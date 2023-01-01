Объединение SQL-таблиц с разным количеством столбцов

#SQL для аналитиков  #JOIN (соединения таблиц)  #UNION / UNION ALL  
Быстрый ответ

Для объединения таблиц, которые отличаются друг от друга количеством столбцов, следует сначала привести их структуры к совместимому виду. Для этого в столбцы, которые отсутствуют в одной из таблиц, следует подставить NULL. Пример реализации этого можно увидеть в коде ниже:

SQL
Скопировать код
SELECT column1, column2, NULL AS column3 FROM table1
UNION ALL
SELECT column1, NULL AS column2, column3 FROM table2;

В результате все столбцы обеих таблиц будут корректно расположены, а информация в них сохранится в полном объеме.

Обеспечение совместимости типов данных

Обязательное требование для объединения таблиц — согласованность типов данных в каждом из объединяемых столбцов. В случае нарушения этого условия могут возникать ошибки при исполнении SQL-запроса, вроде выдачи ORA-01790. Чтобы этого избежать, мы можем привести типы к единому виду:

SQL
Скопировать код
SELECT CAST(column1 AS VARCHAR(100)), column2 FROM table1
UNION ALL
SELECT column1, CAST(column2 AS VARCHAR(100)) FROM table2;

Здесь приведение типов служит инструментом предупреждения конфликтов типов и обеспечивает возможность успешного выполнения объединения.

Работа с дубликатами: UNION ALL и UNION

В зависимости от требований к результату, можно выбрать, следует ли удалять дубликаты или сохранять их:

  • Используйте UNION для удаления дубликатов.

  • В случае, когда нужно сохранить все строки, включая повторяющиеся, следует выбрать UNION ALL.

    Команда UNION ALL работает быстрее, так как в процессе её выполнения не требуется время на поиск и удаление дубликатов.

Визуализация

Можно представить процесс объединения таблиц как сборку двух различающихся наборов пазлов:

Markdown
Скопировать код
Пазл A (🧩🧩🧩): [Элемент 1, Элемент 2, Элемент 3]
Пазл B (🧩🧩): [Элемент 4, Элемент 5]

Для того чтобы собрать один цельный пазл из двух, следуем такому алгоритму:

Markdown
Скопировать код
1. Находим **общую форму** для обоих наборов: в данном случае, это 🧩🧩🧩
2. **Дополняем** набор B недостающими элементами: [Элемент 4, Элемент 5, *пусто*], поскольку при объединении таблиц SQL UNION использует значение NULL
3. Наконец, **совмещаем** оба набора, оставаясь в рамках выбранной формы

Таким образом, у нас получается следующий общий пазл (🧩🏗️🧩):

Markdown
Скопировать код
🧩🧩🧩
🧩🧩*

Основной подход здесь — заполнять пустые места для того, чтобы в результате сборки получился аккуратный и выстроенный пазл.

Использование метаданных и псевдонимов для полей

При объединении таблиц с разным числом столбцов псевдонимы полей помогут привести данные в порядок и предотвратят любые проблемы с сортировкой. Кроме того, рекомендуется включить в SQL-запрос метаданные — информацию об источнике данных:

SQL
Скопировать код
SELECT 'table1' AS source, column1, column2, NULL AS column3 FROM table1
UNION ALL
SELECT 'table2' AS source, column1, NULL AS column2, column3 FROM table2;

Добавление столбца source позволит нам определить, откуда поступила каждая строка данных.

Использование возможностей различных диалектов SQL для объединений

Примечательные особенности объединений в различных диалектах SQL:

  • SAS SQL: Команда OUTER UNION CORR в этом диалекте автоматически дополняет отсутствующие столбцы нулевыми значениями.

  • KQL (Kusto Query Language) и DuckDB: В этих диалектах поддерживается концепция внешних объединений, при которой производится сопоставление столбцов по их названиям.

  • U-SQL: Команда OUTER UNION BY NAME ON (*) этого диалекта автоматически заполняет пропущенные столбцы значениями по умолчанию.

  • PostgreSQL: Запрос NATURAL FULL JOIN в этом диалекте работает аналогично операции объединения, автоматически заменяя отсутствующие столбцы на нулевые значения.

Продвинутые приёмы и защита от подводных камней

  • В PostgreSQL можно воспользоваться комбинацией FULL JOIN и COALESCE для выполнения операции объединения:

    SQL
    Скопировать код
     SELECT COALESCE(A.column1, B.column1) AS column1, A.column2, B.column3 FROM table1 A
 FULL OUTER JOIN table2 B ON A.column1 = B.column1;

  • При объединении таблиц всегда проверяйте, что типы данных столбцов однородны, чтобы избежать ошибок при выполнении запроса.

  • Будьте внимательны к псевдонимам столбцов — они важны для поддержания читаемости и согласованности в SQL-запросах.

Полезные материалы

  1. SQL UNION Operator — обучающий материал по использованию оператора UNION в SQL.
  2. Java insuring that an object passed to a method extends a given class – Stack Overflow — обсуждение, не имеющее отношение к SQL UNION; не позвольте себя запутать!
  3. SQL Server: UNION Operator — информация о использовании SQL Server UNION.
  4. SQL UNION with Different Columns – Database Journal — статья, посвященная применению операций UNION с различными столбцами.
  5. Видеоурок – Объединения с разными столбцами в SQL — подробный видеоурок на YouTube о решении задач, связанных с объединением таблиц, в которых различное число столбцов.
Софья Овчинникова

аналитик баз данных

