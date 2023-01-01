Объединение строк MySQL в одно поле: CONCAT и CONCAT_WS#Основы SQL #MySQL / MariaDB
Быстрый ответ
В MySQL существует функция
GROUP_CONCAT, которая способна объединять значения из разных строк в одно поле. В основном, эта функция формирует список значений для каждой группы, которая определяется при помощи
GROUP BY.
Вот пример, в котором идет объединение имен
name по уникальным
group_id:
-- Поиск всех уникальных имен и их групповое обращение (например, приглашение на вечеринку)
SELECT group_id, GROUP_CONCAT(name ORDER BY name ASC SEPARATOR ', ') AS combined_names
FROM users
GROUP BY group_id;
В результате выполнения этого скрипта все имена будут собраны в поле
combined_names, где они будут отсортированы в алфавитном порядке в контексте каждого уникального
group_id.
Настройка максимальной длины строки
Используя функцию
GROUP_CONCAT, стоит быть готовым к ситуации, когда результирующая строка превышает установленный по умолчанию лимит длины. Чтобы предотвратить это, можно увеличить лимит длины строки в начале каждой SQL-сессии, применив переменную
group_concat_max_len.
-- Увеличение максимальной длины строки при её конкатенации.
SET SESSION group_concat_max_len = 1024;
Удаление дубликатов при помощи DISTINCT
В случае обработки строк из нескольких таблиц с связанными данными, удобно использовать ключевое слово
DISTINCT внутри функции
GROUP_CONCAT. Это позволяет удалять повторяющиеся значения из объединяемого результата.
-- Исключение дублирования имен при помощи DISTINCT
SELECT group_id, GROUP_CONCAT(DISTINCT name ORDER BY name SEPARATOR ', ') AS combined_names
FROM users
JOIN orders ON users.user_id = orders.user_id
GROUP BY group_id;
Условия добавления
Функция
GROUP_CONCAT позволяет совместно использовать условные операторы, такие как
CASE или
IF. Это дает возможность добавлять строки в зависимости от определенного условия.
-- Добавление имен, соответствующих условию возраста.
SELECT group_id,
GROUP_CONCAT(CASE WHEN age > 18 THEN name END SEPARATOR ', ') AS adult_names
FROM users
GROUP BY group_id;
Визуализация
Возможно, компактнее будет представить каждую строку MySQL-таблицы в виде вагончика поезда (🚃):
Строка 1: 🚃 -> 'Алиса'
Строка 2: 🚃 -> 'Борис'
Строка 3: 🚃 -> 'Владимир'
После применения функции конкатенации эти вагоны разом соединятся в один большой гиперпоезд:
SELECT GROUP_CONCAT(name SEPARATOR ', ') FROM passengers;
В итоге получаем:
🚂 -> 'Алиса, Борис, Владимир'
Обратите внимание: пассажиры теперь едут все вместе, в одинаковом ряду одного длинного поезда! 🚃🔗🚃🔗🚃
Динамическое увеличение лимита для обработки больших объемов данных
Работа с большими объемами данных – это отдельное искусство. Динамическое настроение
group_concat_max_len поможет решить проблему, связанную с неожиданным обрезанием данных. Для этого рассчитайте необходимую длину строки перед выполнением запроса и отрегулируйте значение соответствующим образом.
SET @max_length := (SELECT SUM(CHAR_LENGTH(name)) + COUNT(*) * CHAR_LENGTH(SEPARATOR)
FROM users);
SET SESSION group_concat_max_len = @max_length;
Применение функции к численным значениям и датам
Важно помнить, что представить числа и даты в виде объединенных строк также возможно с помощью
GROUP_CONCAT. Комбинирование этой функции с прочими, такими как
SUM(), позволяет выполнять агрегацию данных.
-- Конкатенация имен по группе и суммы продаж
SELECT group_id,
GROUP_CONCAT(CONCAT(name, ': $', CAST(SUM(sales) AS CHAR)) SEPARATOR ', ') AS name_sales
FROM users
JOIN sales USING (user_id)
GROUP BY group_id;
Управление отношениями "один ко многим"
В области отношений "один к многим", функция
GROUP_CONCAT оказывается незаменимой, преобразовывая данные в компактные, понятные строки.
-- Простое представление связи между продуктом и многими категориями.
SELECT p.product_name,
GROUP_CONCAT(DISTINCT c.category_name ORDER BY c.category_name SEPARATOR ', ') AS categories
FROM products p
JOIN product_categories pc ON p.id = pc.product_id
JOIN categories c ON pc.category_id = c.id
GROUP BY p.product_name;
Виктор Ермаков
SQL-разработчик