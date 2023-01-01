Объединение SQL-таблиц с разным количеством столбцов#SQL для аналитиков #JOIN (соединения таблиц) #UNION / UNION ALL
Быстрый ответ
Для объединения таблиц, которые отличаются друг от друга количеством столбцов, следует сначала привести их структуры к совместимому виду. Для этого в столбцы, которые отсутствуют в одной из таблиц, следует подставить NULL. Пример реализации этого можно увидеть в коде ниже:
SELECT column1, column2, NULL AS column3 FROM table1
UNION ALL
SELECT column1, NULL AS column2, column3 FROM table2;
В результате все столбцы обеих таблиц будут корректно расположены, а информация в них сохранится в полном объеме.
Обеспечение совместимости типов данных
Обязательное требование для объединения таблиц — согласованность типов данных в каждом из объединяемых столбцов. В случае нарушения этого условия могут возникать ошибки при исполнении SQL-запроса, вроде выдачи ORA-01790. Чтобы этого избежать, мы можем привести типы к единому виду:
SELECT CAST(column1 AS VARCHAR(100)), column2 FROM table1
UNION ALL
SELECT column1, CAST(column2 AS VARCHAR(100)) FROM table2;
Здесь приведение типов служит инструментом предупреждения конфликтов типов и обеспечивает возможность успешного выполнения объединения.
Работа с дубликатами: UNION ALL и UNION
В зависимости от требований к результату, можно выбрать, следует ли удалять дубликаты или сохранять их:
- Используйте
UNIONдля удаления дубликатов.
В случае, когда нужно сохранить все строки, включая повторяющиеся, следует выбрать
UNION ALL.
Команда
UNION ALLработает быстрее, так как в процессе её выполнения не требуется время на поиск и удаление дубликатов.
Визуализация
Можно представить процесс объединения таблиц как сборку двух различающихся наборов пазлов:
Пазл A (🧩🧩🧩): [Элемент 1, Элемент 2, Элемент 3]
Пазл B (🧩🧩): [Элемент 4, Элемент 5]
Для того чтобы собрать один цельный пазл из двух, следуем такому алгоритму:
1. Находим **общую форму** для обоих наборов: в данном случае, это 🧩🧩🧩
2. **Дополняем** набор B недостающими элементами: [Элемент 4, Элемент 5, *пусто*], поскольку при объединении таблиц SQL UNION использует значение NULL
3. Наконец, **совмещаем** оба набора, оставаясь в рамках выбранной формы
Таким образом, у нас получается следующий общий пазл (🧩🏗️🧩):
🧩🧩🧩
🧩🧩*
Основной подход здесь — заполнять пустые места для того, чтобы в результате сборки получился аккуратный и выстроенный пазл.
Использование метаданных и псевдонимов для полей
При объединении таблиц с разным числом столбцов псевдонимы полей помогут привести данные в порядок и предотвратят любые проблемы с сортировкой. Кроме того, рекомендуется включить в SQL-запрос метаданные — информацию об источнике данных:
SELECT 'table1' AS source, column1, column2, NULL AS column3 FROM table1
UNION ALL
SELECT 'table2' AS source, column1, NULL AS column2, column3 FROM table2;
Добавление столбца
source позволит нам определить, откуда поступила каждая строка данных.
Использование возможностей различных диалектов SQL для объединений
Примечательные особенности объединений в различных диалектах SQL:
SAS SQL: Команда
OUTER UNION CORRв этом диалекте автоматически дополняет отсутствующие столбцы нулевыми значениями.
KQL (Kusto Query Language) и DuckDB: В этих диалектах поддерживается концепция внешних объединений, при которой производится сопоставление столбцов по их названиям.
U-SQL: Команда
OUTER UNION BY NAME ON (*)этого диалекта автоматически заполняет пропущенные столбцы значениями по умолчанию.
PostgreSQL: Запрос NATURAL FULL JOIN в этом диалекте работает аналогично операции объединения, автоматически заменяя отсутствующие столбцы на нулевые значения.
Продвинутые приёмы и защита от подводных камней
В PostgreSQL можно воспользоваться комбинацией
FULL JOINи
COALESCEдля выполнения операции объединения:
SELECT COALESCE(A.column1, B.column1) AS column1, A.column2, B.column3 FROM table1 A FULL OUTER JOIN table2 B ON A.column1 = B.column1;
При объединении таблиц всегда проверяйте, что типы данных столбцов однородны, чтобы избежать ошибок при выполнении запроса.
Будьте внимательны к псевдонимам столбцов — они важны для поддержания читаемости и согласованности в SQL-запросах.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных