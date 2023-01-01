Объединение результатов count(*) из разных таблиц в SQL

Быстрый ответ

Для слияния количества записей из различных таблиц в SQL используйте оператор UNION ALL в подзапросах. Не забывайте присваивать каждому результату подзапроса псевдоним для удобства чтения:

SQL Скопировать код SELECT 'Table1' AS TableName, COUNT(*) AS Count FROM Table1 UNION ALL SELECT 'Table2', COUNT(*) FROM Table2 UNION ALL SELECT 'Table3', COUNT(*) FROM Table3;

Этот запрос возвращает объединённый список количества записей из указанных таблиц в единую выдачу.

Вычисление общего итогового количества

Если вам требуется подсчитать общее количество записей по всем таблицам, оберните выражения COUNT(*) в один подзапрос и вычислите общую сумму:

SQL Скопировать код SELECT SUM(Count) AS TotalCount FROM ( SELECT COUNT(*) AS Count FROM Table1 UNION ALL SELECT COUNT(*) FROM Table2 UNION ALL SELECT COUNT(*) FROM Table3 ) AS SubQuery;

Данный запрос покажет одно число, отображающее общее количество записей в выбранных таблицах.

Применение фильтров перед подсчётом

Если нужно учесть определённые фильтры при подсчёте строк, добавьте в каждый подзапрос соответствующий фильтр WHERE :

SQL Скопировать код SELECT SUM(Count) AS TotalCountFiltered FROM ( SELECT COUNT(*) AS Count FROM Table1 WHERE Condition1 UNION ALL SELECT COUNT(*) FROM Table2 WHERE Condition2 UNION ALL SELECT COUNT(*) FROM Table3 WHERE Condition3 ) AS SubQuery;

Так вы получите сумму записей по каждой таблице с учётом заданных фильтров, а результат покажет общее число записей, соответствующих этим критериям.

Визуализация

Приставьте, что каждая таблица представляет собой отдельный склад в логистическом центре. Наша цель – подсчитать количество товаров на каждом складе:

Markdown Скопировать код Логистический центр: 📦 Таблица 1 (Коробки) 🗄️ Таблица 2 (Шкафы) 💼 Таблица 3 (Портфели) Инвентаризация: 🔢📦 **Количество** коробок: SELECT COUNT(*) FROM Table1; 🔢🗄️ **Количество** шкафов: SELECT COUNT(*) FROM Table2; 🔢💼 **Количество** портфелей: SELECT COUNT(*) FROM Table3; Общий объём на складе: 📈 Итого: 📦 + 🗄️ + 💼 = **Общий инвентарь** на всех складах

Общее количество товаров определяем при помощи UNION ALL :

SQL Скопировать код SELECT 'Boxes' AS ItemType, COUNT(*) AS Quantity FROM Table1 UNION ALL SELECT 'Cabinets', COUNT(*) FROM Table2 UNION ALL SELECT 'Briefcases', COUNT(*) FROM Table3;

Таким образом, мы подсчитываем количество каждого вида товаров, организуя всё в одном SQL-запросе.

Освоение особенностей

Мгновенный ответ для больших баз данных

При работе с большими массивами данных возможно значительное снижение производительности, особенно при использовании оператора UNION ALL . Для оптимизации можно использовать промежуточные подсчёты через индексированные представления или временные таблицы:

SQL Скопировать код -- Создание временной таблицы для результатов из Table1 SELECT COUNT(*) as Count INTO #Temp FROM Table1; -- Оптимизация за счет индексации CREATE CLUSTERED INDEX idx_temp ON #Temp (Count); -- Аналогичное действие для Table2 INSERT INTO #Temp SELECT COUNT(*) FROM Table2; -- Подсчет общего количества SELECT SUM(Count) FROM #Temp;

Обеспечение согласованности схем

При работе с таблицами разных схем важно использовать псевдонимы AS для обеспечения корректной обработки столбцов COUNT(*) при использовании UNION ALL . Единообразие наименований колонок крайне важно:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(*) AS UniversalCount FROM TableWithDifferentSchema WHERE Condition1 UNION ALL SELECT COUNT(DifferentColumn) FROM AnotherTable WHERE Condition2;

Управление сложными фильтрами с помощью CTE

Сложные фильтры могут усложнить SQL-запросы, превращая их в "спагетти-код". Используйте Общие Табличные Выражения (CTE) для структурирования логики фильтрации до подсчета. Это повысит читаемость и производительность запроса.

SQL Скопировать код WITH CTE_Table1 AS ( SELECT * FROM Table1 WHERE ComplexCondition1 ), CTE_Table2 AS ( SELECT * FROM Table2 WHERE ComplexCondition2 ) SELECT SUM(Count) AS TotalCount FROM ( SELECT COUNT(*) AS Count FROM CTE_Table1 UNION ALL SELECT COUNT(*) FROM CTE_Table2 ) AS SubQuery;

