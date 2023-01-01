logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Объединение строк в PostgreSQL: аналог GROUP_CONCAT в MySQL
Перейти

Объединение строк в PostgreSQL: аналог GROUP_CONCAT в MySQL

#SQL для аналитиков  #PostgreSQL  #MySQL / MariaDB  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Объединение строк в запросе PostgreSQL с использованием GROUP BY можно осуществить с помощью функции STRING_AGG:

SQL

SELECT group_column, STRING_AGG(string_column, ', ') AS combined_strings
FROM your_table
GROUP BY group_column;

Этот запрос сгруппирует значения в string_column в соответствии с каждым уникальным значением group_column.

Особые моменты: порядок и обработка null

Если нужно, чтобы объединённые строки следовали в определённом порядке, используйте STRING_AGG в сочетании с ORDER BY:

SQL

SELECT group_column, STRING_AGG(string_column, ', ' ORDER BY order_column) AS ordered_combined_strings
FROM your_table
GROUP BY group_column;

Если у вас используется версия PostgreSQL ниже 9.0, где функция STRING_AGG недоступна, можно воспользоваться комбинацией array_agg и array_to_string:

SQL

SELECT group_column, array_to_string(array_agg(string_column), ', ') AS combined_strings
FROM your_table
GROUP BY group_column;

Не хотите включать NULL-значения в процесс объединения? Создайте свою агрегатную функцию или примените условное объединение для их исключения.

Создание настроенных агрегатных функций для сложных задач

Объединение с обработкой null

От null-значений можно избавиться, а также избежать лишних запятых в конце строки, создав свою персонализированную функцию commacat:

SQL

CREATE OR REPLACE FUNCTION commacat(acc text, instr text) RETURNS text AS $$
BEGIN
    IF instr IS NOT NULL THEN
        IF acc = '' THEN
            RETURN instr;
        ELSE
            RETURN acc || ', ' || instr;
        END IF;
    END IF;
    RETURN acc;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE;

SELECT group_column, commacat('', string_column) AS combined_strings
FROM your_table
GROUP BY group_column;

Настройка строк с условным форматированием

Для реализации условного форматирования или добавления специального текста к каждой строке, можно создать персонализированную функцию:

SQL

CREATE OR REPLACE FUNCTION add_insight(acc text, next_val text, condition boolean) RETURNS text AS $$
BEGIN
    IF condition THEN
        return acc || next_val || ' (важно!)';
    ELSE
        return acc || next_val;
    END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE;

SELECT group_column, add_insight('', string_column, condition) AS combined_strings
FROM your_table
GROUP BY group_column;

При работе с устаревшим кодом потребуется использовать функцию CREATE AGGREGATE для создания персонализированных правил объединения.

Визуализация

Запрос с GROUP by и STRING_AGG создаёт наглядную визуализацию, в которой каждый элемент отображает уникальные данные группы:

SQL

SELECT
  group_id,
  STRING_AGG(string_column, ', ') AS concatenated_string
FROM
  table_name
GROUP BY
  group_id;

Результат будет выглядеть как таблица со строками, объединёнными в индивидуальные последовательности:

Markdown

| group_id | concatenated_string |
| -------- | ------------------- |
| 1        | "🔵, 🔴, 🟡"         |
| 2        | "🟢, 🟣"             |

Увеличение производительности и адаптивности с помощью агрегатных функций PostgreSQL

Предупреждение проблем с производительностью

В версиях PostgreSQL начиная с 9.0 использование STRING_AGG является предпочтительным, чтобы избежать ресурсоёмких операций с массивами, характерных для array_agg и array_to_string.

Упрощение кода для большей читаемости

STRING_AGG существенно улучшает структуру SQL-запросов, что облегчает их поддержку и чтение.

Адаптация к различным базам данных

Владение разнообразными SQL-техниками позволяет эффективно работать с широким спектром баз данных — от устаревших до самых современных.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 16: 9.21. Агрегатные функции — это официальная документация PostgreSQL, где вы можете изучить агрегатные функции для работы со строками.
  2. Postgres Weekly Issue 312: 3 июля 2019 — подборка советов и трюков по работе с PostgreSQL, включая строковую агрегацию.
  3. Mode Analytics: SQL GROUP BY — учебное пособие, в котором разъясняется использование оператора GROUP BY и агрегатных функций в SQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую функцию в PostgreSQL можно использовать для объединения строк в запросе с GROUP BY?
1 / 5

Екатерина Громова

аналитик данных

