Объединение результатов двух SQL запросов с count(*) и group by

Быстрый ответ

Если вам необходимо агрегировать данные из разных источников или при разных условиях, используйте комбинацию UNION ALL с COUNT(*) , выполненную в подзапросах, а затем суммируйте полученные результаты во внешнем запросе. Примерный SQL-скрипт может выглядеть следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT SUM(sub.count) AS total_count FROM ( SELECT COUNT(*) AS count FROM table1 WHERE condition1 UNION ALL SELECT COUNT(*) AS count FROM table2 WHERE condition2 ) sub

Примечание: UNION ALL включает все записи, включая дубликаты. При использовании UNION может произойти уменьшение итоговой суммы, потому что дублирующиеся строки автоматически исключаются.

Основы операторов UNION и UNION ALL

Разберемся в отличиях между UNION и UNION ALL . Первый возвращает только уникальные записи, в то время как второй включает все, даже дубликаты. Это необходимо учитывать при подсчёте общего количества записей из нескольких запросов или таблиц.

Работа с несколькими таблицами

Подсчет суммарного количества элементов из разных таблиц — это задача, с которой часто приходится сталкиваться. Ниже приведен пример SQL-запроса, который корректно объединяет данные и применяет GROUP BY :

SQL Скопировать код SELECT name, SUM(count) FROM ( SELECT name, COUNT(*) AS count FROM table1 GROUP BY name UNION ALL SELECT name, COUNT(*) AS count FROM table2 GROUP BY name ) AS combined GROUP BY name ORDER BY name;

Необходимо подсчитать уникальные значения?

Если у вас возникла необходимость подсчитать уникальные значения с использованием нескольких объединений, это можно реализовать с помощью вложенных подзапросов:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT(sub.item), COUNT(*) FROM ( SELECT DISTINCT item FROM table1 UNION ALL SELECT DISTINCT item FROM table2 ) sub GROUP BY sub.item

Распространенные ошибки и способы их решения

Здесь необходимо обратить внимание на кросс-платформенную совместимость. Например, в Oracle Database ключевое слово AS не используется для придания псевдонимов столбцам и таблицам при использовании UNION . Вам нужно быть готовым к таким нюансам и опускать AS при работе с UNION :

SQL Скопировать код -- Совместимо с разными базами данных SELECT column_name FROM table1 UNION ALL SELECT column_name FROM table2

Совет: Когда вы работаете с многоколоночными запросами и используете разные функции, следите за соблюдением совместимости типов данных и одинакового количества столбцов во всех запросах, объединяемых с помощью UNION .

Визуализация

Можно представить дружескую борьбу между двумя городами, которые хотят определить, в каком из них больше жителей:

Markdown Скопировать код Город А – Статистика рассчитана с помощью `UNION` и `COUNT(*)`: | День | Население | | --------- | ---------- | | Понедельник | 150 | | Вторник | 165 | Город B – Данные также получены с использованием `UNION` и `COUNT(*)`: | День | Население | | --------- | ---------- | | Среда | 123 | | Четверг | 159 |

Чтобы узнать общую численность населения, достаточно объединить два набора данных:

SQL Скопировать код SELECT 'Общее количество жителей', SUM(Naselenie) FROM ( SELECT COUNT(*) as Naselenie FROM GorodA UNION ALL SELECT COUNT(*) FROM GorodB ) as Combined

Собрав данные вместе, мы получаем:

Markdown Скопировать код | Показатель | Количество | | ----------------------- | ---------- | | Общее количество жителей | 🏁597 |

Основные принципы оптимизации

При работе с большими объемами данных важно индексировать ключевые столбцы для сокращения времени выполнения запросов. В случае работы с большими объемами данных, пакетные операции помогут уменьшить время выполнения и ограничения на транзакции.

Способы упрощения сложных запросов

Иногда вам может потребоваться сочетание подсчетов и дополнительных вычислений. В этих случаях производные таблицы и операторы CASE могут быть крайне полезны:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN sub.category = 'A' THEN 'Ключевой' WHEN sub.category = 'B' THEN 'Дополнительный' ELSE 'Другое' END AS TipKategorii, SUM(sub.count) AS ObshchiyPodschet FROM ( SELECT 'A' as category, COUNT(*) as count FROM table1 WHERE uslovie_A UNION ALL SELECT 'B', COUNT(*) FROM table2 WHERE uslovie_B ) sub GROUP BY sub.category;

Такой подход позволяет эффективно управлять сложными запросами и зачастую делает их работу гораздо более понятной и изящной.