Объединение результатов двух SQL запросов с count(*) и group by#SQL для аналитиков #GROUP BY и агрегации #UNION / UNION ALL
Быстрый ответ
Если вам необходимо агрегировать данные из разных источников или при разных условиях, используйте комбинацию
UNION ALL с
COUNT(*), выполненную в подзапросах, а затем суммируйте полученные результаты во внешнем запросе. Примерный SQL-скрипт может выглядеть следующим образом:
SELECT SUM(sub.count) AS total_count FROM (
SELECT COUNT(*) AS count FROM table1 WHERE condition1
UNION ALL
SELECT COUNT(*) AS count FROM table2 WHERE condition2
) sub
Примечание:
UNION ALL включает все записи, включая дубликаты. При использовании
UNION может произойти уменьшение итоговой суммы, потому что дублирующиеся строки автоматически исключаются.
Основы операторов UNION и UNION ALL
Разберемся в отличиях между
UNION и
UNION ALL. Первый возвращает только уникальные записи, в то время как второй включает все, даже дубликаты. Это необходимо учитывать при подсчёте общего количества записей из нескольких запросов или таблиц.
Работа с несколькими таблицами
Подсчет суммарного количества элементов из разных таблиц — это задача, с которой часто приходится сталкиваться. Ниже приведен пример SQL-запроса, который корректно объединяет данные и применяет
GROUP BY:
SELECT name, SUM(count) FROM (
SELECT name, COUNT(*) AS count FROM table1 GROUP BY name
UNION ALL
SELECT name, COUNT(*) AS count FROM table2 GROUP BY name
) AS combined GROUP BY name ORDER BY name;
Необходимо подсчитать уникальные значения?
Если у вас возникла необходимость подсчитать уникальные значения с использованием нескольких объединений, это можно реализовать с помощью вложенных подзапросов:
SELECT DISTINCT(sub.item), COUNT(*) FROM (
SELECT DISTINCT item FROM table1
UNION ALL
SELECT DISTINCT item FROM table2
) sub GROUP BY sub.item
Распространенные ошибки и способы их решения
Здесь необходимо обратить внимание на кросс-платформенную совместимость. Например, в Oracle Database ключевое слово
AS не используется для придания псевдонимов столбцам и таблицам при использовании
UNION. Вам нужно быть готовым к таким нюансам и опускать
AS при работе с
UNION:
-- Совместимо с разными базами данных
SELECT column_name FROM table1
UNION ALL
SELECT column_name FROM table2
Совет: Когда вы работаете с многоколоночными запросами и используете разные функции, следите за соблюдением совместимости типов данных и одинакового количества столбцов во всех запросах, объединяемых с помощью
UNION.
Визуализация
Можно представить дружескую борьбу между двумя городами, которые хотят определить, в каком из них больше жителей:
Город А – Статистика рассчитана с помощью `UNION` и `COUNT(*)`:
| День | Население |
| --------- | ---------- |
| Понедельник | 150 |
| Вторник | 165 |
Город B – Данные также получены с использованием `UNION` и `COUNT(*)`:
| День | Население |
| --------- | ---------- |
| Среда | 123 |
| Четверг | 159 |
Чтобы узнать общую численность населения, достаточно объединить два набора данных:
SELECT 'Общее количество жителей', SUM(Naselenie)
FROM (
SELECT COUNT(*) as Naselenie FROM GorodA
UNION ALL
SELECT COUNT(*) FROM GorodB
) as Combined
Собрав данные вместе, мы получаем:
| Показатель | Количество |
| ----------------------- | ---------- |
| Общее количество жителей | 🏁597 |
Город А + Город В = Большой объединенный праздник
Основные принципы оптимизации
При работе с большими объемами данных важно индексировать ключевые столбцы для сокращения времени выполнения запросов. В случае работы с большими объемами данных, пакетные операции помогут уменьшить время выполнения и ограничения на транзакции.
Способы упрощения сложных запросов
Иногда вам может потребоваться сочетание подсчетов и дополнительных вычислений. В этих случаях производные таблицы и операторы CASE могут быть крайне полезны:
SELECT
CASE
WHEN sub.category = 'A' THEN 'Ключевой'
WHEN sub.category = 'B' THEN 'Дополнительный'
ELSE 'Другое'
END AS TipKategorii,
SUM(sub.count) AS ObshchiyPodschet
FROM (
SELECT 'A' as category, COUNT(*) as count FROM table1 WHERE uslovie_A
UNION ALL
SELECT 'B', COUNT(*) FROM table2 WHERE uslovie_B
) sub
GROUP BY sub.category;
Такой подход позволяет эффективно управлять сложными запросами и зачастую делает их работу гораздо более понятной и изящной.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик