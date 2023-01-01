Объединение столбцов MySQL в новый: zipcode, city, state

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы объединить два столбца, используйте функцию CONCAT для строк и оператор + для чисел:

-- Для строк:
UPDATE ваша_таблица SET новый_столбец = CONCAT(столбец1, ' ', столбец2);

-- Для чисел:
UPDATE ваша_таблица SET новый_столбец = столбец1 + столбец2;

Перед выполнением обновления убедитесь что новый_столбец имеется в вашей таблице.

Пошаговый план для смены профессии

Присвоение значений объединённых столбцов новому столбцу

С помощью оператора ALTER TABLE вы можете добавить новый столбец в таблицу и сохранить в нем объединенное значение других столбцов.

ALTER TABLE ваша_таблица
ADD комбинированный_столбец VARCHAR(50);

UPDATE ваша_таблица
SET комбинированный_столбец = CONCAT(столбец1, ' – ', столбец2);

Гарантирование сохранности данных

Аккуратное объединение данных в новый столбец относится к ключевым задачам по обеспечению целостности данных.

UPDATE ваша_таблица
SET комбинированный_столбец = CONCAT(столбец1, ' – ', столбец2)
WHERE комбинированный_столбец IS NULL OR комбинированный_столбец != CONCAT(столбец1, ' – ', столбец2);

Использование триггеров для актуализации данных

Триггеры автоматически обновляют комбинированный_столбец при любой модификации данных с помощью BEFORE INSERT или BEFORE UPDATE.

DELIMITER //

CREATE TRIGGER before_insert_your_table
BEFORE INSERT ON ваша_таблица FOR EACH ROW
BEGIN
    SET NEW.combined_column = CONCAT(NEW.column1, ' – ', NEW.column2);
END;

CREATE TRIGGER before_update_your_table
BEFORE UPDATE ON ваша_таблица FOR EACH ROW
BEGIN
    SET NEW.combined_column = CONCAT(NEW.column1, ' – ', NEW.column2);
END;

DELIMITER ;

Комбинация данных на лету — избегая постоянных обновлений

Используйте CONCAT в запросе SELECT для быстрого объединения данных без необходимости изменять структуру таблицы.

SELECT CONCAT(столбец1, ' – ', столбец2) AS 'комбинированное_отображение'
FROM ваша_таблица;

Визуализация

Давайте проиллюстрируем объединение столбцов на примере:

Столбец A (🍫): ['Шоколад'] Столбец B (🥜): ['Арахисовое масло']

Новый столбец: Вкусное Лакомство

ALTER TABLE десерты
ADD COLUMN `ВкусноеЛакомство` AS (CONCAT(`Шоколад`, ' ', `АрахисовоеМасло`));

Теперь таблица десертов выглядит следующим образом:

Шоколад АрахисовоеМасло ВкусноеЛакомство
🍫 🥜 🍫 🥜 Ммм!

Объединяем новые данные со старыми

Заполнение объединенных значений для всех записей помогает поддерживать единообразие данных.

UPDATE ваша_таблица
SET комбинированный_столбец = CONCAT(столбец1, ' ', столбец2)
WHERE комбинированный_столбец IS NULL;

Обдумайте, стоит ли объединять

Дублирование данных увеличивает объем базы данных и нагружает ее. Тщательно взвесьте необходимость объединения данных на уровне базы данных или возможность эту операцию выполнять на уровне приложения.

Полезные материалы

  1. Функция CONCAT() в MySQL – W3Schools — Обзор использования CONCAT() в MySQL.
  2. Официальное руководство MySQL — Официальная документация MySQL по функциям обработки строк.
  3. Обсуждение использования псевдонимов в динамически генерируемых тегах – Stack Overflow — Обсуждение конкатенации строк на Stack Overflow.
  4. Советы по работе с NULL значениями — Как корректно использовать CONCAT() с NULL значениями.
  5. Довавление новых столбцов в MySQL — Полезные советы по добавлению новых столбцов и последующей работе с ними.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую функцию следует использовать для объединения строк в MySQL?
1 / 5

Свежие материалы
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024

Загрузка...