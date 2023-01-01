Объединение столбцов MySQL в новый: zipcode, city, state
Быстрый ответ
Чтобы объединить два столбца, используйте функцию CONCAT для строк и оператор + для чисел:
-- Для строк:
UPDATE ваша_таблица SET новый_столбец = CONCAT(столбец1, ' ', столбец2);
-- Для чисел:
UPDATE ваша_таблица SET новый_столбец = столбец1 + столбец2;
Перед выполнением обновления убедитесь что
новый_столбец имеется в вашей таблице.
Присвоение значений объединённых столбцов новому столбцу
С помощью оператора ALTER TABLE вы можете добавить новый столбец в таблицу и сохранить в нем объединенное значение других столбцов.
ALTER TABLE ваша_таблица
ADD комбинированный_столбец VARCHAR(50);
UPDATE ваша_таблица
SET комбинированный_столбец = CONCAT(столбец1, ' – ', столбец2);
Гарантирование сохранности данных
Аккуратное объединение данных в новый столбец относится к ключевым задачам по обеспечению целостности данных.
UPDATE ваша_таблица
SET комбинированный_столбец = CONCAT(столбец1, ' – ', столбец2)
WHERE комбинированный_столбец IS NULL OR комбинированный_столбец != CONCAT(столбец1, ' – ', столбец2);
Использование триггеров для актуализации данных
Триггеры автоматически обновляют
комбинированный_столбец при любой модификации данных с помощью BEFORE INSERT или BEFORE UPDATE.
DELIMITER //
CREATE TRIGGER before_insert_your_table
BEFORE INSERT ON ваша_таблица FOR EACH ROW
BEGIN
SET NEW.combined_column = CONCAT(NEW.column1, ' – ', NEW.column2);
END;
CREATE TRIGGER before_update_your_table
BEFORE UPDATE ON ваша_таблица FOR EACH ROW
BEGIN
SET NEW.combined_column = CONCAT(NEW.column1, ' – ', NEW.column2);
END;
DELIMITER ;
Комбинация данных на лету — избегая постоянных обновлений
Используйте CONCAT в запросе SELECT для быстрого объединения данных без необходимости изменять структуру таблицы.
SELECT CONCAT(столбец1, ' – ', столбец2) AS 'комбинированное_отображение'
FROM ваша_таблица;
Визуализация
Давайте проиллюстрируем объединение столбцов на примере:
Столбец A (🍫): ['Шоколад'] Столбец B (🥜): ['Арахисовое масло']
Новый столбец: Вкусное Лакомство
ALTER TABLE десерты
ADD COLUMN `ВкусноеЛакомство` AS (CONCAT(`Шоколад`, ' ', `АрахисовоеМасло`));
Теперь таблица десертов выглядит следующим образом:
|Шоколад
|АрахисовоеМасло
|ВкусноеЛакомство
|🍫
|🥜
|🍫 🥜 Ммм!
Объединяем новые данные со старыми
Заполнение объединенных значений для всех записей помогает поддерживать единообразие данных.
UPDATE ваша_таблица
SET комбинированный_столбец = CONCAT(столбец1, ' ', столбец2)
WHERE комбинированный_столбец IS NULL;
Обдумайте, стоит ли объединять
Дублирование данных увеличивает объем базы данных и нагружает ее. Тщательно взвесьте необходимость объединения данных на уровне базы данных или возможность эту операцию выполнять на уровне приложения.
Полезные материалы
- Функция CONCAT() в MySQL – W3Schools — Обзор использования CONCAT() в MySQL.
- Официальное руководство MySQL — Официальная документация MySQL по функциям обработки строк.
- Обсуждение использования псевдонимов в динамически генерируемых тегах – Stack Overflow — Обсуждение конкатенации строк на Stack Overflow.
- Советы по работе с NULL значениями — Как корректно использовать CONCAT() с NULL значениями.
- Довавление новых столбцов в MySQL — Полезные советы по добавлению новых столбцов и последующей работе с ними.
