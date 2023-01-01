logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Объединение строк MySQL в одно поле: CONCAT и CONCAT_WS
Перейти

Объединение строк MySQL в одно поле: CONCAT и CONCAT_WS

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

В MySQL существует функция GROUP_CONCAT, которая способна объединять значения из разных строк в одно поле. В основном, эта функция формирует список значений для каждой группы, которая определяется при помощи GROUP BY.

Вот пример, в котором идет объединение имен name по уникальным group_id:

-- Поиск всех уникальных имен и их групповое обращение (например, приглашение на вечеринку)
SELECT group_id, GROUP_CONCAT(name ORDER BY name ASC SEPARATOR ', ') AS combined_names
FROM users
GROUP BY group_id;

В результате выполнения этого скрипта все имена будут собраны в поле combined_names, где они будут отсортированы в алфавитном порядке в контексте каждого уникального group_id.

Настройка максимальной длины строки

Используя функцию GROUP_CONCAT, стоит быть готовым к ситуации, когда результирующая строка превышает установленный по умолчанию лимит длины. Чтобы предотвратить это, можно увеличить лимит длины строки в начале каждой SQL-сессии, применив переменную group_concat_max_len.

-- Увеличение максимальной длины строки при её конкатенации.
SET SESSION group_concat_max_len = 1024;

Удаление дубликатов при помощи DISTINCT

В случае обработки строк из нескольких таблиц с связанными данными, удобно использовать ключевое слово DISTINCT внутри функции GROUP_CONCAT. Это позволяет удалять повторяющиеся значения из объединяемого результата.

-- Исключение дублирования имен при помощи DISTINCT
SELECT group_id, GROUP_CONCAT(DISTINCT name ORDER BY name SEPARATOR ', ') AS combined_names
FROM users
JOIN orders ON users.user_id = orders.user_id
GROUP BY group_id;

Условия добавления

Функция GROUP_CONCAT позволяет совместно использовать условные операторы, такие как CASE или IF. Это дает возможность добавлять строки в зависимости от определенного условия.

-- Добавление имен, соответствующих условию возраста.
SELECT group_id, 
       GROUP_CONCAT(CASE WHEN age > 18 THEN name END SEPARATOR ', ') AS adult_names
FROM users
GROUP BY group_id;

Визуализация

Возможно, компактнее будет представить каждую строку MySQL-таблицы в виде вагончика поезда (🚃):

Строка 1: 🚃 -> 'Алиса'
Строка 2: 🚃 -> 'Борис'
Строка 3: 🚃 -> 'Владимир'

После применения функции конкатенации эти вагоны разом соединятся в один большой гиперпоезд:

SELECT GROUP_CONCAT(name SEPARATOR ', ') FROM passengers;

В итоге получаем:

🚂 -> 'Алиса, Борис, Владимир'

Обратите внимание: пассажиры теперь едут все вместе, в одинаковом ряду одного длинного поезда! 🚃🔗🚃🔗🚃

Динамическое увеличение лимита для обработки больших объемов данных

Работа с большими объемами данных – это отдельное искусство. Динамическое настроение group_concat_max_len поможет решить проблему, связанную с неожиданным обрезанием данных. Для этого рассчитайте необходимую длину строки перед выполнением запроса и отрегулируйте значение соответствующим образом.

SET @max_length := (SELECT SUM(CHAR_LENGTH(name)) + COUNT(*) * CHAR_LENGTH(SEPARATOR)
                    FROM users);
SET SESSION group_concat_max_len = @max_length;

Применение функции к численным значениям и датам

Важно помнить, что представить числа и даты в виде объединенных строк также возможно с помощью GROUP_CONCAT. Комбинирование этой функции с прочими, такими как SUM(), позволяет выполнять агрегацию данных.

-- Конкатенация имен по группе и суммы продаж
SELECT group_id, 
       GROUP_CONCAT(CONCAT(name, ': $', CAST(SUM(sales) AS CHAR)) SEPARATOR ', ') AS name_sales
FROM users
JOIN sales USING (user_id)
GROUP BY group_id;

Управление отношениями "один ко многим"

В области отношений "один к многим", функция GROUP_CONCAT оказывается незаменимой, преобразовывая данные в компактные, понятные строки.

-- Простое представление связи между продуктом и многими категориями.
SELECT p.product_name, 
       GROUP_CONCAT(DISTINCT c.category_name ORDER BY c.category_name SEPARATOR ', ') AS categories
FROM products p
JOIN product_categories pc ON p.id = pc.product_id
JOIN categories c ON pc.category_id = c.id
GROUP BY p.product_name;

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой оператор используется для удаления дубликатов при объединении строк с помощью GROUP_CONCAT?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024

Загрузка...