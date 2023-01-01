Объединение столбцов MySQL в новый: zipcode, city, state

Быстрый ответ

Чтобы объединить два столбца, используйте функцию CONCAT для строк и оператор + для чисел:

SQL Скопировать код -- Для строк: UPDATE ваша_таблица SET новый_столбец = CONCAT(столбец1, ' ', столбец2); -- Для чисел: UPDATE ваша_таблица SET новый_столбец = столбец1 + столбец2;

Перед выполнением обновления убедитесь что новый_столбец имеется в вашей таблице.

Присвоение значений объединённых столбцов новому столбцу

С помощью оператора ALTER TABLE вы можете добавить новый столбец в таблицу и сохранить в нем объединенное значение других столбцов.

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица ADD комбинированный_столбец VARCHAR(50); UPDATE ваша_таблица SET комбинированный_столбец = CONCAT(столбец1, ' – ', столбец2);

Гарантирование сохранности данных

Аккуратное объединение данных в новый столбец относится к ключевым задачам по обеспечению целостности данных.

SQL Скопировать код UPDATE ваша_таблица SET комбинированный_столбец = CONCAT(столбец1, ' – ', столбец2) WHERE комбинированный_столбец IS NULL OR комбинированный_столбец != CONCAT(столбец1, ' – ', столбец2);

Использование триггеров для актуализации данных

Триггеры автоматически обновляют комбинированный_столбец при любой модификации данных с помощью BEFORE INSERT или BEFORE UPDATE.

SQL Скопировать код DELIMITER // CREATE TRIGGER before_insert_your_table BEFORE INSERT ON ваша_таблица FOR EACH ROW BEGIN SET NEW.combined_column = CONCAT(NEW.column1, ' – ', NEW.column2); END; CREATE TRIGGER before_update_your_table BEFORE UPDATE ON ваша_таблица FOR EACH ROW BEGIN SET NEW.combined_column = CONCAT(NEW.column1, ' – ', NEW.column2); END; DELIMITER ;

Комбинация данных на лету — избегая постоянных обновлений

Используйте CONCAT в запросе SELECT для быстрого объединения данных без необходимости изменять структуру таблицы.

SQL Скопировать код SELECT CONCAT(столбец1, ' – ', столбец2) AS 'комбинированное_отображение' FROM ваша_таблица;

Визуализация

Давайте проиллюстрируем объединение столбцов на примере:

Столбец A (🍫): ['Шоколад'] Столбец B (🥜): ['Арахисовое масло']

Новый столбец: Вкусное Лакомство

SQL Скопировать код ALTER TABLE десерты ADD COLUMN `ВкусноеЛакомство` AS (CONCAT(`Шоколад`, ' ', `АрахисовоеМасло`));

Теперь таблица десертов выглядит следующим образом:

Шоколад АрахисовоеМасло ВкусноеЛакомство 🍫 🥜 🍫 🥜 Ммм!

Объединяем новые данные со старыми

Заполнение объединенных значений для всех записей помогает поддерживать единообразие данных.

SQL Скопировать код UPDATE ваша_таблица SET комбинированный_столбец = CONCAT(столбец1, ' ', столбец2) WHERE комбинированный_столбец IS NULL;

Обдумайте, стоит ли объединять

Дублирование данных увеличивает объем базы данных и нагружает ее. Тщательно взвесьте необходимость объединения данных на уровне базы данных или возможность эту операцию выполнять на уровне приложения.

Полезные материалы