_column;
Если у вас используется версия PostgreSQL ниже 9.0, где функция
STRING_AGG недоступна, можно воспользоваться комбинацией
array_agg и
array_to_string:
SELECT group_column, array_to_string(array_agg(string_column), ', ') AS combined_strings
FROM your_table
GROUP BY group_column;
Не хотите включать NULL-значения в процесс объединения? Создайте свою агрегатную функцию или примените условное объединение для их исключения.
Создание настроенных агрегатных функций для сложных задач
Объединение с обработкой null
От null-значений можно избавиться, а также избежать лишних запятых в конце строки, создав свою персонализированную функцию
commacat:
CREATE OR REPLACE FUNCTION commacat(acc text, instr text) RETURNS text AS $$
BEGIN
IF instr IS NOT NULL THEN
IF acc = '' THEN
RETURN instr;
ELSE
RETURN acc || ', ' || instr;
END IF;
END IF;
RETURN acc;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE;
SELECT group_column, commacat('', string_column) AS combined_strings
FROM your_table
GROUP BY group_column;
Настройка строк с условным форматированием
Для реализации условного форматирования или добавления специального текста к каждой строке, можно создать персонализированную функцию:
CREATE OR REPLACE FUNCTION add_insight(acc text, next_val text, condition boolean) RETURNS text AS $$
BEGIN
IF condition THEN
return acc || next_val || ' (важно!)';
ELSE
return acc || next_val;
END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE;
SELECT group_column, add_insight('', string_column, condition) AS combined_strings
FROM your_table
GROUP BY group_column;
При работе с устаревшим кодом потребуется использовать функцию
CREATE AGGREGATE для создания персонализированных правил объединения.
Визуализация
Запрос с
GROUP by и
STRING_AGG создаёт наглядную визуализацию, в которой каждый элемент отображает уникальные данные группы:
SELECT
group_id,
STRING_AGG(string_column, ', ') AS concatenated_string
FROM
table_name
GROUP BY
group_id;
Результат будет выглядеть как таблица со строками, объединёнными в индивидуальные последовательности:
| group_id | concatenated_string |
| -------- | ------------------- |
| 1 | "🔵, 🔴, 🟡" |
| 2 | "🟢, 🟣" |
Увеличение производительности и адаптивности с помощью агрегатных функций PostgreSQL
Предупреждение проблем с производительностью
В версиях PostgreSQL начиная с 9.0 использование
STRING_AGG является предпочтительным, чтобы избежать ресурсоёмких операций с массивами, характерных для
array_agg и
array_to_string.
Упрощение кода для большей читаемости
STRING_AGG существенно улучшает структуру SQL-запросов, что облегчает их поддержку и чтение.
Адаптация к различным базам данных
Владение разнообразными SQL-техниками позволяет эффективно работать с широким спектром баз данных — от устаревших до самых современных.
Екатерина Громова
аналитик данных