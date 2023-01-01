Объединение результатов двух SQL запросов с count(*) и group by

#SQL для аналитиков  #GROUP BY и агрегации  #UNION / UNION ALL  
Быстрый ответ

Если вам необходимо агрегировать данные из разных источников или при разных условиях, используйте комбинацию UNION ALL с COUNT(*), выполненную в подзапросах, а затем суммируйте полученные результаты во внешнем запросе. Примерный SQL-скрипт может выглядеть следующим образом:

SELECT SUM(sub.count) AS total_count FROM (
    SELECT COUNT(*) AS count FROM table1 WHERE condition1
    UNION ALL
    SELECT COUNT(*) AS count FROM table2 WHERE condition2
) sub

Примечание: UNION ALL включает все записи, включая дубликаты. При использовании UNION может произойти уменьшение итоговой суммы, потому что дублирующиеся строки автоматически исключаются.

Основы операторов UNION и UNION ALL

Разберемся в отличиях между UNION и UNION ALL. Первый возвращает только уникальные записи, в то время как второй включает все, даже дубликаты. Это необходимо учитывать при подсчёте общего количества записей из нескольких запросов или таблиц.

Работа с несколькими таблицами

Подсчет суммарного количества элементов из разных таблиц — это задача, с которой часто приходится сталкиваться. Ниже приведен пример SQL-запроса, который корректно объединяет данные и применяет GROUP BY:

SELECT name, SUM(count) FROM (
    SELECT name, COUNT(*) AS count FROM table1 GROUP BY name
    UNION ALL
    SELECT name, COUNT(*) AS count FROM table2 GROUP BY name
) AS combined GROUP BY name ORDER BY name;

Необходимо подсчитать уникальные значения?

Если у вас возникла необходимость подсчитать уникальные значения с использованием нескольких объединений, это можно реализовать с помощью вложенных подзапросов:

SELECT DISTINCT(sub.item), COUNT(*) FROM (
    SELECT DISTINCT item FROM table1
    UNION ALL
    SELECT DISTINCT item FROM table2
) sub GROUP BY sub.item

Распространенные ошибки и способы их решения

Здесь необходимо обратить внимание на кросс-платформенную совместимость. Например, в Oracle Database ключевое слово AS не используется для придания псевдонимов столбцам и таблицам при использовании UNION. Вам нужно быть готовым к таким нюансам и опускать AS при работе с UNION:

-- Совместимо с разными базами данных
SELECT column_name FROM table1
UNION ALL
SELECT column_name FROM table2

Совет: Когда вы работаете с многоколоночными запросами и используете разные функции, следите за соблюдением совместимости типов данных и одинакового количества столбцов во всех запросах, объединяемых с помощью UNION.

Визуализация

Можно представить дружескую борьбу между двумя городами, которые хотят определить, в каком из них больше жителей:

Город А – Статистика рассчитана с помощью `UNION` и `COUNT(*)`:
| День       | Население |
| --------- | ---------- |
| Понедельник | 150        |
| Вторник    | 165        |

Город B – Данные также получены с использованием `UNION` и `COUNT(*)`:
| День        | Население |
| --------- | ---------- |
| Среда      | 123        |
| Четверг    | 159        |

Чтобы узнать общую численность населения, достаточно объединить два набора данных:

SELECT 'Общее количество жителей', SUM(Naselenie)
FROM (
    SELECT COUNT(*) as Naselenie FROM GorodA
    UNION ALL
    SELECT COUNT(*) FROM GorodB
) as Combined

Собрав данные вместе, мы получаем:

| Показатель              | Количество |
| ----------------------- | ---------- |
| Общее количество жителей | 🏁597      |

Город А + Город В = Большой объединенный праздник

Основные принципы оптимизации

При работе с большими объемами данных важно индексировать ключевые столбцы для сокращения времени выполнения запросов. В случае работы с большими объемами данных, пакетные операции помогут уменьшить время выполнения и ограничения на транзакции.

Способы упрощения сложных запросов

Иногда вам может потребоваться сочетание подсчетов и дополнительных вычислений. В этих случаях производные таблицы и операторы CASE могут быть крайне полезны:

SELECT 
  CASE 
    WHEN sub.category = 'A' THEN 'Ключевой'
    WHEN sub.category = 'B' THEN 'Дополнительный'
    ELSE 'Другое'
  END AS TipKategorii,
  SUM(sub.count) AS ObshchiyPodschet
FROM (
  SELECT 'A' as category, COUNT(*) as count FROM table1 WHERE uslovie_A
  UNION ALL
  SELECT 'B', COUNT(*) FROM table2 WHERE uslovie_B
) sub
GROUP BY sub.category;

Такой подход позволяет эффективно управлять сложными запросами и зачастую делает их работу гораздо более понятной и изящной.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

